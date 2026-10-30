विश्व बचत दिवस : गुल्लक से शुरू हुई सेविंग्स की आदत, अब डिजिटलाइजेशन से हाईटेक हुए बचत के तरीके
वित्तीय सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं हर महीने बड़ी रकम बचाई जाए. छोटी राशि से भी शुरुआत की जा सकती है.
Published : October 30, 2026 at 6:33 AM IST
जयपुर : हर साल 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है. बचत केवल पैसे जमा करने का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है. बीते कुछ दशकों में लोगो में बचत की आदत भी बदली है. आज के दौर में बढ़ते खर्च, महंगाई और बदलती आर्थिक जरूरतों के बीच बचत का महत्व और भी बढ़ गया है. मार्केट एक्सपर्ट शैलेश शर्मा का कहना है कि आज की बचत की आदत भविष्य को सुरक्षित करती है. जैसे अचानक बीमारी, नौकरी में परेशानी, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदने और रिटायरमेंट के बाद बचत एक परिवार का आर्थिक सहारा बनती है और मुश्किल समय में काम आती है.
'गुल्लक से शुरू होती थी बचत की आदत' : शैलेश शर्मा का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में बचत की आदत में भी बदलाव आया है. शुरू में बचत की आदत गुल्लक से शुरू होती थी. बीते कुछ सालों में यह डिजिटल और हाईटेक हो गई है. इतना ही नहीं घरों में महिलाएं रसोई के खर्च से थोड़ी-थोड़ी राशि बचाकर अलग रखती थीं. जो मुश्किल समय में काम आती थी. इसके साथ ही पशुधन रखना, सोना-चांदी खरीदना और जमीन में निवेश करना भी भविष्य की सुरक्षा के पारंपरिक तरीके रहे हैं. पहले के दौर में लोग घरों में नकदी रखने के अलावा डाकघर की बचत योजनाओं, बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट को प्राथमिकता देते थे.
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बैंकिंग ने बचत को दिया नया आधार : शैलेश शर्मा का कहना है कि समय के साथ बचत के तरीकों में बदलाव आया है. बैंक खातों, डाकघर की योजनाओं और सरकारी छोटी बचत योजनाओं ने लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार पैसे जमा करने के विकल्प दिए हैं. बचत खाते में जरूरत के समय पैसे निकालने की सुविधा मिलती है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में एक निश्चित अवधि के लिए राशि जमा की जा सकती है. रिकरिंग डिपॉजिट के जरिए हर महीने एक तय रकम जमा करके भविष्य के लिए धन जुटाया जा सकता है. इसके अलावा सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी योजनाएं अलग-अलग आयु वर्ग और वित्तीय जरूरतों के अनुसार बचत के विकल्प उपलब्ध कराती हैं.
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डिजिटल दौर में बचत के नए विकल्प : शैलेश शर्मा का कहना है कि अभी का दौर डिजिटल हो गया है और पिछले कुछ सालो में बचत के तरीके भी हाईटेक हुए हैं. हांलाकि अभी भी बैंकिंग और एफडी ही सुरक्षित बचत का तरीका माना जाता है. लेकिन डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल ऐप ने बचत की प्रक्रिया को आसान बनाया है. अब लोग घर बैठे बैंक खाते में पैसे जमा कर सकते हैं. खर्च का हिसाब रख सकते हैं. इसके साथ ही बचत के साथ निवेश के नए विकल्प भी लोकप्रिय हुए हैं. म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानि एसआईपी बीते कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हुई है जिसमें हर महीने छोटी राशि निवेश की जा सकती है. इसके अलावा शेयर बाजार, बॉन्ड और अन्य वित्तीय उत्पाद भी निवेश के विकल्प बनकर उभरे हैं.
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छोटी बचत के लिए जरूरी हैं ये आदतें : शैलेश शर्मा का कहना है कि वित्तीय सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं कि हर महीने बड़ी रकम बचाई जाए. छोटी राशि से भी शुरुआत की जा सकती है. इसके लिए आय और खर्च का बजट बनाना, गैरजरूरी खर्चों में कटौती करना और आय मिलते ही एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग करना उपयोगी तरीका है. पुराने समय की गुल्लक से लेकर आज के डिजिटल निवेश तक बचत के साधन भले ही बदल गए हों, लेकिन इसका मूल सिद्धांत आज भी वही है नियमित बचत.
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जनधन खाते लगभग 4 गुना : बचत में आपके बैंक खातों का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग से जुड़े लोगो को बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ना शुरू किया था. जिसके तहत जनधन खाते खोले जा रहे हैं. आंकड़ों की बात करें, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2015 में 14.72 करोड़ खाते थे, जो जून 2025 तक बढ़कर 55.22 करोड़ हो गए यानि लगभग चार गुना. जनधन योजना का उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो आज उनके बचत का आधार भी बना है.
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