World Stroke Day 2025: स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं ये कारण, समय रहते करें अपना बचाव

स्ट्रोक जैसे रोग की गंभीरता को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है.

वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025 (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 8:30 AM IST

7 Min Read
नई दिल्ली: हर साल 29 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोगों को स्ट्रोक से बचाव के प्रति जागरूक किया जाता है. आंकड़ों के अनुसार हर साल भारत में लगभग 17.5 से 18.5 लाख नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु स्ट्रोक से होती है. स्ट्रोक के मामलों को लेकर डॉ. रजत चोपड़ा ने कहा कि आज स्ट्रोक सिर्फ उम्रदराज लोगों की बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

उन्होंने बताया 1990 से 2021 के बीच इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार, स्ट्रोक के मामलों की संख्या प्रति एक लाख जनसंख्या पर 90 से 145 मामलों के बीच रही है. स्ट्रोक से अपंगता (डिसेबिलिटी) के साथ जी रहे लोगों की संख्या 1990 में 44 लाख से बढ़कर 2021 में 94 लाख हो गई है. उन्होंने बताया कि अगर स्ट्रोक वाले मरीज को साढ़े चार घंटे के अंदर अस्पताल में लाकर इलाज शुरू हो जाता है तो उसके बचने की संभावना ज्यादा होती है.

विश्व स्ट्रोक दिवस पर डॉक्टर का बयान (ETV Bharat)

खर्राटे भी बन सकते हैं स्ट्रोक का कारण

डॉक्टर रजत चोपड़ा ने आगे बताया कि कि नींद में आने वाले खर्राटे खतरनाक हो सकते हैं. यह मौत की दस्तक भी हो सकती है. स्लीप एपनिया (नींद में सांस रुकने की समस्या) स्ट्रोक के जोखिम को दो से चार गुना तक बढ़ा देती है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोग इसे सामान्य खर्राटे समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. उन्होंने कहा कि नींद में आने वाले खर्राटे को अक्सर हम लोग सामान्य मान लेते हैं जबकि यह सामान्य नहीं है. उन्होंने बताया कि ख़ास तौर पर स्लीप एपनिया (नींद में सांस रुकने की समस्या) स्ट्रोक के जोखिम को चार गुना तक बढ़ा देती है. लगभग 50-60% स्ट्रोक के मरीजों को स्लीप एपनिया होता है.

डॉ. चोपड़ा ने कहा, “स्लीप एपनिया के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कनें असामान्य होती हैं और शरीर में सूजन की समस्या बढ़ जाती है. ये सभी बातें मिलकर दिमाग की खून की नलियों पर दबाव डालती हैं, जिससे स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. अगर लोग समय रहते इसकी जांच कराएं और इलाज शुरू करें, तो स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति से बचाव संभव है. उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऐसे कई मरीज देखे गए हैं, जिनमें स्ट्रोक के पीछे स्लीप एपनिया प्रमुख कारण के रूप में सामने आया. लोगों को यह समझना होगा कि खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं हैं, बल्कि शरीर की एक चेतावनी है. पिछले कुछ वर्षों में स्ट्रोक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. हम प्रत्येक माह लगभग 50 से 55 स्ट्रोक से जुड़े मरीज देखते हैं. इसका अब युवाओं में अधिक असर देखने को मिल रहा है. साथ ही 15-49 आयु वर्ग में यह काफी तेजी से बढ़ रहा है.

महिलाओं में स्ट्रोक का खतरा
महिलाओं में स्ट्रोक का खतरा (ETV Bharat)

पांच साल के बच्चे में स्ट्रोक की केस स्टडी

डॉक्टर ने एक पांच साल के बच्चे में स्ट्रोक के मामले की केस स्टडी बताते हुए कहा कि हमने हाल ही में 5 साल के बच्चे का एक्यूट स्ट्रोक की स्थिति में इलाज किया. यह बच्चा कुछ हफ्ते के बाद रिकवर हो पाया था. इसका कारण बढ़ता हुआ होमोकाइस्टीन लेवल था. उन्होंने बताया जन्म से 18 वर्ष की उम्र तक स्ट्रोक की दर 11-12 मामले प्रति एक लाख जनसंख्या है. लगभग हर 7 में से 1 स्ट्रोक 15 से 49 वर्ष की आयु में होता है और 10-15% स्ट्रोक 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में देखे जाते हैं.

