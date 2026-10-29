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विश्व स्ट्रोक दिवस: अचानक आवाज लड़खड़ाना या चेहरे का झुकना हो सकता है स्ट्रोक, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

विश्व स्ट्रोक दिवस ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ब्रेन स्ट्रोक के खतरों, इसके लक्षणों और समय पर इलाज के प्रति जागरूक करना है. इससे जुड़े आंकड़ों की बात करें तो हर साल दुनिया में बड़ी संख्या में स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं. अचानक आवाज लड़खड़ाना, हाथ में कमजोरी आना और चेहरे का एक हिस्सा झुक जाना, ये स्ट्रोक के लक्षण हैं. स्ट्रोक दुनिया भर में गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनियाभर में हर साल लगभग 1.19 करोड़ नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं. भारत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के नेशनल स्ट्रोक रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत 30 अस्पतालों में दर्ज 34,792 मामलों के विश्लेषण में सामने आया कि लगभग 13.8 प्रतिशत मरीज 45 वर्ष से कम उम्र के थे. वहीं, करीब 74.5 प्रतिशत मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पाई गई. ये आंकड़े बताते हैं कि स्ट्रोक को केवल बुजुर्गों की बीमारी मानना सही नहीं है. आज युवाओं में भी इसका खतरा बना हुआ है.