विश्व स्ट्रोक दिवस: अचानक आवाज लड़खड़ाना या चेहरे का झुकना हो सकता है स्ट्रोक, भूलकर भी न करें नजरअंदाज
हाई ब्लड प्रेशर और खराब जीवनशैली के कारण अब युवाओं में भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
Published : October 29, 2026 at 6:30 AM IST
जयपुर: हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ब्रेन स्ट्रोक के खतरों, इसके लक्षणों और समय पर इलाज के प्रति जागरूक करना है. इससे जुड़े आंकड़ों की बात करें तो हर साल दुनिया में बड़ी संख्या में स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं. अचानक आवाज लड़खड़ाना, हाथ में कमजोरी आना और चेहरे का एक हिस्सा झुक जाना, ये स्ट्रोक के लक्षण हैं. स्ट्रोक दुनिया भर में गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनियाभर में हर साल लगभग 1.19 करोड़ नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं. भारत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के नेशनल स्ट्रोक रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत 30 अस्पतालों में दर्ज 34,792 मामलों के विश्लेषण में सामने आया कि लगभग 13.8 प्रतिशत मरीज 45 वर्ष से कम उम्र के थे. वहीं, करीब 74.5 प्रतिशत मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पाई गई. ये आंकड़े बताते हैं कि स्ट्रोक को केवल बुजुर्गों की बीमारी मानना सही नहीं है. आज युवाओं में भी इसका खतरा बना हुआ है.
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समय पर इलाज मिलना जरूरी: न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. नीतू रामरखियानी का कहना है कि स्ट्रोक के मामले में समय पर इलाज मिलना बेहद जरूरी है. चेहरे का एक तरफ झुकना, हाथ-पैर में अचानक कमजोरी आना या बोलने में परेशानी होना इसके प्रमुख लक्षण हैं. ऐसे संकेत दिखाई देने पर मरीज को घर पर आराम कराने या लक्षण ठीक होने का इंतजार करने के बजाय तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए. शुरुआती समय में सही इलाज मिलने से मस्तिष्क को होने वाले नुकसान को कम करने और मरीज की रिकवरी की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
स्ट्रोक के लक्षणों को न करें नजरअंदाज: स्ट्रोक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है. इस्केमिक स्ट्रोक में मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिका में रुकावट आ जाती है, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाती है और रक्तस्राव होने लगता है. दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए समय पर उपचार बेहद जरूरी है. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तंबाकू का सेवन, असंतुलित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं.
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स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी: न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विकास गुप्ता का कहना है कि स्ट्रोक से बचाव के लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है. डायबिटीज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, तंबाकू का सेवन, असंतुलित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी भी इसका खतरा बढ़ा सकती है. नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लेना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है. यदि लक्षण कुछ मिनटों में अपने आप ठीक हो जाएं, तब भी उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.
हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना जरूरी: स्ट्रोक से बचाव के लिए हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है. उच्च रक्तचाप अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बना रहता है, लेकिन लंबे समय तक अनियंत्रित रहने पर यह मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. डायबिटीज और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकते हैं.
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