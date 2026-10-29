5 रुपए की बचत से 35 करोड़ तक का सफर, जयपुर के न्यायिक कर्मचारियों का अपना मिनी बैंक
ये है जयपुर न्यायिक बचत और साख समिति लिमिटेड, जो 5 रुपए से शुरू हुआ, आज मिसाल पेश कर रहा है. अश्वनी पारीक की रिपोर्ट...
Published : October 29, 2026 at 8:33 PM IST
जयपुर : बचत की शुरुआत करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है नियमित बचत की आदत और उसके सही मैनेजमेंट की. जयपुर के न्यायिक कर्मचारियों ने इस बात को एक मिसाल में बदल दिया है. करीब 57 साल पहले महज 5 रुपए की बचत से शुरू हुई एक छोटी-सी पहल आज 35 करोड़ रुपए के सालाना लेनदेन तक पहुंच चुकी है. इस व्यवस्था से जुड़े 2001 कर्मचारी हर महीने अपनी तय राशि जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर इसी सामूहिक पूंजी से आर्थिक मदद हासिल करते हैं. यही वजह है कि यह समिति कर्मचारियों के लिए एक तरह की 'मिनी बैंक' की भूमिका निभा रही है.
विश्व बचत दिवस के अवसर पर जयपुर की न्यायिक बचत और साख समिति लिमिटेड की यह कहानी बताती है कि छोटी-छोटी बचत समय के साथ कितनी बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है. खास बात यह है कि यहां बचत का मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि जरूरत के समय सदस्यों को आर्थिक मदद देना और समिति के फायदे में उन्हें हिस्सेदार बनाना भी है. भारत में 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस यानी विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है. इस दिन का मकसद लोगों को नियमित बचत, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर वित्तीय नियोजन के प्रति जागरूक करना है.
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पांच रुपए से शुरू हुआ सफर : जयपुर न्यायिक बचत और साख समिति लिमिटेड की स्थापना साल 1969 में हुई थी. उस वक्त सोसाइटी के हर सदस्य की बचत की शुरुआत महज 5 रुपए से की गई थी. शुरुआती दौर में सदस्यों की संख्या सीमित थी, लेकिन वक्त के साथ कर्मचारियों का भरोसा बढ़ता गया और समिति का दायरा भी लगातार बढ़ता ही गया. आज इस समिति का सालाना कारोबार करीब 35 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इसके सदस्य हर महीने एक हजार रुपए का हिस्सा इस सोसाइटी में जमा करवाते हैं. समिति के आंकड़ों के मुताबिक, चार साल पहले तक इसका कारोबार करीब 18 करोड़ रुपए था. वहीं, साल 2013 में समिति से करीब 400 कर्मचारी जुड़े हुए थे, जबकि अब सदस्यों की संख्या बढ़कर 2001 हो गई है. जयपुर मेट्रो प्रथम, जयपुर मेट्रो द्वितीय और जिला अदालतों के कर्मचारी इस व्यवस्था का हिस्सा हैं.
हर महीने एक हजार रुपए की बचत : समिति के अध्यक्ष अनिल पारीक ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में हर सदस्य कर्मचारी को महीने में एक हजार रुपए जमा कराने होते हैं. इस तरह बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छोटी-छोटी बचत मिलकर एक सामूहिक फंड तैयार करती है. इसी फंड का इस्तेमाल जरूरतमंद सदस्यों को जरूरत के वक्त पर लोन मुहैया कराने के लिए किया जाता है. अनिल पारीक के अनुसार, सदस्यों को व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अधिकतम छह लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है.
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ऋण का विकल्प भी उपलब्ध : समिति में ऋण की प्रक्रिया को आसान रखने का प्रयास किया गया है और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने पर करीब पांच मिनट में ऋण मंजूर करने की व्यवस्था बताई गई है. इसके लिए दो कर्मचारी सदस्यों की गारंटी की व्यवस्था भी है. फिलहाल समिति के पास करीब आठ करोड़ रुपए के लोन चल रहे हैं. वहीं, सदस्यों की जमा राशि पर सात प्रतिशत ब्याज दिया जाता है. इस व्यवस्था का लाभ यह है कि कर्मचारियों को अपनी नियमित बचत पर ब्याज मिलने के साथ जरूरत पड़ने पर ऋण का विकल्प भी उपलब्ध रहता है. बच्चों की पढ़ाई, शादी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और अचानक आने वाले खर्चों के लिए यह आर्थिक सहायता उपयोगी साबित हो सकती है.
