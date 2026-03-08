ETV Bharat / state

रायपुर में बाइक और स्कूटी रैली का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं भारत हूं थीम पर आयोजन, हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा

विश्व महिला दिवस पर रायपुर में बना विश्व रिकॉर्ड, मैं भारत हूं थीम पर भव्य बाइक और स्कूटी रैली, हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा

Scooty rally on International Womens Day
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर स्कूटी रैली (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 9:07 PM IST

रायपुर: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में मैं भारत हूं थीम पर शानदार बाइक और स्कूटी रैली का आयोजन किया गया. इसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया. इस रैली ने रायपुर में विश्व रिकॉर्ड की स्थापना की. करीब 2000 से अधिक महिलाओं ने इस रैली में भाग लिया और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह आयोजन ने इतिहास दर्ज कर लिया.

रायपुर काली मंदिर से हुआ रैली का शुभारंभ

इस रैली का शुभारंभ रायपुर की मां काली मंदिर से हुई. कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम का गायन हुआ. उसके बाद अखिल भारतीय धर्मजागरण समन्वय कार्यसमिति सदस्य राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव और भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई. रैली का नेतृत्व महिला पुलिस कर्मियों के अनुशासित दस्ते ने किया, जिसके पीछे हजारों महिलाएं हाथों में तिरंगा लिए उत्साहपूर्वक आगे बढ़ीं.यह रैली मां काली मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्रीराम मंदिर, वीआईपी चौक पर संपन्न हुई.

Scooty rally in Raipur
रायपुर में स्कूटी रैली (ETV BHARAT)

स्कूटी रैली के समापन समारोह में विजय शर्मा हुए शामिल

इस स्कूटी रैली के समापन समारोह में डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुए. उन्होंने इस मौके पर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि समाज में यातायात नियमों का पालन करने का संदेश देने के लिए आज महिलाओं ने जो स्कूटी रैली निकाली वह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गयी है. यह हमारे लिए गर्व का विषय है. उन्होंने अपने जीवन में अपनी बुआ अपनी मां अपनी पत्नी जैसी सशक्त महिलाओं के महत्व को रेखांकित किया.

Celebrations in Raipur on World Womens Day
विश्व महिला दिवस पर रायपुर में आयोजन (ETV BHARAT)

आज भारत की संस्कृति शाश्वत है, इस अविरल संस्कृति और सभ्यता को कोई आगे लेकर जाने वाला है तो वह भारत की महिलाएं हैं. अगर जीजा बाई ना होती तो शिवाजी का अस्तित्व नहीं होता और कौशल्या माता के संस्कार से ही तो भगवान श्री राम का अस्तित्व है. हर कामयाब व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

महिलाएं राज्य के विकास में निभा रही भूमिका- विजय शर्मा

विजय शर्मा ने कहा कि आज महिलाएं शासन की योजनाओं का लाभ लेकर लखपति दीदी से करोड़पति दीदी तक का सफर तय कर रहीं हैं. महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी कार्य कर रही हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के संकल्प के आगे कोई टिक नहीं सकता. आज नक्सलावाद के नासूर को जड़ से मिटाने के लिए दिन रात पहाड़ों में रहकर कार्य करने वाली पुलिस विभाग की महिलाओं का भी उन्होंने अभिनंदन किया

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की हुई घोषणा

इस अवसर पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा हुई. सोनल शर्मा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक संदेश देने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित यह स्कूटी रैली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है, जो रायपुर और पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय हैय

संगठित मातृशक्ति ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति और संस्कृति की संरक्षक है- राजेंद्र सिंह. अखिल भारतीय धर्मजागरण विभाग के प्रमुख

आज की नारी हर क्षेत्र में अग्रणी है और यह आयोजन महिलाओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है- डॉ वर्णिका शर्मा, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष

इस आयोजन की सफलता पर संयोजिका डॉ. भारवि वैष्णव ने कहा कि रायपुर की सड़कों पर उमड़ा मातृशक्ति का यह जनसैलाब भारतीय नारी के राष्ट्रप्रेम और समर्पण का सबूत है.

संपादक की पसंद