महिलाओं में बढ़े स्ट्रोक के मामले

पिछले कुछ सालों में महिलाओं में भी स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि देखी गई है. डॉ. रजत बताते है कि आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं में स्ट्रोक की दर लगभग 56% रही. लगभग हर 5 में से एक महिला को अपने जीवनकाल में स्ट्रोक होता है. 25 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में जीवन काल स्ट्रोक का जोखिम 25.1 प्रतिशत पाया गया.

स्ट्रोक से बचाव के प्रति जागरूकता
स्ट्रोक से बचाव के प्रति जागरूकता (ETV Bharat)

महिलाओं में स्ट्रोक का खतरा अधिक

वहीं, अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने बताया कि 25-44 वर्ष की उम्र में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है. 45-64 वर्ष की आयु वर्ग में हर 5 में से एक महिला को स्ट्रोक का खतरा रहता है. जबकि 64 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में जोखिम अधिक होता है क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं. वह आगे बताते है कि महिलाओं में स्ट्रोक का खतरा कई बार छिपे हुए कारणों से जुड़ा होता है. मेनोपॉज़ के बाद हार्मोनल बदलाव, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं, गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग, माइग्रेन (ऑरा के साथ) और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उनके स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं.

इन लक्षणों को न करें अनदेखा

वहीं, एक निजी हॉस्पिटल में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि अक्सर माइग्रेन, डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा चिंता जैसे लक्षणों को सामान्य मानसिक स्थिति मानकर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि ये स्ट्रोक के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं. इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे अपने शरीर में होने वाले इन बदलावों को गंभीरता से लें और नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह से इस खतरे को समय रहते नियंत्रित करें. स्ट्रोक की पहचान के ‘एफ़एएसटी’ संकेतों को समझें, चेहरे का टेढ़ा होना, हाथ या पैर में कमजोरी, बोलने में परेशानी जैसे ही ये लक्षण किसी व्यक्ति में अगर दिखे,उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं. शुरुआती 4.5 घंटे के भीतर इलाज मिलने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है और स्थायी नुकसान से बचाव संभव है.

स्ट्रोक का लक्षण
स्ट्रोक का लक्षण (ETV Bharat)

स्ट्रोक के मामलों को रोकने का सबसे असरदार तरीका जागरूकता

दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग के पूर्व एचओडी प्रोफेसर पीएन पांडे का कहना है कि स्ट्रोक के मामलों को रोकने का सबसे असरदार तरीका जागरूकता है. स्ट्रोक से बचाव के लिए जीवनशैली में बदलाव, जैसे स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और शराब से परहेज करना, और नियमित चिकित्सा जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है. उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है. जीवनशैली में बदलाव करें, संतुलित, कम नमक और कम संतृप्त वसा वाला आहार लें. फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं. नियमित व्यायाम करें, हर हफ्ते कम से कम ढाई घंटे) मध्यम-तीव्रता वाला व्यायाम करें, जैसे तेज चलना या तैराकी.

स्ट्रोक से बचाव का तरीका

डॉक्टर पांडे ने कहा कि यदि आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, तो तुरंत छोड. वजन को नियंत्रित रखें. तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें और योग या ध्यान जैसी तकनीकों का सहारा लें. वयस्कों के लिए प्रति रात (7-9) घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है. स्वास्थ्य की निगरानी रक्तचाप और शुगर की नियमित जांच कराएं, उच्च रक्तचाप स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण है. यदि कोई दवा चल रही हो, तो उसे डॉक्टर के निर्देशानुसार सही समय पर लें. इन बातों को ध्यान में रखकर और समय-समय पर जांच कराकर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और स्ट्रोक से बचाव कर सकते हैं.

STROKE CASES RISE
RISK OF STROKE
STROKE SYMPTOMS
CAUSES OF STROKE
WORLD STROKE DAY 2025

