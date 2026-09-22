ETV Bharat / state

विश्व गैंडा दिवस: कानपुर चिड़ियाघर में 2 गैंडों से बढ़ा 11 सदस्यों का परिवार, जापान तक गूंजा नाम

कानपुर में 5 गुनी हुई गैंडों की संख्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जानिए कैसे कानपुर चिड़ियाघर बना संकटग्रस्त गैंडों के लिए सुरक्षित आशियाना. (Photo Credit: ETV Bharat)

जापान भेजा गया था कानपुर में जन्मा गैंडा: फिलहाल चिड़ियाघर में दो नर गैंडे मौजूद हैं, जिनके लिए अब मादा गैंडा की तलाश की जा रही है. चिड़ियाघर को आम दर्शकों के लिए साल 1974 में खोला गया था. इससे पहले ही गैंडों के संरक्षण का आधार तैयार कर लिया गया था. साल 1973 में असम से मादा गैंडा 'मयंक कुमारी' और साल 1974 में नर गैंडा 'लक्षित' को यहां लाया गया.

यहां जन्मे गैंडों ने न सिर्फ देश के प्रमुख चिड़ियाघरों की शोभा बढ़ाई, बल्कि विदेश में भी शहर का नाम रोशन किया.

कानपुर: आज 'विश्व गैंडा दिवस' है. संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में शामिल गैंडों के संरक्षण और उनकी वंशवृद्धि में चिड़ियाघर का योगदान बेहद सराहनीय रहा है. कभी सिर्फ दो गैंडों से शुरू हुए इस कुनबे ने देखते ही देखते 11 सदस्यों का परिवार तैयार कर लिया.

देश-विदेश के चिड़ियाघरों की बढ़ाई शोभा: दोनों के बेहतर तालमेल और अनुकूल माहौल के चलते चिड़ियाघर में गैंडों की वंशवृद्धि का सिलसिला शुरू हुआ. रोहित, मोहित, लोहिया और रश्मि जैसी संतानों के जन्म ने इस कुनबे को बड़ा किया. यहां जन्मी मादा गैंडा 'रश्मि' ने शहर का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया. साल 1985 में रश्मि को जापान के चिड़ियाघर भेजा गया, जहां वह दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी.

देश-विदेश के जू को समृद्ध कर रहे कानपुर के चिड़ियाघर के गैंडे (Photo Credit: ETV Bharat)

काजीरंगा के डॉक्टरों ने बचाई 'गौरी' की जान: रश्मि की वजह से शहर के चिड़ियाघर को विदेश में भी खास पहचान मिली. इसके अलावा, मयंक कुमारी ने साल 1996 में नर गैंडा 'तरुण' और 2003 में मादा गैंडा 'मानू' को जन्म दिया. तरुण को लखनऊ भेजा गया, जिसने वहां के जू को समृद्ध किया. मानू ने आगे चलकर पवन (2013), कृष्णा (2015) और गौरी (2023) को जन्म दिया.

कानपुर जू की अनोखी कहानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

एक साल में 250 किलो की हुई नन्हीं गौरी: इसके अलावा पटना, जूनागढ़, गुजरात और हैदराबाद के चिड़ियाघरों में भी यहां के गैंडों को भेजा जा चुका है. मादा गैंडा मानू ने 16 अक्टूबर 2023 को गौरी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के महज़ 12 दिन बाद मानू की मौत हो गई. इतने छोटे बच्चे को बचाना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती थी. चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने तुरंत असम के विशेषज्ञों से संपर्क किया और काजीरंगा से गौरी के लिए दूध पिलाने की खास बोतल मँगवाई.

काजीरंगा से आई स्पेशल बोतल और डॉक्टरों की मेहनत, 1 साल में 250 किलो की हुई नन्हीं गौरी (Photo Credit: ETV Bharat)

प्राकृतिक माहौल ने दी गैंडों को नई ज़िंदगी: असम के डॉ. शम्सुल वीडियो कॉल से लगातार डॉक्टरों को सलाह देते रहे. चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. कन्हैया पटेल ने बताया कि गौरी को दिन में 9 बार, हर बार डेढ़ लीटर दूध पिलाया जाता था. डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और महज़ एक साल में 68 किलो की गौरी बढ़कर ढाई क्विंटल (250 किलो) की हो गई.

मां की मौत के बाद वीडियो कॉल से बची 'गौरी' की जान, कानपुर जू की अनोखी कहानी (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले साल जनवरी में गौरी को गुजरात के 'वनतारा' भेज दिया गया, जहां वह अन्य गैंडों के साथ घुल-मिल गई है. संकटग्रस्त वन्यजीवों की सूची में शामिल गैंडों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने में चिड़ियाघर की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यहां का प्राकृतिक वातावरण और जंगल जैसी अनुभूति गैंडों के सफल प्रजनन के लिए काफी मददगार साबित हुई है.

अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें!

यह भी पढ़ें- कानपुर में दिनदहाड़े व्यापारी की गला काटकर हत्या, गड्ढे में फेंका सिर