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5 रुपए की बचत से 35 करोड़ तक का सफर, जयपुर के न्यायिक कर्मचारियों का अपना मिनी बैंक

न्यायिक कर्मचारियों का अपना मिनी बैंक. ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : बचत की शुरुआत करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है नियमित बचत की आदत और उसके सही मैनेजमेंट की. जयपुर के न्यायिक कर्मचारियों ने इस बात को एक मिसाल में बदल दिया है. करीब 57 साल पहले महज 5 रुपए की बचत से शुरू हुई एक छोटी-सी पहल आज 35 करोड़ रुपए के सालाना लेनदेन तक पहुंच चुकी है. इस व्यवस्था से जुड़े 2001 कर्मचारी हर महीने अपनी तय राशि जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर इसी सामूहिक पूंजी से आर्थिक मदद हासिल करते हैं. यही वजह है कि यह समिति कर्मचारियों के लिए एक तरह की 'मिनी बैंक' की भूमिका निभा रही है.

विश्व बचत दिवस के अवसर पर जयपुर की न्यायिक बचत और साख समिति लिमिटेड की यह कहानी बताती है कि छोटी-छोटी बचत समय के साथ कितनी बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है. खास बात यह है कि यहां बचत का मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि जरूरत के समय सदस्यों को आर्थिक मदद देना और समिति के फायदे में उन्हें हिस्सेदार बनाना भी है. भारत में 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस यानी विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है. इस दिन का मकसद लोगों को नियमित बचत, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर वित्तीय नियोजन के प्रति जागरूक करना है.