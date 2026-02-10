ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6,414 जोड़े एक सूत्र में बंधे, सीएम कन्या विवाह योजना के तहत हुई शादी

छत्तीसगढ़ में सीएम कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का विश्व रिकॉर्ड बना है. सीएम साय ने नव जोड़ों को बधाई दी है.

Mass marriage in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज सामाजिक समरसता, सर्वधर्म सद्भाव और संवेदनशील शासन के ऐतिहासिक मिसाल की साक्षी बनी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां एक ही दिन में 6,414 जोड़े वैवाहिक जीवन में बंधे. यह अभूतपूर्व आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होकर छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जोड़ गया.

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ आयोजन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से लेकर प्रदेशभर के जिलों तक एक साथ विवाह संपन्न हुए. रायपुर में 1,316 जोड़ों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया, जबकि शेष जोड़े वर्चुअल माध्यम से जुड़े. एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर विवाह आयोजन ने इसे विश्व रिकॉर्ड बना दिया.

सामूहिक विवाह पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय का बयान (ETV BHARAT)

सर्वधर्म समभाव की अनूठी तस्वीर

यह आयोजन केवल विवाह नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव बन गया.हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के जोड़ों ने अपने-अपने रीति-रिवाजों से विवाह कर छत्तीसगढ़ की गंगा-जमुनी तहज़ीब को जीवंत कर दिया.

CM Sai blessing couples at mass marriage
सामूहिक विवाह में जोड़ों को आशीर्वाद देते सीएम साय (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है. पूरे प्रदेश में 6,414 जोड़ों की शादी हुई है. यह शादी सीएम कन्या विवाह योजना के तहत हुई है. इसको गोल्डन वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में जगह मिली है. इसके लिए मैं महिला बाल विकास मंत्रालय को बधाई देता हूं. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

Chhattisgarh sets world record for mass marriage
सामूहिक विवाह का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV BHARAT)

सीएम साय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की दी जानकारी

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी नए जोड़ों को दांपत्य जीवन शुरू करने के लिए बधाई देता हूं. मुस्लिम समाज 3 जोड़ी शादी, ईसाई समाज से 113 जोड़ी शादी, बौद्ध समाज से 5 जोड़ी शादी हुई है. पीवीटीजी समुदाय से 10 जोड़ी शादी हुई है. सरेंडर नक्सलियों की भी शादी हुई है.ऐसी चार बेटियों की शादी हुई है.

हर जोड़े को 35 हजार की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कभी बेटी का विवाह गरीब परिवारों के लिए चिंता का विषय होता था, लेकिन इस योजना ने उसे सम्मान और भरोसे में बदल दिया है.

Mass marriage in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह (ETV BHARAT)

कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ

मुख्यमंत्री साय ने मंच से कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरगुजा और बस्तर संभाग के 8 जिलों से शुरुआत की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के साथ समाज की भागीदारी से ही स्वस्थ छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा.

मंत्रियों ने बताया ऐतिहासिक दिन

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने की थी, जिसे मुख्यमंत्री साय नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि एक ही दिन में हजारों विवाह मुख्यमंत्री की संवेदनशील और सर्वसमावेशी सोच का प्रमाण है. कार्यक्रम में विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा और मोतीलाल साहू समेत कई नेता और जन प्रतिनिधि मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह, निर्धन कन्याओं का घर बसा रही सरकार

आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों की शादी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत परिणय सूत्र में बंधे

निजी स्कूलों की महंगी पढ़ाई पर सरकारी जवाब, 85 लाख की लागत से बनी हाई-टेक आंगनबाड़ी, मिलेगा मॉडर्न एजुकेशन

TAGGED:

MASS MARRIAGE IN CG
CM KANYA VIVAH YOJANA
सामूहिक विवाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
WORLD RECORD OF MASS MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.