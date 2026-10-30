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बचत का नया मंत्र : पैसा जोड़ें, लेकिन उसे सुरक्षित रखना भी सीखें, डिजिटल दौर में जागरूकता ही आर्थिक सुरक्षा की पहली सीढ़ी

जागरूकता ही आर्थिक सुरक्षा की पहली सीढ़ी. ( ETV BHarat GFX )

जयपुर : मोबाइल पर आया अनजान लिंक, बैंक के नाम से भेजा गया फर्जी संदेश या किसी परिचित की तस्वीर लगाकर की गई ठगी. डिजिटल दौर में एक छोटी-सी चूक जिंदगीभर की कमाई पर भारी पड़ सकती है. जिस पैसे को लोग सालों तक पाई-पाई जोड़कर बचाते हैं, वो कुछ ही मिनटों में साइबर ठगों के हाथों गायब हो सकता है. ऐसे में अब बचत का मतलब केवल बैंक खाते में पैसा जमा करना नहीं रह गया है, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई, निजी जानकारी और डिजिटल आईडेंटिटी को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है.