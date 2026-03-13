ETV Bharat / state

विश्व नींद दिवस 2026: खर्राटा मजाक नहीं, नींद के पीछे छुपा "मौन महामारी" का सच, जानें क्या है स्लीप एपनिया, ऐसे लक्षणों को न करें नजरअंदाज

स्लीप एपनिया गंभीर रोगों का खतरा बढ़ाता है. इसके लक्षण सहित अन्य जानकारी के लिए आगे पढ़ें...

World Sleep Day 2026
विश्व नींद दिवस 2026 (ETV Bharat)
चंडीगढ़: विश्व नींद दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्लीप एपनिया नामक नींद विकार भारत में तेजी से "मौन महामारी" के रूप में उभर रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पहचान और इलाज न होने पर यह उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ा सकता है. देश में बढ़ती जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बीच स्लीप एपनिया पर ध्यान देना अब स्वास्थ्य नीतियों में शामिल करने की आवश्यकता बन गई है.

स्लीप एपनिया क्या है: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने प्रोफेसर डॉ संदीप बंसल से बातचीत की. प्रोफेसर डॉ संदीप बंसल ने कहा कि, "स्लीप एपनिया एक सामान्य लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला नींद विकार है. इसमें सोते समय श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और नींद बार-बार टूटती है. वैश्विक आंकड़ों के अनुसार 30 से 69 वर्ष के लगभग एक अरब लोग इससे प्रभावित हैं. भारत में 9 से 13 प्रतिशत वयस्कों में मध्यम से गंभीर स्लीप एपनिया हो सकता है, यानी 10 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें से अधिकांश मामलों का निदान अभी तक नहीं हुआ है."

नींद के पीछे छुपा "मौन महामारी" का सच (ETV Bharat)

गंभीर बीमारियों के लिए जोखिम बढ़ाता है: डॉ संदीप बंसल ने आगे कहा कि, "अनुपचारित स्लीप एपनिया का संबंध कई गैर-संचारी रोगों से है. इससे उच्च रक्तचाप, टाइप-2 मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक, मोटापा और मेटाबोलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है. नींद के दौरान बार-बार ऑक्सीजन की कमी से शरीर में सूजन, इंसुलिन प्रतिरोध और रक्त वाहिकाओं के कामकाज में गड़बड़ी होती है. यह दिखाता है कि नींद सिर्फ आराम का जरिया नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की नींव भी है."

लक्षणों को न करें नजरअंदाज: डॉक्टरों के अनुसार कुछ सामान्य लक्षण स्लीप एपनिया की चेतावनी देते हैं.

दिन के लक्षण: अत्यधिक नींद आना, सुबह सिरदर्द, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत, सुबह उठते समय गला सूखना, मूड में बदलाव या चिड़चिड़ापन.

रात के लक्षण: जोरदार खर्राटे, सोते समय सांस रुकना, अचानक घुटन के साथ उठना, रात में बार-बार जागना... इन संकेतों को अनदेखा करना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को बुलावा दे सकता है.

समय पर इलाज से राहत संभव: प्रोफेसर डॉ संदीप बंसल ने कहा कि, "स्लीप एपनिया का इलाज संभव है. इसके लिए जीवनशैली में बदलाव, वजन कम करना, CPAP मशीन, ओरल डिवाइस और कुछ मामलों में सर्जरी जैसे विकल्प उपलब्ध हैं. यदि समय रहते पहचान कर उपचार किया जाए, तो कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है. नींद को नजरअंदाज न करें क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य की नींव है."

नई स्लीप लैब का उद्घाटन: प्रोफेसर डॉ संदीप बंसल ने बताया कि, "पीजीआई में स्लीप लैब की संख्या बढ़ाई जा रही है. जल्द ही एक नई लैब आम मरीजों के लिए शुरू होने वाली है, जिससे स्लीप एपनिया का निदान और उपचार अधिक सुलभ होगा." विशेषज्ञों ने नीति-निर्माताओं से आग्रह किया है कि ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया की शीघ्र पहचान और प्रबंधन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीति में शामिल किया जाए.

