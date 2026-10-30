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विश्व बचत दिवस: देवरिया में बदली बचत की तस्वीर; पोस्ट ऑफिस से सुरक्षित हो रहा भविष्य

विश्व बचत दिवस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: जिले में बचत की तस्वीर बदल रही है. यही वजह है कि 6 महीने में 207 करोड़ के शुद्ध जमा के साथ देवरिया प्रदेश में 18वें स्थान पर पहुंच गया है. जिले में 9.21 लाख जनधन और 4.70 लाख लघु बचत खाते हैं. सुकन्या खातों में 61% की वृद्धि हुई है.

हर वर्ष 30 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व बचत दिवस इस बार देवरिया के लिए विशेष महत्व का है. क्योंकि देवरिया के हर घर में लोग रकम बचत करने को लेकर जागरुक हो रहे हैं. पूरी दुनिया में विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है.

इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है. 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन हुआ था, इसकी वजह से उस दिन राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया. तभी से भारत में बचत दिवस एक दिन पहले मनाया जाने लगा. जिले का आर्थिक मॉडल और बचत के बारे में देखा जाए तो देवरिया कृषि प्रधान और प्रवासी बहुल जिला है. जिले की लगभग 30 प्रतिशत आबादी रोजगार के लिए मुंबई, सूरत, लुधियाना, दिल्ली और खाड़ी देशों में निवास करती है. उनके द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यह रकम सीधे जनधन खातों में पहुंचती है. इसी ने जिले में बचत की संस्कृति को नई गति दी है. जिला बचत अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि तेजी से लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है. हमारा वार्षिक लक्ष्य: 46534.00 लाख रुपए है. मासिक लक्ष्य (सितंबर) 3722.72 लाख रुपए था. मासिक उपलब्धि (सितंबर) में 2623.84 लाख रुपए रही. कुल जमा 6 महीने में 20797.53 लाख रुपए यानी 207.97 करोड़ है, जो कि लक्ष्य प्राप्ति का 44.69% है. इस वजह से देवरिया का प्रदेश में 18वां स्थान है. प्रमुख बचत योजनाएं बनीं लोकप्रिय: आम लोगों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय 6 योजनाएं हैं. इनमें सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटी के भविष्य की गारंटी लेता है, जिले में इसके खातों की संख्या 42 हजार से बढ़कर 68 हजार से अधिक हो गई है. यानी 61% की वृद्धि हुई है. इसमें 250 रुपए सालाना से लेकर 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं. वर्तमान ब्याज दर 8.20% और आयकर में छूट भी मिलती है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD) मजदूरों की पहली पसंद है. इसमें मात्र 100 रुपए प्रतिमाह जमा किया जा सकता है. जिले के 4.70 लाख लघु बचत खातों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी RD की है. ग्रामीण डाक सेवक गांव-गांव जाकर पैसा जमा करते हैं. पिछले 1 साल में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस पर ब्याज दर 6.7% मिलता है. किसान विकास पत्र (KVP) में 7.5% ब्याज पर 115 माह में पैसा दोगुना हो जाता है. सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) शिक्षकों और कर्मचारियों की पसंद है. इसमें 7.10% ब्याज, 15 साल की अवधि, 500 रुपए मासिक से शुरू होता है. EEE कैटेगरी में यह टैक्स फ्री है. महिला सम्मान बचत पत्र महिलाओं के लिए 2 वर्षीय योजना है.7.5% ब्याज, अधिकतम 2 लाख तक जमा किया जा सकता है.