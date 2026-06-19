विश्व सिकल सेल दिवस: आदिवासी बेल्ट में जिंदगी छीन रहा 'जेनेटिक दर्द', 20 साल घट रही औसत उम्र
जयपुर में जन्मे और अमेरिकी निवासी डॉ. अक्षत जैन हर साल आदिवासी इलाकों में कैंप लगाकर रोगियों का उपचार करते हैं.
Published : June 19, 2026 at 2:39 PM IST
जयपुर: हर वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि इस रोग के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके. भारत में सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease) से प्रभावित लोगों की औसत आयु सामान्य आबादी की तुलना में काफी कम होकर 40 से 60 वर्ष के बीच रह जाती है. पर्याप्त उपचार और नियमित देखभाल नहीं मिलने पर यह अवधि घटकर 20 से 40 वर्ष तक भी रह सकती है. राजस्थान में इस रोग के सबसे अधिक मामले आदिवासी क्षेत्र यानी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आदि में देखने को मिलते हैं. इस रोग के निदान को लेकर जयपुर के एक चिकित्सक हर साल इन इलाकों में कैम्प लगाते हैं और इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को दवा देते हैं. ये डॉक्टर हैं डॉ. अक्षत जैन. डॉ जैन जयपुर में जन्मे हैं और आजकल अमेरिका की एक नामी लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में सिकल सेल सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर हैं.
ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में डॉ. जैन ने बताया कि सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जो विशेष रूप से आदिवासी और वंचित समुदायों में अधिक पाया जाता है. देश में 2 करोड़ से अधिक लोग सिकल सेल ट्रेट (वाहक) हैं, जबकि हर वर्ष लगभग 30 हजार बच्चे इस बीमारी के साथ जन्म लेते हैं. भारत में इसकी कुल व्यापकता करीब 1.17 प्रतिशत और वाहक दर लगभग 5.9 प्रतिशत है. डॉ. जैन ने बताया कि वे वर्ष में एक बार भारत आते हैं और आदिवासी क्षेत्रों में कैंप लगाकर रोगियों की पहचान कर उन्हें दवा देते हैं. अमेरिका जाने के बाद वे वाट्स एप पर भी लोगों को सलाह देकर उपचार करते हैं.
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उपचार और देखभाल में बड़ी चुनौतियां: डॉ. जैन का कहना था कि देश में सिकल सेल रोगियों की देखभाल में कई गंभीर कमियां हैं. सबसे बड़ी समस्या सही समय पर निदान नहीं हो पाना है. सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियां भी हैं. इस कारण बड़ी संख्या में मरीज जांच और उपचार से वंचित रह जाते हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 18 प्रतिशत सिकल सेल रोगियों को ही नियमित उपचार मिल रहा है. कई मरीज जांच, निदान या उपचार शुरू होने के बाद बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं.
दवा उपलब्ध, लेकिन उपयोग सीमित: डॉ. जैन का कहना था कि इस रोग नियंत्रण में प्रभावी मानी जाने वाली हाइड्रॉक्सीयूरिया (Hydroxyurea) दवा उपलब्ध होने के बावजूद इसका उपयोग अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पा रहा है. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में दवा की नियमित उपलब्धता तथा मरीजों द्वारा लगातार दवा लेने में कठिनाइयां सामने आती हैं.
महंगा है स्थायी उपचार: वर्तमान में स्टेम सेल प्रत्यारोपण और जीन थेरेपी को सिकल सेल रोग के संभावित स्थायी उपचार के रूप में देखा जाता है. हालांकि ये उपचार अत्यंत महंगे हैं और अधिकांश मरीजों की पहुंच से बाहर हैं. डॉ. जैन का कहना है कि अब आयुर्वेद में इस रोग का इलाज है, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है.
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आदिवासी क्षेत्रों में अधिक बोझ: देश की बात करें तो सिकल सेल रोग के अधिकांश मरीज ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाते हैं. इन क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, सीमित जांच सुविधाएं, रक्त की उपलब्धता में कमी और टीकाकरण कवरेज की चुनौतियां रोग की गंभीरता को बढ़ा देती हैं. डॉ. जैन का कहना था कि समय पर स्क्रीनिंग, नियमित उपचार, टीकाकरण, पर्याप्त रक्त उपलब्धता और समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाकर सिकल सेल रोगियों के जीवन की गुणवत्ता और आयु में सुधार किया जा सकता है.