बचत का नया मंत्र : पैसा जोड़ें, लेकिन उसे सुरक्षित रखना भी सीखें, डिजिटल दौर में जागरूकता ही आर्थिक सुरक्षा की पहली सीढ़ी
30 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे के रूप में मनाया जाता है. आधुनिक युग में बचत की परिभाषा भी बदली है. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट....
Published : October 30, 2026 at 8:13 AM IST
जयपुर : मोबाइल पर आया अनजान लिंक, बैंक के नाम से भेजा गया फर्जी संदेश या किसी परिचित की तस्वीर लगाकर की गई ठगी. डिजिटल दौर में एक छोटी-सी चूक जिंदगीभर की कमाई पर भारी पड़ सकती है. जिस पैसे को लोग सालों तक पाई-पाई जोड़कर बचाते हैं, वो कुछ ही मिनटों में साइबर ठगों के हाथों गायब हो सकता है. ऐसे में अब बचत का मतलब केवल बैंक खाते में पैसा जमा करना नहीं रह गया है, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई, निजी जानकारी और डिजिटल आईडेंटिटी को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है.
यही वजह है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है. युवा ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जरिए साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे विषयों को समझ रहे हैं. कोई अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए ये जानकारी हासिल कर रहा है तो कोई इसे रोजगार और करियर के नए अवसर के रूप में देख रहा है.
30 अक्टूबर को मनाया जाने वाला वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे बचत की आदत अपनाने और संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करने का संदेश देता है. डिजिटल युग में इस संदेश का दायरा भी बढ़ गया है. अब बचत की सुरक्षा के लिए केवल खर्चों पर नियंत्रण रखना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऑनलाइन लेन-देन, पासवर्ड, ओटीपी, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतना भी जरूरी है. आज बैंक खाते से लेकर खरीदारी, बिजली के स्मार्ट मीटर और रोजमर्रा के कई काम इंटरनेट से जुड़ चुके हैं. ऐसे में डिजिटल सुरक्षा की समझ आर्थिक नुकसान से बचाने के साथ रोजगार के नए रास्ते भी खोल रही है.
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सालों की बचत पर मिनटों में लग सकता है सेंध : साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट गजेन्द्रादित्य गौड़ ने बताया कि कोई व्यक्ति अपनी छोटी-छोटी बचत जोड़कर एक बड़ी रकम तैयार करता है. किसी को बच्चों की बेहतर शिक्षा का इंतजाम करना है. किसी को बेटी की शादी करनी है तो कोई भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा बचाकर रखता है, लेकिन एक दिन मोबाइल पर बैंक खाते से रकम कटने का संदेश आता है और पता चलता है कि मेहनत की कमाई साइबर ठगों ने उड़ा दी. तकनीक के दुरुपयोग से होने वाली ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं.
उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से बचने का सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा और जागरूकता है. लोगों को तकनीक के इस्तेमाल के साथ उससे जुड़े खतरों की जानकारी भी होनी चाहिए. साइबर ठगी का शिकार केवल आम आदमी नहीं हो रहा, बल्कि सरकारी एजेंसियों, कानूनी विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों, राजनेताओं और बड़े कारोबारी संस्थानों तक को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में साइबर सिक्योरिटी को केवल टेक्निकल विषय मानने के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल सेफ्टी का हिस्सा बनाना होगा.
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साइबर सिक्योरिटी अब केवल पासवर्ड तक सीमित नहीं : गौड़ ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी का दायरा केवल मोबाइल या सोशल मीडिया का पासवर्ड सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है. इसका सीधा संबंध व्यक्ति की प्राइवेसी, फाइनेंशियल सेफ्टी, संस्थानों के कामकाज और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है. दुनिया के कई देश साइबर हमलों को गंभीर चुनौती मान रहे हैं. भारत में भी साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जा रहा है.
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साइबर हमलों के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि डिजिटल मोर्चे पर भी सुरक्षा की चुनौती लगातार बढ़ रही है. उनके अनुसार, रोजाना फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध लिंक और डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) जैसे हमलों के जरिए डिजिटल प्रणालियों को निशाना बनाया जाता है. ऐसे हमलों से सरकारी संस्थानों, कंपनियों और आम लोगों की जानकारी प्रभावित हो सकती है.
तीन स्तर पर सिक्योरिटी, तभी सेफ रहेगा डिजिटल जीवन : गौड़ के मुताबिक साइबर सुरक्षा को समझने के लिए तीन प्रमुख स्तरों पर ध्यान देना जरूरी है. साइबर सुरक्षा के तीन प्रमुख स्तर :
- डिवाइस सिक्योरिटी
- नेटवर्क सिक्योरिटी
- सर्वर और डेटा सिक्योरिटी
डिवाइस सिक्योरिटी : मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट से जुड़ने वाले दूसरे उपकरणों की सुरक्षा जरूरी है. आज स्मार्ट डिवाइस केवल जानकारी हासिल करने या बातचीत करने के साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें लोगों की तस्वीरें, संपर्क, बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां और निजी दस्तावेज भी मौजूद रहते हैं. किसी डिवाइस में सेंध लगने पर इन जानकारियों का दुरुपयोग हो सकता है. इससे आर्थिक नुकसान के साथ निजता का उल्लंघन, ब्लैकमेलिंग और धमकी जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं.
नेटवर्क सिक्योरिटी : इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. असुरक्षित वाई-फाई, संदिग्ध नेटवर्क और गलत लिंक के जरिए साइबर अपराधी डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में सार्वजनिक नेटवर्क पर संवेदनशील बैंकिंग काम करने से बचना और सुरक्षित कनेक्शन का इस्तेमाल करना जरूरी है.
सर्वर और डेटा सिक्योरिटी : किसी व्यक्ति या संस्थान का डेटा क्लाउड पर हो या अपने सर्वर पर, उसकी सुरक्षा जरूरी है. डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नियमित अपडेट और बैकअप जैसे उपाय मददगार होते हैं. जब डिवाइस, नेटवर्क और डेटा तीनों स्तर पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, तभी साइबर जोखिम को कम किया जा सकता है.
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दीपावली की ग्रीटिंग से लेकर चालान तक, हर लिंक पर भरोसा न करें : साइबर ठग लोगों की रोजमर्रा की आदतों और भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. कभी बैंक खाते से जुड़ा संदेश भेजा जाता है. कभी ट्रैफिक चालान के नाम पर पीडीएफ डाउनलोड करने को कहा जाता है तो कभी दीपावली की शुभकामनाओं के साथ कोई फाइल भेज दी जाती है. लोग संदेश की सच्चाई जानने के लिए लिंक खोलते हैं और अनजाने में अपने मोबाइल या डेटा को जोखिम में डाल सकते हैं.
गजेन्द्रादित्य गौड़ के अनुसार, कई बार संदिग्ध फाइल या ऐप के जरिए डिवाइस में नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर पहुंच सकता है. कुछ ऐप अपनी मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाए बिना भी जोखिम पैदा कर सकते हैं, इसलिए किसी अनजान नंबर से आई फाइल, चालान या ग्रीटिंग को केवल उत्सुकता में डाउनलोड नहीं करना चाहिए. बैंक, सरकारी विभाग या किसी कंपनी के नाम से आया संदेश भी बिना जांचे सही नहीं मानना चाहिए. यही नहीं ऑनलाइन खरीदारी में भी सावधानी जरूरी है. किसी लोकप्रिय उत्पाद की तस्वीर देखकर अनजान वेबसाइट पर ऑर्डर करना या सोशल मीडिया पर मिले आकर्षक ऑफर के लिंक पर क्लिक करना ठगी का कारण बन सकता है. वेबसाइट का सही पता जांचना, भुगतान से पहले विक्रेता की विश्वसनीयता देखना और संदिग्ध लिंक से दूर रहना जरूरी है.
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स्मार्ट होती दुनिया के साथ बढ़ रही साइबर सुरक्षा की जरूरत : साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट रिच डेविड ने बताया कि आज ज्यादातर सेवाएं इंटरनेट से जुड़ रही हैं. कार, बिजली के स्मार्ट मीटर और दूसरे डिजिटल उपकरण भी नेटवर्क के जरिए काम कर रहे हैं. जैसे-जैसे तकनीक स्मार्ट होती जाएगी, वैसे-वैसे उसकी सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर सुरक्षा का महत्व और बढ़ गया है.
