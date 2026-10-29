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विश्व स्ट्रोक दिवस आज: क्यों महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा हो रहा ब्रेन स्ट्रोक, जानिए एक्सपर्ट की राय

रायपुर: 29 अक्टूबर को हर साल विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है. यह दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि लोगों को स्ट्रोक के प्रति जागरूक रखा जा सके. ब्रेन स्ट्रोक एक तरह का पैरालिसिस होता है. हिंदी में कहें तो इसे लकवा कहा जाता है. अगर शुरुआती लक्षण हमें पता चलता हैं तो इसका इलाज 15 से 20 दिनों में संभव है, लेकिन इलाज में देरी होती है तो इसका इलाज काफी लंबे समय तक चलता है.

न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक की समस्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा देखी जा रही है. माना जाता है कि पुरुष तंबाकू, धूम्रपान और गुटखा जैसी नशीली चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं. ब्रेन स्ट्रोक होने के पीछे बीपी और शुगर भी एक कारण है. एक्सपर्ट कहते हैं कि नियमित योग और एक्सरसाइज न करने पर भी ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है. ब्रेन स्ट्रोक के पीछे के कारण और उसके इलाज को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश साहू ने.

विश्व स्ट्रोक दिवस (ETV Bharat)

सवाल: विश्व स्ट्रोक दिवस आखिर 29 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है ?

जवाब: देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो है आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है और बहुत कॉमनली बढ़ता जा रहा है. अगर हम बात करें तो विश्व में 1000 में से 1 व्यक्ति को हर दिन स्ट्रोक की समस्या हो रही है. जैसे हम हार्ट अटैक की बात करते हैं यह बहुत कामनली सुनने में आता है. वैसे ही स्ट्रोक यानी हमारे ब्रेन पर अटैक एक तरह से पैरालिसिस जिसको हम हिंदी में लकवा कहते हैं वो होता है. 29 अक्टूबर को साल में एक बार स्ट्रोक दिवस हम इसलिए मनाते हैं. ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम स्ट्रोक यानी पैरालिसिस से रिलेटेड जो भी संबंधित जानकारी है, उसे दूसरों तक पहुंचाएं. जैसे कि इसके लक्षण को कैसे पहचानें, इसका इलाज क्या है, कितनी जल्दी हमको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. इसके बारे में हम जनरल पब्लिक तक या आम जनता तक इसका अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. ताकि हम सब इस बीमारी से जागरूक हो सके.





सवाल: स्ट्रोक होने के पीछे का क्या कारण है, या फिर क्या वजह है जो अबतक आपको समझ में आई ?

जवाब: स्ट्रोक यानी पैरालिसिस इसमें समस्या यह होती है कि हमारे मस्तिष्क में ब्लड सरकुलेशन का प्रवाह रुक जाता है. कई बार बीपी बढ़ने की वजह से भी ब्लड की जो सिराएं हैं वह फट जाती हैं. जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, तो इसकी वजह से ब्रेन का हमारा एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है. ऐसी स्थिति में स्ट्रोक या पैरालिसिस हो जाता है. इसके मुख्य रिस्क फैक्टर की वजह से यह हो सकता है. आमतौर पर उम्र के 50 से 55 साल के बीच में ज्यादा कॉमनली यह बीमारी देखी गई है. जिस भी व्यक्ति को बीपी या फिर शुगर की बीमारी है, वह अनकंट्रोल्ड होता है. ऐसे लोग प्रॉपर चेकअप नहीं कराते हैं या इलाज नहीं कराते हैं. तो ऐसी स्थिति में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है. खान-पान सही नहीं रहना भी इस समस्या को बढ़ाता है. नशे की लत जिसमें शराब तंबाकू बड़ा कारण है. हमारी खराब लाइफस्टाइल यानी अगर आप रोजाना योग प्राणायाम या एक्सरसाइज करते हैं तो वेट मेंटेन करते हैं, ऐसे में स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है.





सवाल: ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ है यह कैसे पता लगाया जा सकता है ?

जवाब: इसके लिए आपको लक्षण पहचानना आना चाहिए. जैसे मैं बात करूं स्ट्रोक के जो मुख्य लक्षण हैं वह सर से लेकर पैर तक कुछ भी हो सकते हैं. ये जो लक्षण होते हैं वह अचानक से ही आते हैं. जैसे की हम चेहरे की बात करें तो चेहरे में अचानक तिरछापन आ जाना. देखने में अचानक धुंधलापन आ जाना या फिर डबल विजन दिखना. कई बार बोलते-बोलते आवाज लड़खड़ा जाती है या फिर आदमी बोल नहीं पाता है. चलने में दिक्कत आ रही है या बैलेंस खो रहा है. या फिर शरीर के किसी एक हिस्से में जैसे एक हाथ या एक पैर में झुनझुनी अचानक आ जाना. हाथों में ग्रिप का नहीं बन पाना, या ठीक से नहीं चल पाना. इनमें से कोई भी सिमटम अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक से आ रहे हैं तो ये स्ट्रोक का एक मुख्य लक्षण होता है. ऐसी कोई भी दिक्कत अगर आपको आसपास के किसी व्यक्ति या मरीज को देखें इसे अनदेखा न करें. आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें. क्योंकि यह किसी भी वक्त प्राण घातक हो सकता है.





सवाल: स्ट्रोक महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है या फिर पुरुषों में ?

जवाब: वैसे देखा जाए तो हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक होता है तो अक्सर रीजन ब्लड ब्लॉकेज ही होता है. ये आमतौर पर पुरुषों में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है. बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना भी इसकी मुख्य वजह होता है. उसके साथ ही पुरुष ज्यादा नशा करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा पुरुषों में ज्यादा रहता है.





सवाल: स्ट्रोक आता है तो इसका कैसे इलाज होता है. कोई दवाइयां होती हैं या फिर कोई ऑपरेशन होता है ?