बैंक की लंबी प्रक्रिया से राहत : किसी परिवार में शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी रकम की जरूरत हो, कई बार आर्थिक इंतजाम करना चुनौती बन जाता है. ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों के लिए अपनी ही समिति से ऋण मिलना राहत का जरिया बन सकता है. समिति से जुड़े लाभार्थी कर्मचारी सौरभ शर्मा और देशराज लूणीवाल के अनुभव भी इसी व्यवस्था के महत्व को सामने लाते हैं. सौरभ शर्मा के मुताबिक उन्हें खुद की शादी में इसी लोन से काफी मदद मिली. देशराज ने बताया कि कैसे बहन की शादी में समिति से लोन पर मिली राशि ने व्यवस्थाओं में चार चांद लगा दिए.
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मॉडल की बुनियाद आपसी भरोसा : कर्मचारियों के मुताबिक, जरूरत के वक्त समिति से मिलने वाली आर्थिक मदद ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद की. कुछ लोगों ने अपने बच्चों की हाई एजुकेशन में लोन लिया और अब उनकी बेटी एमबीबीएस कर रही है. कर्मचारियों का मानना है कि बाहरी वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में प्रक्रिया और अवधि की चुनौती के मुकाबले में समिति की मौजूदा व्यवस्था से हासिल करना अपेक्षाकृत काफी आसान है. इस मॉडल की बुनियाद आपसी भरोसा है. कर्मचारी अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसी सामूहिक व्यवस्था से मदद लेते हैं. बचत केवल व्यक्तिगत भविष्य की तैयारी नहीं रहती, बल्कि कर्मचारियों के बीच सहयोग का माध्यम भी बन जाती है.
दीपावली पर लाभांश और उपहार : समिति की खासियत केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. सालभर की गतिविधियों से होने वाले लाभ में सदस्यों की हिस्सेदारी भी रहती है. दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को लाभांश और उपहार दिए जाते हैं, जिससे बचत की यह व्यवस्था उनके लिए आर्थिक लाभ के साथ खुशी का अवसर भी बन जाती है. समिति के कोषाध्यक्ष किशोर केवलरमानी के अनुसार, सदस्यों की नियमित बचत और उनके विश्वास से संस्था लगातार आगे बढ़ रही है.
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समिति की आय के अन्य स्रोतों में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से उपलब्ध कराई गई कैंटीन और साइकिल स्टैंड से होने वाली आय भी शामिल है. इस आय का उपयोग समिति के खर्चों और उसकी गतिविधियों के संचालन में किया जाता है. समिति के लिए दीपावली पर लाभांश और उपहार देना सदस्यों को उनकी भागीदारी का लाभ लौटाने का एक तरीका है. इससे कर्मचारियों को यह भरोसा मिलता है कि वे केवल बचतकर्ता नहीं, बल्कि सामूहिक व्यवस्था के सक्रिय हिस्सेदार भी हैं.
हाईकोर्ट के कर्मचारियों ने भी अपनाया बचत का मॉडल : जयपुर के न्यायिक कर्मचारियों की इस पहल से प्रेरित होकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के कर्मचारियों ने भी वर्ष 2010 में अपनी बचत और साख सहकारी समिति शुरू की. इसका मकसद एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के साथ ही बचत की आदत पैदा करना था. इस समिति की शुरुआत 200 रुपए की जमा राशि से हुई थी. इसका इरादा भी कर्मचारियों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना और जरूरत के समय ऋण उपलब्ध कराना है.
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समिति के अध्यक्ष ऋतुराज शर्मा के अनुसार, वर्तमान में इसके 400 सदस्यों को करीब 1.80 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है, जबकि समिति में करीब एक करोड़ रुपए जमा हैं. यहां सदस्य अधिकतम पांच लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं. इस समिति से मिलने वाली सहायता का इस्तेमाल सदस्य बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी और दूसरी पारिवारिक जरूरतों के लिए करते हैं. सालाना लाभ में से सदस्यों को लाभांश और उपहार देने की व्यवस्था भी है. इस तरह न्यायिक कर्मचारियों के बीच बचत और सामूहिक आर्थिक सहयोग की परंपरा अलग-अलग संस्थाओं में आगे बढ़ रही है.
आज की छोटी बचत, कल की आर्थिक सुरक्षा : विश्व बचत दिवस का इतिहास वर्ष 1924 से जुड़ा है. इटली के मिलान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस दिवस की अवधारणा सामने आई थी. साल 1925 से इसे व्यवस्थित रूप से मनाया जाने लगा. दुनियाभर में यह दिवस सामान्यतः 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है. इस दिवस का मकसद लोगों को नियमित बचत, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर वित्तीय नियोजन के प्रति जागरूक करना है. आमदनी का एक छोटा हिस्सा भी नियमित रूप से बचाया जाए तो समय के साथ वह आपातकालीन जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, शादी और भविष्य की अन्य जिम्मेदारियों में काम आ सकता है. जयपुर के न्यायिक कर्मचारियों की समितियां इस विचार को व्यवहार में उतारने का उदाहरण हैं.