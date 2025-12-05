ETV Bharat / state

विश्व मृदा दिवस: संकट में भरतपुर-डीग की मिट्टी, जैविक कार्बन, जिंक-आयरन की भारी कमी

भरतपुर-डीग की मिट्टी के 30 हजार सैंपलों की जांच की गई, जिसमें पोषक तत्वों की कमी सामने आई है.

World Soil Day 2025
लैब में मिट्टी की जांच करते हुए (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 6:08 PM IST

4 Min Read
भरतपुर: विश्व मृदा दिवस पर जिले की मिट्टी का स्वास्थ्य चौंकाने वाला सच सामने आया है. पिछले दो वर्षों में कराए गए करीब 30 हजार मृदा नमूनों की वैज्ञानिक जांच से साफ हो गया है कि भरतपुर और डीग जिले की जमीन गंभीर पोषण संकट से जूझ रही है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा न्यूनतम जरूरी 0.5 प्रतिशत के मुकाबले केवल 0.2 से 0.3 प्रतिशत ही रह गई है. साथ ही जिंक, आयरन, कॉपर और मैंगनीज जैसे आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भारी कमी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर फसल की बढ़वार, गुणवत्ता और उत्पादन पर पड़ रहा है.

जैविक कार्बन का खतरनाक स्तर: कृषि विभाग की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की प्रभारी एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉ. सावित्री शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 20 हजार और 2025-26 में अब तक 9,150 सहित कुल करीब 30 हजार नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है. इन रिपोर्ट्स से स्पष्ट है कि जिले की अधिकांश मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर बेहद निम्न है. डॉ. शर्मा के अनुसार जैविक कार्बन मिट्टी की उर्वरता का आधार होता है. 0.5 प्रतिशत से कम कार्बन होने पर फसल चक्र प्रभावित होता है और उत्पादकता लगातार गिरती जाती है.

भरतपुर-डीग की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी (ETV Bharat Bharatpur)

ऐसे एकत्र होता है सैंपल: डॉ. सावित्री शर्मा ने बताया कि सैंपल दो प्रणालियों से लैब पहुंचते हैं. पहला राज्य व केंद्र सरकार की मिट्टी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत कृषि पर्यवेक्षक फील्ड से ऑनलाइन सैंपल एकत्र करते है, और दूसरा किसान सीधे लैब में अपना सैंपल जमा कराते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा 5 रुपए का शुल्क तय है. लैब में प्रत्येक सैंपल को छानकर, सुखाकर, ग्राइंड कर और कचरा हटाकर वैज्ञानिक प्रक्रिया से ऑर्गेनिक कार्बन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज का परीक्षण किया जाता है.

संकट में भरतपुर-डीग की मिट्टी
संकट में भरतपुर-डीग की मिट्टी (ETV Bharat GFX)

जिंक-आयरन की सबसे बड़ी कमी: माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मोर्चे पर भी स्थिति गंभीर है. डॉ. शर्मा ने बताया कि सबसे ज्यादा कमी जिंक की है, उसके बाद आयरन और फिर कॉपर-मैंगनीज की. जिंक की कमी से पौधों में क्लोरोसिस, पत्तियां पीली पड़ना, दाने छोटे रह जाना और जड़ों का कमजोर विकास जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. लगातार रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के सूक्ष्म छिद्र बंद हो रहे हैं, हवा का संचार रुक रहा है और मिट्टी में मौजूद लाभकारी जीवाणु निष्क्रिय हो रहे हैं. नतीजतन पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे और उत्पादन घटता जा रहा है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ा रहा है.

विश्व मृदा दिवस
पोषक तत्वों की कमी के कारण औैर समाधान (ETV Bharat GFX)

मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब जरूरी: मृदा स्वास्थ्य कार्ड को अनिवार्य बताते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि जैसे इंसान को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और स्वाथ्य रिपोर्ट रखनी चाहिए, वैसे ही किसान को अपनी जमीन की सेहत की रिपोर्ट चाहिए. उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से पता चलता है कि मिट्टी में कौन से तत्व कम हैं, कौन से ज्यादा हैं, किस खाद की कितनी मात्रा डालनी है और कौन सी खाद बिल्कुल नहीं डालनी है. इससे किसान का खर्च कम होता है और उत्पादन बढ़ता है.

World Soil Day 2025
मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)

बयाना में फिर शुरू हुई लैब: अच्छी खबर यह है कि अब बयाना ब्लॉक में भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला फिर से शुरू कर दी गई है, जिससे किसानों को जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा. किसान दो तरीकों से सैंपल जमा करा सकते हैं, कृषि पर्यवेक्षक फील्ड से ऑनलाइन सैंपल लेते हैं या फिर किसान खुद मात्र 5 रुपये शुल्क देकर लैब में सैंपल जमा करा सकते हैं.

विश्व मृदा दिवस के मौके पर डॉ. सावित्री शर्मा ने सभी किसानों से अपील की है कि बुवाई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के अनुसार ही खाद का उपयोग करें. उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव को समझें, जैविक खेती को अपनें और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं. स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल और बेहतर उत्पादन देगी.

World Soil Day 2025
किसान लैब में मिट्टी की जांच करा सकते हैं (ETV Bharat Bharatpur)

ZINC IRON DEFICIENCY
SOIL HEALTH CARD
BHARATPUR SOIL CRISIS
रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव
WORLD SOIL DAY 2025

