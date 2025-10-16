मोबाइल का 'झुकाव' बन रहा रीढ़ की बीमारियों का कारण, लोगों में बढ़ा 'टेक्स्ट नेक सिंड्रोम' का खतरा
भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में हर दिन आने वाले 400 मरीजों में कई मरीज रीढ़ की बीमारियों से जूझ रहे हैं.
भरतपुर: डिजिटल लाइफस्टाइल ने इंसान की जिंदगी को जितनी तेजी और सुविधा दी है, उतना ही बड़ा बोझ रीढ़ की हड्डी पर डाल दिया है. दिनभर मोबाइल की स्क्रीन पर झुके रहना अब सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक नया स्वास्थ्य संकट बन गया है. भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की हड्डी रोग ओपीडी इसका जिंदा उदाहरण है, जहां हर दिन आने वाले लगभग 400 मरीजों में से कई प्रतिशत रीढ़ की समस्याओं से जूझ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि यह स्थिति धीरे-धीरे एक महामारी जैसी बन रही है, अगर अब भी लोगों ने सावधानी नहीं बरती, तो आने वाले वर्षों में रीढ़ की बीमारियां सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती होंगी.
स्पाइन डिजीज का नया चेहरा" आरबीएम हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राजवीर सिंह बताते हैं कि पहले रीढ़ के मरीज सीमित संख्या में आते थे, लेकिन अब हर दिन इनकी भीड़ बढ़ रही है. सर्वाइकल, लंबर और डोर्सल स्पोंडिलाइटिस के केस लगातार बढ़ रहे हैं. यह सब गलत मुद्रा में लंबे समय तक मोबाइल देखने का परिणाम है. उन्होंने बताया कि “ये पूरी तरह पोश्चरल प्रॉब्लम हैं.” पहले रीढ़ की समस्याएं उम्रदराज लोगों में आम थीं, पर अब स्कूल-कॉलेज के छात्र और युवा भी टेक्स्ट नेक सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं. गर्दन में दर्द, कंधों में जकड़न, और पीठ के ऊपरी हिस्से में झनझनाहट जैसे लक्षण लगातार सामने आ रहे हैं.
एक ही मुद्रा में बैठना बन रहा खतरा: डॉ. राजवीर बताते हैं कि जब व्यक्ति एक ही पोजीशन में कई घंटे मोबाइल देखता है, तो रीढ़ की नैचुरल शेप बिगड़ने लगती है. इसका असर गर्दन, मध्य भाग और कमर, यानी पूरी स्पाइन चेन पर पड़ता है. मसल्स पर लगातार स्ट्रेस रहता है, जिससे सूजन और जकड़न बढ़ जाती है. यही स्थिति आगे चलकर स्पोंडिलाइटिस, क्रॉनिक पेन और ऑस्टियोपोरोसिस में बदल जाती है. उन्होंने चेताया कि यह समस्या सिर्फ दर्द तक सीमित नहीं रहती. लंबे समय में हड्डियों के कमजोर होने से हल्के झटके या चोट से भी फ्रैक्चर हो सकता है. यह एक गंभीर स्थिति है, जिसे नजरअंदाज करने पर जीवनभर की परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
रीढ़ को बचाने के तीन सूत्र: डॉ. राजवीर के अनुसार मोबाइल की वजह से बढ़ रही रीढ़ की बीमारियों से बचने के लिए जीवनशैली में सुधार जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके तीन मूल उपाय हैं.
1. समय का नियम: एक बार में लगातार 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल न देखें. 10-15 मिनट देखने के बाद गर्दन हिलाएं, स्ट्रेचिंग करें, और थोड़ा रिलैक्स करें. अगर किसी को सर्वाइकल पेन है, तो हर 10 मिनट बाद गर्दन स्ट्रेच करनी चाहिए. लोअर बैक वाले मरीजों को हर आधे घंटे में ब्रेक लेना चाहिए.
2. फिजिकल एक्सरसाइज: रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 15-20 मिनट व्यायाम बेहद जरूरी है. खासकर गर्दन, पीठ के मध्य भाग और कमर की स्ट्रेचिंग करें. नियमित फिजियोथेरेपी बेहद असरदार रहती है.
3. खानपान पर ध्यान दें: डॉ. राजवीर का कहना है कि मोबाइल की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी बढ़ रही है. ऐसे में दूध, दही, हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन लेना जरूरी है ताकि हड्डियां मजबूत रहें.
बच्चे और बुजुर्ग दोनों जोखिम में: डॉ. राजवीर सिंह ने चेताया कि यह समस्या अब किसी एक उम्र तक सीमित नहीं रही. बच्चे घंटों ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया में झुके रहते हैं, जिससे उनकी गर्दन और कमर पर सीधा असर पड़ता है. वहीं बुजुर्गों में पहले से ही कैल्शियम की कमी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं होती हैं, ऐसे में मोबाइल का लंबा उपयोग उनकी रीढ़ को और कमजोर बना देता है. उन्होंने कहा, “मोबाइल का इस्तेमाल जरुरत के मुताबिक करें. जीवन में रीढ़ सबसे जरूरी स्तंभ है. अगर यह कमजोर पड़ गई, तो जीवन की हर सुविधा बोझ बन जाएगी.”
डिजिटल युग ने जहां जीवन को तेज बनाया है, वहीं शरीर को स्थिर और थका हुआ भी कर दिया है. मोबाइल अब सिर्फ गैजेट नहीं, बल्कि रीढ़ के दर्द का कारण बन चुका है. भरतपुर के आरबीएम अस्पताल का बढ़ता आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि तकनीक की सुविधा अब सेहत पर भारी पड़ रही है. ऐसे में जरूरत है समझदारी की मोबाइल हाथ में रहे, लेकिन रीढ़ पर उसका भार न पड़े. मोबाइल से मिलने वाली डिजिटल सुविधा तभी तक लाभदायक है, जब तक वह हमारी सेहत पर हावी न हो जाए. रीढ़ शरीर का केंद्र है, और अगर वही झुक गया, तो जीवन की हर दिशा असंतुलित हो जाएगी.
