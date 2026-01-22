ETV Bharat / state

केन्द्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने की घोषणा, रोहतक और बड़ौत में स्थापित होंगी वर्ल्ड स्किल लैब, कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा

जयंत चौधरी ने की घोषणा ( Etv Bharat )

रोहतक: केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हरियाणा के रोहतक और उत्तर प्रदेश के बड़ौत में वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब स्थापित करने की घोषणा की है. इन लैब में युवाओं को विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. रोहतक में जाट शिक्षण संस्था में समारोह का आयोजन: दरअसल, केन्द्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी बुधवार को रोहतक पहुंचे और जाट शिक्षण संस्था में आयोजित छोटूराम जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे. समारोह में शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया गया. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत कौशल विकास: इस दौरान मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में कौशल विकास के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं. अब शिक्षा और कौशल विकास को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता. इसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम (अंर्तनिहित प्रशिक्षु कार्यक्रम) लॉन्च किया है, जो छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा." केन्द्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने की घोषणा (Etv Bharat) रिसोर्स लैब से युवाओं को मिलेगा वैश्विक मंच: मंत्री जयंत चौधरी ने आगे कहा कि, "हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र की एक टीम ने जाट शिक्षण संस्था का दौरा कर आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरे के आधार पर रोहतक और बड़ौत में वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब स्थापित की जाएगी. ये लैब हर दो साल में होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करेंगी. वर्ष 2024 में यह प्रतियोगिता फ्रांस में हुई थी, जबकि एशिया कौशल प्रतियोगिता ताइपे, चीन में आयोजित हुई थी." हरियाणा और भारत बन सकते हैं कौशल के केंद्र: जयंत चौधरी ने कहा कि, "हरियाणा देश की कौशल राजधानी और भारत विश्व की कौशल राजधानी बन सकता है. इसके लिए कौशल विकास के क्षेत्र में निवेश और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना होगा. विश्व कौशल प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के युवा अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जिससे व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलता है और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है."