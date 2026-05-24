World Schizophrenia Awareness Day : इलाज से मरीज जी सकता है सामान्य जीवन, जानिए डॉक्टर्स की राय
विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर कुचामन जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम. जानिए क्या रहा खास...
Published : May 24, 2026 at 1:23 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामनसिटी स्थित राजकीय जिला अस्पताल में विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर रविवार को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. सुरेंद्र जिलोया ने सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया. इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा स्टाफ, मरीजों के परिजन और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. सुरेंद्र जिलोया ने कहा कि सिजोफ्रेनिया मस्तिष्क से जुड़ी एक गंभीर लेकिन उपचार योग्य मानसिक बीमारी है, जिसे लेकर समाज में आज भी कई तरह के अंधविश्वास और भ्रांतियां फैली हुई हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग इसे ऊपरी बाधा, जादू-टोना या किसी अलौकिक शक्ति से जोड़कर देखते हैं, जबकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक आधार वाली जैविक बीमारी है. उन्होंने बताया कि समय पर पहचान, नियमित दवा, मनोचिकित्सा और परिवार के सहयोग से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है.
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उन्होंने कहा कि सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति को आवाजें सुनाई देना, ऐसी चीजें दिखाई देना जो वास्तव में मौजूद नहीं हों, गलत धारणाएं बना लेना, व्यवहार में बदलाव और सोचने-समझने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. डॉ. जिलोया ने बताया कि विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है.
इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रोगों के प्रति जागरूक करना, मरीजों के प्रति सहानुभूति बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में फैले भ्रांतियों को खत्म करना है. उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, लेकिन सही उपचार और सहयोग से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है.
वहीं, GNM अनीता कुमारी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि कई बार लोग शर्म या डर की वजह से मानसिक बीमारी छिपाते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है. ऐसे कार्यक्रम लोगों को खुलकर इलाज लेने और मरीजों के प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं.