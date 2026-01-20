ETV Bharat / state

दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे पहुंचीं हिसार, सिर्फ 2 फीट है कद, हॉलीवुड मूवी और बिग बॉस में आ चुकी हैं नजर

विश्व की सबसे छोटी ऊंचाई वाली लड़की ज्योति आमगे हिसार पहुंची. इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे.

ज्योति आमगे पहुंचीं हिसार
ज्योति आमगे पहुंचीं हिसार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 11:17 AM IST

हिसार: हरियाणा के हिसार में सबसे छोटे कद वाली महिला ज्योति (32)पहुंचीं. ज्योति का कद दो फुट (61.95 CM) और (24.7) इंच है. ज्योति का वजन महज 5 किलो है. वह हिसार के गोहाना जलेबी स्वीट्स के उद्घाटन अवसर पर पहुंची थी. इस मौके पर हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी पहुंचे थे. ज्योति ने बताया कि "छोटा कद मेरे लिए कभी बाधा नहीं बना, बल्कि इस कद से उसे विश्व में पहचान मिली है. वह अमेरिका हॉरर स्टोरी फ्रीक शो के चौथे सीजन में का कर चुकी हैं".

हिसार पहुंचीं विश्व की सबसे छोटी हाइट वाली लड़की: ज्योति ने बताया कि "मैं चार भाई-बहनों में सबसे छोटी हूं. परिवार और शिक्षकों के सहयोग से हाल ही में एमए की पढ़ाई पूरी की है. जब वह 18 साल की थीं, तब कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा उनके घर आए थे और उनका सम्मान किया था. अब दूसरी बार उनसे मिलकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. मैं हाल ही में अमेरिका से लौटी हूं. अमेरिका में रहते हुए मैंने अपना वोट भी डाला और मतदान के बाद सीधे भारत आकर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हूं".

बिग बॉस में भी आ चुकी हैं नजर: ज्योति ने कहा कि "पहले उन्हें अपनी हाइट को लेकर कई तरह के विचार आते थे. अक्सर मुझे मेरी हाइट पर गर्व होता है, इसने मुझे पहचान दिलाई. मैं सोचती थी कि इतनी छोटी क्यों हूं और आगे क्या कर पाऊंगी. लेकिन आज यही हाइट मेरी पहचान है. मुझे अपनी हाइट पर गर्व है. मैंने एक इटेलियन शो होस्ट किया और हॉलीवुड फिल्म 'लेग जिंडो' में भी अभिनय किया है. 2009 से 2015 तक लगातार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज रहा है. वर्ष 2009 में मुझ पर 'बॉडी शॉक, टू फीट टॉल टीन' नाम की डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है. इसके अलावा, बिग बॉस-6 में बतौर गेस्ट नजर आ चुकी हूं".

क्या बोले रणबीर गंगवा?: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि "ज्योति आमगे मेरे लिए बेटी समान हैं. ज्योति अब 32 वर्ष की हैं और उनकी हाइट भले ही छोटी हो, लेकिन वह पूरी तरह स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं. किसी को कितनी हाइट देनी है, यह प्रकृति तय करती है, लेकिन ज्योति ने अपनी विशेषता को अपनी ताकत बनाकर पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है".