भारत में सामान्य युवाओं के बीच साइबर सिक्योरिटी को करियर के रूप में अपनाने का रुझान अभी सीमित नजर आता है, जबकि आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं में इसकी समझ और रुचि अपेक्षाकृत अधिक है. उनके अनुसार, साइबर सुरक्षा से जुड़े स्किल हासिल करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं. हालांकि, किसी भी क्षेत्र की तरह इसमें भी नौकरी की उपलब्धता व्यक्ति के कौशल, अनुभव, योग्यता और बाजार की मांग पर निर्भर करती है. हालांकि, आंकड़ों पर नजर डालें तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने वाले बेरोजगारों की संख्या नगण्य है.
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साइबर सुरक्षा में करियर बनाने के लिए ये कोर्स विकल्प : साइबर सुरक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों, युवा और आईटी प्रोफेशनल अपनी योग्यता और करियर के लक्ष्य के अनुसार अलग-अलग कोर्स चुन सकते हैं. कुछ कोर्स शुरुआती स्तर की जानकारी देते हैं, जबकि कुछ अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं. रिच डेविड ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी में अब केवल तकनीकी संस्थानों तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन और सेल्फ-पेस्ड कोर्स के जरिए भी इसकी बुनियादी जानकारी हासिल की जा सकती है. इसके बाद रुचि और योग्यता के अनुसार विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है.
ओटीपी से लेकर फ्रेंड रिक्वेस्ट तक, सावधानी जरूरी : साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल पूनम राजावत ने बताया कि आज लगभग हर वर्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है. लोगों की बचत बैंक खातों में है और बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल भी मोबाइल के जरिए बढ़ा है. ऐसे में जानकारी की कमी के कारण लोग कई बार अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं या किसी के कहने पर ओटीपी साझा कर देते हैं. उन्होंने सलाह दी कि किसी भी अनधिकृत लिंक पर क्लिक न करें और अपना ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें. बैंक खाते से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत बैंक के आधिकारिक माध्यम से संपर्क करें और खाते और डिजिटल भुगतान सेवाओं को सुरक्षित करने के जरूरी कदम उठाएं.
राजावत के अनुसार, साइबर सुरक्षा का संबंध केवल पैसे से नहीं, बल्कि व्यक्ति की निजी जिंदगी और डिजिटल पहचान से भी है. सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचनी चाहिए. अपनी तस्वीरें, निजी जानकारियां और व्यक्तिगत गतिविधियां साझा करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए. किसी की तस्वीर या पहचान का गलत इस्तेमाल कर उसे परेशान किया जा सकता है या ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा सकती है.
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साइबर ठगी हो जाए तो ये कदम उठाएं :
- 1930 पर कॉल करें : वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं.
- ऑनलाइन शिकायत करें : आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज की जा सकती है.
- बैंक को सूचना दें : बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर या शाखा के माध्यम से संदिग्ध लेन-देन की जानकारी दें और जरूरी सुरक्षा कदम उठाएं.
- सबूत सुरक्षित रखें : संदेश, फोन नंबर, लेन-देन का विवरण, स्क्रीनशॉट और शिकायत संख्या संभालकर रखें.
- डिवाइस की जांच करें : संदिग्ध ऐप या फाइल के जरिए नुकसान की आशंका हो, तो डिवाइस की सुरक्षा जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लें.
वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे पर बचत का बदलता अर्थ : वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे का संदेश केवल कम खर्च करने या भविष्य के लिए पैसा जोड़ने तक सीमित नहीं है. आज डिजिटल सिक्योरिटी भी बचत की आदत का अहम हिस्सा बन चुकी है. जिस तरह लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह अपनी डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रखने की आदत भी विकसित करनी होगी. इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी की शिक्षा युवाओं के लिए टेक्निकल स्किल डेवलप करने और करियर के नए अवसर तलाशने का माध्यम बन सकती है.