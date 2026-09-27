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भारत में बहने वाली नदियों का 35% हिस्सा प्रदूषित, करोड़ों खर्च, फिर भी 'संकट' बरकरार, गोरखपुर की नदियों का भी हाल बुरा

गोरखपुर से मुकेश पांडेय की खास रिपोर्ट...

विश्व नदी दिवस.
विश्व नदी दिवस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 6:37 AM IST

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गोरखपुर : हर साल सितंबर माह के चौथे रविवार को विश्वभर में नदी दिवस मनाया जाता है. इस साल नदी दिवस 27 सितंबर को है. नदी की अविरल धारा और स्वच्छता को लेकर किए गए प्रयासों और आगे के अभियानों पर चर्चा की जाएगी. भारत को नदियों की धऱती कहा जाता है. यहां छोटी-बड़ी लगभग 200 मुख्य नदियां हैं. भारत में नदियों का विशेष धार्मिक महत्व भी है. साथ ही इसे देवी और मां का दर्जा प्राप्त है. हिंदू धर्म में युमना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, रावी, सतलुज, ताप्ती, विवस्ता, सरस्वती, कुंभा आदि जैसी नदियों को भी श्रेष्ठ माना गया है.

देश के भीतर 45043 किलोमीटर में बहने वाली नदियों में 12363 किलोमीटर की स्थिति ऐसी है कि यह किसी न किसी रूप में प्रदूषित हो चुकी है. कह सकते हैं कि 35% हिस्सा नदियों का प्रदूषित हो चुका है और 65% पर ध्यान नहीं दिया गया, तो जिस तरह की स्थितियां दिनों दिन बनती जा रही है उसमें नदियों को बचाने और स्वच्छता के लिए सरकार के चलाए जा रहे उपाय हों या जन जागरूकता, उसके बाद भी प्रदूषण रोक नहीं पाएंगे.

भारत में नदियों को माना गया है देवियों का रूप. (Video Credit; ETV Bharat)

इस बार की थीम- नो फॉरेस्ट, नो रिवर, नो लाइफ : नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के एकेडमिक काउंसिल के मेंबर और जाने-माने पर्यावरणविद् प्रोफेसर गोविंद पांडेय ने बताया कि विश्व नदी दिवस हमें यह संदेश देता है कि नदियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है. उस महत्व को बनाये रखने के लिए इसको प्रदूषण मुक्त बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. इस बार की थीम नो फॉरेस्ट, नो रिवर, नो लाइफ है. मतलब बिना जंगल के न तो नदियों का कोई भविष्य हैं और न ही जीवन है.

गोरखपुर में तीनों नदियों और रामगढ़ ताल में 13 नालों से जा रहा गंदा पानी.
गोरखपुर में तीनों नदियों और रामगढ़ ताल में 13 नालों से जा रहा गंदा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

नदियों को बचाने के लिए वनों को बचाना जरूरी : ऐसे में हमें नदियों को बचाने के लिए वनों को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है. वन के होने से नदियों में गाद नहीं जाएगी और नदियां सुरक्षित रहेंगी. नदियों के किनारों के शहर और उद्योगों के अपशिष्ट जल को शोधित करके जब तक नदियों में प्रवाहित नहीं किया जाएगा, सरकार के नदी स्वच्छता अभियान को सफलता नहीं मिल पाएगी. साथ ही लोगों को भी स्वच्छता को लेकर जागरूक रहना होगा.

भारत में नदियों को श्रेष्ठ माना जाता है.
भारत में नदियों को श्रेष्ठ माना जाता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सफाई पर लाखों-करोड़ों खर्च, नतीजा नाकाफी : उन्होंने कहा कि भारत में नदियों का पौराणिक और धार्मिक महत्व है. यहां गंगा, यमुना, गोदावरी समेत सभी नदियों को लोग पूजते हैं. फिर भी उसके प्रदूषण में लोगों की सहभागिता बड़े स्तर की देखी जाती है, इसके लिए परिस्थितियों चाहे जो भी बनती हों. अपने देश में 1980 के दशक से नदी एक्शन प्लान सरकार ने गठित किया जिसके तहत गंगा, यमुना, गोदावरी की सफाई पर लाखों-करोड़ रुपए खर्च हुए. लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि नदियां 35% प्रदूषित हो चुकी हैं.

फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी सीधे नदियों में गिराया जा रहा है.
फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी सीधे नदियों में गिराया जा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सागर में चला जाता है ज्यादा हिस्सा : उन्होंने कहा कि 4 हजार बिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा जल प्रकृति के माध्यम से हमें प्राप्त है, जो विश्व में भारत में सर्वाधिक है. जिसमें 1953 बिलियन क्यूबिक मीटर जल महासागर में जाकर मिल जाता है और 0.008 प्रतिशत जल ही नदियों में पहुंचता है. जिसका उपयोग हम कई प्रकार से करते हैं जिसमें सिंचाई से लेकर विद्युत उत्पादन जैसे स्त्रोत शामिल हैं.

विश्व नदी का इतिहास.
विश्व नदी का इतिहास. (Photo Credit; ETV Bharat)

2005 में नदियों को बचाने का लिया गया था संकल्प : प्रोफेसर गोविंद पांडेय ने बताया कि विश्व नदी दिवस का संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2005 में लिया गया था. कनाडा के प्रसिद्ध विद्वान मार्क एंजेलु ने यह प्रस्ताव दिया था कि हमें विश्व नदी दिवस मनाया जाना चाहिए और नदियों के संरक्षण के लिए जन चेतना जागृत करना चाहिए. इस परिप्रेक्ष्य में तय हुआ कि विश्व नदी दिवस सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाएगा. अगर किसी सितंबर माह में पांच रविवार पड़ते हैं तो भी यह चौथे रविवार को ही मनाया जाएगा.

नदियों में प्रदूषण के कारण और उससे होने वाला खतरा.
नदियों में प्रदूषण के कारण और उससे होने वाला खतरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रदूषण नियंत्रण पर काम हो : उन्होंने कहा, जल परिवहन और अन्य सेवाएं भी प्रदूषण का माध्यम बन रही हैं. ऐसे में नदियों के साथ कोई भी व्यापारिक गतिविधि या मनोरंजन की गतिविधि को जोड़ने से पहले प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तय करना चाहिए, लेकिन इसमें लापरवाही देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि विकास की कड़ी में हम दुनिया के रास्ते पर चले तो इस दौरान होने वाले जो अपशिष्ट चाहे वह तरल हों या ठोस उनके निस्तारण का यह नदियां स्थान बनीं. जिससे प्रदूषण बढ़ा.

नदियों के बारे में जानिए.
नदियों के बारे में जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

गोरखपुर की नदियों का बुरा हाल : उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुर से होकर बहने वाली राप्ती, रोहिन और आमी नदी भी बड़े स्तर पर प्रदूषित हो रही हैं. शहर का बड़ा जल स्रोत और पर्यटन की स्थिति से महत्वपूर्ण रामगढ़ ताल और इन नदियों में करीब 13 नाले जाकर गिरते हैं, जो अपने साथ तरल और ठोस अपशिष्ट को नदी तक ले जाते हैं.

सागर में चला जाता है अधिक पानी.
सागर में चला जाता है अधिक पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

आमी नदी का पानी जहर : अभी तक जो उपाय इन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए किए गए हैं वह नाकाफी है. आमी नदी गोरखपुर के औद्योगिक केंद्र गीडा में स्थापित उद्योगों से निकलने वाले कचरे और जल से बुरी तरह प्रदूषित हो रही है. पानी काला होता जा रहा है. लोग पशुओं को भी व पानी पीने नहीं देते. स्थानीय लोगों के आंदोलन और विरोध के बाद भी अभी तक गंदे पानी के शोध का संयंत्र नहीं लगाया जा सका है, जबकि गीडा के विकास पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात हर साल होती है.

गीडा में अब तक नहीं लगा प्लांट : गीडा के उद्योगों से रोजाना 15 लाख लीटर गंदा पानी निकलता है. गीडा प्रशासन ACEO राम प्रसाद कहते हैं, इस पानी को संशोधित करने के लिए 4 एमएलडी का CETP प्लांट लगाए जाने पर विचार चल रहा है. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत करीब 95 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव अनुमानित है. शोधित जल का फिर से उद्योगों के लिए उपयोग करने की विधि भी तैयार की जा रही है. लेकिन गीडा की स्थापना के 36 वर्षों में अभी तक जो कार्य नहीं हो पाया वह आगे कब हो पाएगा कहना मुश्किल है.

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