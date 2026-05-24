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World Schizophrenia Awareness Day : इलाज से मरीज जी सकता है सामान्य जीवन, जानिए डॉक्टर्स की राय

विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम ( ETV Bharat Kuchaman )

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामनसिटी स्थित राजकीय जिला अस्पताल में विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर रविवार को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. सुरेंद्र जिलोया ने सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया. इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा स्टाफ, मरीजों के परिजन और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. सुरेंद्र जिलोया ने कहा कि सिजोफ्रेनिया मस्तिष्क से जुड़ी एक गंभीर लेकिन उपचार योग्य मानसिक बीमारी है, जिसे लेकर समाज में आज भी कई तरह के अंधविश्वास और भ्रांतियां फैली हुई हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग इसे ऊपरी बाधा, जादू-टोना या किसी अलौकिक शक्ति से जोड़कर देखते हैं, जबकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक आधार वाली जैविक बीमारी है. उन्होंने बताया कि समय पर पहचान, नियमित दवा, मनोचिकित्सा और परिवार के सहयोग से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है. पढ़ें : बदलती जीवनशैली का शिकार हो रहा शरीर का 'पावरहाउस', युवाओं में खतरा ज्यादा!