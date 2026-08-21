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World Senior Citizen Day : 75 की उम्र में भी जारी है सेवा का सफर, जरूरतमंदों की जिंदगी संवार रहीं माया बोथरा

75 की उम्र में खुद गाड़ी चलाकर पहुंचती हैं जरूरतमंदों तक : माया की कहानी का एक और खास पहलू है उनकी आत्मनिर्भरता. पति के निधन के बाद उनके बच्चों ने उन्हें कार चलाना सिखाया. 52 साल की उम्र में उन्होंने कार चलाना सीखा और यही हुनर आगे चलकर उनकी सेवा यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बन गया. आज 75 साल की उम्र में भी वह खुद गाड़ी चलाकर जयपुर के अलग-अलग इलाकों में जाती हैं. माया कहती हैं कि वो कई सामाजिक संस्थाओं, वृद्धाश्रमों और सेवा समूहों से जुड़ी हैं, जिसके जरिए हर रोज जरूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास करती हैं. वह जयपुर के करीब पांच से सात सामाजिक समूहों के साथ मिलकर काम करती हैं. जरूरत के हिसाब से राशन, कपड़े, दवाइयां और दूसरी जरूरी सामग्री लोगों तक पहुंचाती हैं. हर महीने करीब दो से ढाई लाख रुपये तक का राशन जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का काम भी उनके सेवा अभियान का हिस्सा है.

परिवार की जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं. ऐसे में माया को खुद के भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होने लगा. वह दौर उनके लिए बेहद मुश्किल था. उन्हें लगता था कि अब जिंदगी में करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तभी उनके चाचा ने उन्हें घर में बैठकर अकेले रहने के बजाय समाज सेवा से जुड़ने की सलाह दी. चाचा खुद समाज सेवा से जुड़े थे और उन्होंने माया को अपने साथ सेवा कार्य में निकलने के लिए प्रेरित किया. परिवार का सहयोग मिला और माया ने धीरे-धीरे सामाजिक सेवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया. आज स्थिति यह है कि उनके पास अपने बारे में सोचने का भी समय नहीं है. रोज सुबह उठती हूं तो लगता है कि उनके पास कई काम हैं, जिन्हें उन्हें पूरा करना है.

पति के जाने के बाद लगा जिंदगी थम गई : माया बताती हैं कि बचपन से ही उनमें नेतृत्व और सामाजिक गतिविधियों में आगे रहा करती थी. स्कूल में मॉनिटर और हेड गर्ल की जिम्मेदारी संभालने से लेकर समाज के छोटे-मोटे कामों में भागीदारी तक उनका जुड़ाव रहा, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी और परिवार उनकी प्राथमिकता बन गए, फिर कम उम्र में पति को कैंसर हुआ और उनका निधन हो गया. पति के जाने के बाद जिंदगी अचानक बदल गई. एक बेटी की शादी हो चुकी थी, दूसरी बेटी की भी शादी कर दी.

माया की जिंदगी अब उनके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए चल रही है, जिन्हें किसी सहारे की जरूरत है. 21 अगस्त 2026 को मनाए जाने वाले विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर माया बोथरा की कहानी यह बताती है कि उम्र बढ़ना जिंदगी के सक्रिय पड़ाव का अंत नहीं है. अनुभव, संवेदनशीलता और इच्छाशक्ति हो तो जीवन के इस पड़ाव पर भी समाज के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है. माया के लिए यह सेवा केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनके अकेलेपन का इलाज भी बन गई है.

जयपुर: उम्र के जिस पड़ाव पर ज्यादातर लोग आराम और अपनों के साथ सुकून की जिंदगी बिताना चाहते हैं, उसी उम्र में जयपुर की 75 वर्षीय माया बोथरा रोज सुबह एक नए मिशन के साथ घर से निकलती हैं. किसी के घर राशन पहुंचाना है, किसी बच्चे की फीस जमा करवानी है, कहीं कैंसर मरीज को दवा की जरूरत है तो किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए गृहस्थी का सामान जुटाना है.

जरूरतमंदों की जिंदगी संवार रहीं माया बोथरा (फोटो ईटीवी भारत gfx)

किसी के लिए राशन, किसी के लिए बच्चों की फीस : माया बोथरा की सेवा का दायरा सिर्फ राशन बांटने तक सीमित नहीं है. उनके पास अलग-अलग तरह की जरूरतें लेकर लोग पहुंचते हैं. किसी बच्चे की फीस भरनी है तो किसी को किताब-कॉपियों की जरूरत है. किसी को कैंसर की दवा चाहिए तो किसी परिवार को बेटी की शादी के लिए सामान. माया बोथरा बताती हैं कि कई बार दूसरे शहरों से लोग फोन करके उन्हें आर्थिक सहयोग भेजते हैं और कहते हैं कि जरूरतमंद तक यह मदद पहुंचा दीजिए.

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इस भरोसे को माया अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं. बच्चों की पढ़ाई के मामले में भी उन्होंने कई परिवारों को सहारा दिया है. उनके मुताबिक कुछ बच्चे दसवीं में अच्छे अंक हासिल करने के बावजूद आर्थिक परेशानी के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाते. ऐसे बच्चों की जानकारी जुटाकर उन्होंने स्कूलों से संपर्क किया और उनकी फीस जमा करवाने की जिम्मेदारी ली. पिछले कुछ वर्षों में करीब 20-25 बच्चों को लगातार पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद मिली. माया कहती हैं कि समाज से उन्होंने जिंदगी भर बहुत कुछ लिया है और अब समाज को लौटाने का अवसर मिला है. जरूरतमंद परिवारों के चेहरे पर मुस्कान देखना ही उनके लिए सबसे बड़ा संतोष है.

कैंसर मरीजों के लिए हर सप्ताह सेवा : पति को कैंसर होने के कारण इस बीमारी का दर्द माया ने बहुत करीब से देखा है. शायद यही वजह है कि कैंसर मरीजों की मदद उनके सेवा कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई. वह कैंसर से जुड़े संस्थानों और अस्पतालों के संपर्क में रहती हैं. मरीजों को दवाइयां, कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री और उपचार से जुड़ी दूसरी जरूरतों में आर्थिक मदद करती हैं. माया बोथरा का कहना है कि मरीज और उसके परिवार के लिए बीमारी सिर्फ शारीरिक परेशानी नहीं होती, बल्कि आर्थिक संकट भी खड़ा कर देती है. ऐसे समय में छोटी सी मदद भी परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है.

महिलाओं के साथ सरकारी स्कूल में माया बोथरा (Source : Maya Bothra)

गरीब बेटियों की शादी में बनती हैं सहारा : माया की सेवा का एक बड़ा हिस्सा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी से भी जुड़ा है. कई परिवार सीधे उनके पास पहुंचते हैं तो कई लोगों के माध्यम से उन्हें जरूरतमंद परिवारों की जानकारी मिलती है. वह ऐसे परिवारों की स्थिति देखकर शादी के लिए जरूरी घरेलू सामान उपलब्ध करवाती हैं, ताकि बेटी को नई गृहस्थी शुरू करने में परेशानी न हो. जब कुछ लोगों ने उन्हें शादी में उपहार देने को लेकर सवाल किया तो माया का जवाब भी अपने तरीके का था. उनका कहना है कि जब संपन्न परिवारों में उपहार देने की परंपरा को सामान्य माना जाता है, तो गरीब परिवार की बेटी की नई जिंदगी शुरू करने में मदद को गलत क्यों माना जाए. उनके लिए यह उपहार नहीं, बल्कि किसी बेटी की नई गृहस्थी को खड़ा करने में एक छोटा सा सहयोग है.

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मदद ही नहीं, रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाती हैं : माया की सेवा का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि वह जरूरतमंदों को हमेशा मदद पर निर्भर बनाए रखने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती हैं. कुछ एकल महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को उन्होंने घर पर अलग-अलग तरह के काम सिखाए. किसी को खींच बनाना सिखाया, किसी को नमकीन तैयार करना और किसी को घाघरे बनाने का काम सिखाया. उनके बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद की. कुछ महिलाओं को लोन दिलवाया. उन्होंने धीरे-धीरे कर्ज चुकाया और आज खुद अपना काम कर रही हैं. जिन महिलाओं को कभी राशन की जरूरत पड़ती थी, उनमें से कुछ आज अपना सामान बाजार में बेच रही हैं. किसी के पास स्कूटर है तो किसी ने अपना मकान बनाने के लिए लोन लिया है. माया के लिए यही उनकी सेवा की सबसे बड़ी सफलता है. जिसे कभी मदद की जरूरत थी, वह आज किसी और के लिए सहारा बन सके.

जानवरों को चारा खिलाते हुए (Source : Maya Bothra)

मदद से पहले घर जाकर देखती हैं हकीकत : माया के पास बाहर से आने वाली आर्थिक मदद के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. लोग उन्हें इसलिए पैसा देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मदद वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचेगी. इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए माया किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले उसके घर खुद जाकर उसकी स्थिति देखती हैं. कार चलाने की सुविधा उनके लिए इस काम को आसान बनाती है. वह मानती हैं कि हर मांगने वाला व्यक्ति जरूरतमंद नहीं होता. उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद बार-बार मदद लेने पहुंचे. घर जाकर वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद उन्होंने ऐसे लोगों की मदद बंद कर दी. यानी उनके लिए सेवा का मतलब सिर्फ पैसा बांटना नहीं, बल्कि सही व्यक्ति तक सही मदद पहुंचाना है.

तन्हाई अब कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत : पति की मौत के बाद जिस तन्हाई ने माया को भीतर से तोड़ दिया था, वही आज उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है. पहले उन्हें लगता था कि परिवार की जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद जिंदगी में क्या बचा है. आज उनके पास अपने लिए समय नहीं है. वृद्धाश्रमों से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक और जरूरतमंद परिवारों से लेकर अस्पतालों तक उनकी दिनचर्या सेवा के इर्द-गिर्द घूमती है. माया की कहानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के संदेश को जमीन पर उतारती है.

राशन के सामान के साथ (Source : Maya Bothra)

यह कहानी सिर्फ 75 साल की एक महिला की नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जो कहती है कि उम्र सिर्फ संख्या है और जिंदगी का सबसे अनुभवपूर्ण दौर समाज को देने का सबसे खूबसूरत समय भी हो सकता है. माया बोथरा कहती हैं कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है. दाल-रोटी की मुझे कमी नहीं है, लेकिन जब मैं उन परिवारों को हंसता-मुस्कुराता देखती हूं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. शायद यही वजह है कि 75 साल की उम्र में भी माया बोथरा की सुबह आराम से नहीं, एक नए सेवा मिशन के साथ शुरू होती है. क्योंकि अब उनकी तन्हाई में भी सैकड़ों जरूरतमंदों की उम्मीदें बसती हैं.