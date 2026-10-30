ETV Bharat / state

विश्व बचत दिवस : गुल्लक से शुरू हुई सेविंग्स की आदत, अब डिजिटलाइजेशन से हाईटेक हुए बचत के तरीके

विश्व बचत दिवस ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : हर साल 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है. बचत केवल पैसे जमा करने का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है. बीते कुछ दशकों में लोगो में बचत की आदत भी बदली है. आज के दौर में बढ़ते खर्च, महंगाई और बदलती आर्थिक जरूरतों के बीच बचत का महत्व और भी बढ़ गया है. मार्केट एक्सपर्ट शैलेश शर्मा का कहना है कि आज की बचत की आदत भविष्य को सुरक्षित करती है. जैसे अचानक बीमारी, नौकरी में परेशानी, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदने और रिटायरमेंट के बाद बचत एक परिवार का आर्थिक सहारा बनती है और मुश्किल समय में काम आती है.