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विश्व सोशल मीडिया दिवस: रील्स की दुनिया में कैद बच्चे, क्या मोबाइल की लत छीन रही आपके बच्चों का बचपन?

मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा असर: वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रलोत के अनुसार, सोशल मीडिया का सबसे गहरा और खतरनाक प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. छोटे-छोटे रील्स और तेज बदलते वीडियो देखने की आदत से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो रही है. लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की होड़ बच्चों में तुलना की भावना को बढ़ावा देती है.

मोबाइल स्क्रीन पर सिमटता बचपन: डॉ. आर एल सुमन ने बताया कि मोबाइल की लत के कारण कई बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सैल और थकान महसूस करने लगे हैं. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिरदर्द, गर्दन एवं पीठ दर्द की शिकायतें बढ़ रही हैं. शारीरिक गतिविधियों में कमी आने से मोटापा तेजी से फैल रहा है. डॉक्टर सुमन कहते हैं कि पहले बच्चे मैदान में दौड़-भागकर खेलते थे, ऊर्जा व्यय करते थे, अब उनका अधिकांश समय स्क्रीन के सामने बीतता है. इससे न केवल शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर पड़ रही है.

बच्चों की दिनचर्या पर रहा प्रभाव: ईटीवी भारत ने उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर एल सुमन और वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रलोत से विशेष बातचीत की. दोनों विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्क्रीन एडिक्शन से प्रभावित बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है. डॉ. आर.एल. सुमन बताते हैं कि घंटों मोबाइल पर समय बिताने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है. देर रात तक रील्स, वीडियो और चैटिंग करने के कारण उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती. सुबह उठने में कठिनाई, स्कूल में एकाग्रता की कमी और पढ़ाई में रुचि घटना आम समस्याएं बन गई हैं.

उदयपुर: सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उंगलियों का चलना, स्कूल से लौटते ही रील्स की अंतहीन स्क्रॉलिंग, और रात को सोशल मीडिया देखते-देखते थककर सो जाना, यह आज किसी एक घर की नहीं, बल्कि देश के लाखों बच्चों और किशोरों की खतरनाक दिनचर्या बन चुकी है. कभी मनोरंजन और जानकारी का एक आसान जरिया माना जाने वाला सोशल मीडिया, आज हमारी नई पीढ़ी को एक ऐसी गहरी लत की ओर धकेल रहा है, जहां से वापसी का रास्ता बेहद धुंधला है. 30 जून को मनाए जाने वाले 'विश्व सोशल मीडिया दिवस' पर सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही है कि यह डिजिटल दुनिया हमारे बच्चों का भविष्य संवार रही है, या उनका मासूम बचपन और मानसिक सुकून हमेशा के लिए छीन रही है?

मोबाइल लत के नुकसान: डॉ. बताते हैं कि इससे बच्चे खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास कम होता है और तनाव, चिंता तथा डिप्रेशन जैसी समस्याएं उभर रही हैं. व्यवहारिक स्तर पर भी बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. बच्चे परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, दोस्तों से आमने-सामने की बातचीत की जगह ऑनलाइन इंटरैक्शन को प्राथमिकता देते हैं. मोबाइल छीन लेने या इंटरनेट बंद होने पर गुस्सा, बेचैनी और बार-बार फोन चेक करने की अनियंत्रित इच्छा लत की पहचान बन गई है.

सकारात्मक पक्ष भी मौजूद: हालांकि, विशेषज्ञ सोशल मीडिया को पूरी तरह नकारात्मक नहीं बता रहे हैं. डॉ. रलोत बताते हैं कि सीमित और सही तरीके से उपयोग किए जाने पर सोशल मीडिया शिक्षा, नई जानकारी, रचनात्मकता और कौशल विकास का बेहतरीन माध्यम साबित हो सकता है. डॉक्टरों के कहना है कि समस्या तब पैदा होती है जब मनोरंजन की सीमा लांघकर यह आदत और फिर गंभीर लत में बदल जाता है.

बच्चों को मोबाइल से ऐसे रखें दूर (ETV Bharat GFX)

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स्क्रीन टाइम पर डॉक्टरों की सलाह: दोनों विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के स्क्रीन टाइम की स्पष्ट सीमा तय करें. भोजन के समय, पढ़ाई के दौरान और सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल उपयोग पूरी तरह बंद रखें. बच्चों को रोजाना आउटडोर खेल, किताबें पढ़ने, संगीत, चित्रकला और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए प्रेरित करें.

व्यवहार बदले तो परामर्श जरूर लें: उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी यह है कि माता-पिता खुद संतुलित डिजिटल उपयोग का उदाहरण पेश करें, क्योंकि बच्चे घर में जो देखते हैं, वही सीखते हैं, यदि बच्चा मोबाइल न मिलने पर अत्यधिक गुस्सा करता है, पढ़ाई में रुचि खो देता है, नींद प्रभावित होती है या सामाजिक संपर्क से दूर होने लगता है, तो इसे साधारण जिद न समझें. समय रहते बाल रोग विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना चाहिए.

मरीजों को देखते हुए डॉक्टर (ETV Bharat Udaipur)

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मोबाइल लत के आंकड़े चिंताजनक: डॉ. तरुण रलोत ने बताया कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे औसतन 2.2 घंटे प्रतिदिन स्क्रीन के सामने बिताते हैं, जो विशेषज्ञों की अनुशंसित सीमा से कहीं अधिक है. 2023 के एक अभिभावक सर्वे के मुताबिक, 9-17 वर्ष के बच्चों में बड़ी संख्या 2-4 घंटे या इससे भी अधिक समय सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर व्यतीत करती है. इससे आउटडोर गतिविधियां, शारीरिक व्यायाम और पारिवारिक समय लगातार घट रहा है, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए घातक साबित हो रहा है.

अभिभावकों की जिम्मेदारी: विश्व सोशल मीडिया दिवस हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक अलार्म है. हमें यह समझना होगा कि बच्चों के हाथों में चमकती हुई स्मार्टफोन की स्क्रीन असल में उनके सुनहरे बचपन को धुंधला कर रही है. समाधान तकनीक को पूरी तरह से बंद करने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से नियंत्रित करने में है. आज समय आ गया है कि हम अभिभावक के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझें, खुद अपने स्क्रीन टाइम को सीमित करें और बच्चों को वापस खेल के मैदानों, किताबों और अपनों के बीच लेकर आएं.

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