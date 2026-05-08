World Red Cross Day : 39 फ्रैक्चर हुए तो IAS अधिकारी ने लिया सेवा का संकल्प, निःशुल्क 'जयपुर फुट' बांटकर 8 लाख दिव्यांगों को दी नई जिंदगी
पद्म भूषण से अलंकृत पूर्व आईएएस जयपुर निवासी डॉ. डी.आर. मेहता ने 'जयपुर फुट' के माध्यम से दिव्यांग जरूरतमंदों को नई जिंदगी दी.
Published : May 8, 2026 at 7:02 AM IST
जयपुर: कभी उनके अपने पैरों में 39 फ्रैक्चर आ गए थे. डॉक्टरों ने उनका पैर काटने तक की बात कह दी थी, लेकिन इसी हादसे ने एक IAS अधिकारी को मानव सेवा का पथ दिखाया. डॉ. डी.आर. मेहता ने तय किया अब जीवन दूसरों के लिए जीएंगे. आज उनके प्रयासों से 'जयपुर फुट' दुनिया भर में सस्ते और प्रभावी कृत्रिम अंग के रूप में प्रसिद्ध है. पचास से अधिक देशों में यह तकनीक लाखों दिव्यांगों को नई जिंदगी दे रही है. रेड क्रॉस डे पर पढ़िए पद्मभूषण डॉ. मेहता की उस प्रेरणादायक कहानी को, जहां सेवा कोई उपाधि नहीं, बल्कि एक धर्म बन जाता है. सादगी, संवेदना और साहस की यह मिसाल हर किसी का दिल छू लेगी.
डॉ. मेहता का प्रशासनिक करियर बेहद सफल रहा. एक आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने राजस्थान में कई जिलों में कलेक्टर की भूमिका निभाई. केंद्र सरकार में कई जिम्मेदारियां निभाई. स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. एक सड़क दुर्घटना के बाद जब उन्होंने दिव्यांगों की पीड़ा को करीब से महसूस किया, तब उन्होंने तय किया कि अब उनका जीवन जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित होगा. डॉ. मेहता बताते हैं, 'मेरा एक्सीडेंट हो गया. 39 फ्रैक्चर आए. डॉक्टर ने कहा कि पैर काटना पड़ सकता है. मैं घबरा गया कि अब कैसे जीवन चलेगा, लेकिन भगवान ने साथ दिया और ऑपरेशन से पैर ठीक हो गया. पैर काटने की नौबत नहीं आई. उस दौरान लगा कि दिव्यांगता क्या है और उसका दर्द कैसा होता है? उस समय लगा कि ईश्वर ने इस बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया है, तो अब इस जीवन को जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित करना है.' वे बताते हैं कि उस समय जयपुर फुट की शुरुआत हुई ही थी, जयपुर फुट के जनक डॉ. पी. के. सेठी थे, लेकिन महंगा होने के कारण गरीब लोग इसे नहीं लगवा पा रहे थे. तब डॉ. मेहता ने तय किया कि एक सामाजिक संस्था बनाई जाए. उस संस्था के माध्यम से ये पैर गरीब लोगों को निःशुल्क लगाया जाए. इसके लिए उन्होंने 'महावीर विकलांग सहायता समिति' बनाई और तब से लेकर आज तक इस संस्था के माध्यम से निःशुल्क कृत्रिम पैर लगाए जा रहे हैं.
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'जयपुर फुट' से बदली लाखों जिंदगियां: जयपुर फुट की खासियत यह है कि यह बेहद कम लागत में तैयार होता है और उपयोगकर्ता को प्राकृतिक तरीके से चलने-फिरने में सक्षम बनाता है. डॉ. मेहता बताते हैं कि जयपुर फुट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उपयोगकर्ता प्राकृतिक रूप से चल-फिर सके. यह पारंपरिक कठोर कृत्रिम पैरों की तुलना में अधिक लचीला होता है, जिससे व्यक्ति चलने, दौड़ने, बैठने, यहां तक कि जमीन पर पालथी मारकर बैठने जैसी गतिविधियां भी आसानी से कर सकता है. इसके निर्माण में रबर, लकड़ी, प्लास्टिक और विशेष पॉलिमर का उपयोग किया जाता है. सबसे पहले मरीज के पैर का माप लिया जाता है, फिर उसके अनुसार सॉकेट (जहां पैर फिट होता है) तैयार किया जाता है. इसके बाद पाइप या शाफ्ट के जरिए इसे कृत्रिम पैर से जोड़ा जाता है. अंत में रबर से बना लचीला फुट लगाया जाता है. इसकी खासियत यह है कि इसे कुछ घंटों या एक दिन में तैयार कर फिट किया जा सकता है.
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मानवीय सेवा का प्रतीक बना 'जयपुर फुट': जयपुर फुट आज दुनिया में सबसे सुलभ और प्रभावी कृत्रिम अंग तकनीकों में गिना जाता है. यह मानवीय सेवा का प्रतीक बन चुका है. इसके पीछे प्रमुख प्रेरणा रहे पद्मभूषण डॉ. डी.आर. मेहता, जिन्होंने हजारों दिव्यांग लोगों को नई जिंदगी देने का कार्य किया. विकसित देशों में जहां कृत्रिम अंगों की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है, वहीं महावीर विकलांग समिति संस्था जयपुर फुट निःशुल्क लगाती है. इसकी कीमत सामान्यतः 5 हजार से 10 हजार रुपए के बीच होती है, जबकि जरूरतमंदों को यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क दी जाती है. डॉ. मेहता कहते हैं, 'गरीब आदमी पैसे के अभाव में विकलांग बनकर बैठा रहे, यह ठीक नहीं है. उनका उद्देश्य केवल कृत्रिम अंग लगाना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देना है.'
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स्थानीय सामग्री से कम लागत में बन जाता है जयपुर फुट: इसकी सबसे बड़ी विशेषता सरल और उपयोगी तकनीक है. इसे स्थानीय सामग्री से तैयार किया जाता है, जिससे लागत कम आती है. कई मामलों में मरीज को एक ही दिन में कृत्रिम पैर फिट कर दिया जाता है. डॉ. मेहता की सोच केवल भारत तक सीमित नहीं रही. उनके प्रयासों से जयपुर फुट की सेवाएं दुनिया के 50 से अधिक देशों तक पहुंचीं. एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सहित कई देशों में शिविर आयोजित कर हजारों लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए. युद्ध और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी इस तकनीक ने मानवता की मिसाल पेश की. अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी डॉ. मेहता और उनकी टीम ने कठिन परिस्थितियों में राहत मिशन चलाकर युद्ध पीड़ितों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए.
सेवा ही असली पहचान: आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है. इस दिन का उद्देश्य मानवता, सेवा और मदद की भावना को बढ़ावा देना है. यह दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं. डॉ. डी.आर. मेहता ने अपने जीवन को मानव सेवा के लिए समर्पित किया. देश के प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजे जाने के बावजूद, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान उन लोगों की मुस्कान है, जिन्हें उन्होंने फिर से चलने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया. आज जब रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा है, डॉ. मेहता की कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए. समाज में बढ़ती व्यावसायिक चिकित्सा व्यवस्था के बीच उनका जीवन यह याद दिलाता है कि डॉक्टर का पहला कर्तव्य मानवता है. उनका मानना रहा है कि भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवा केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए.