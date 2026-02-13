ETV Bharat / state

रेडियो वाले बाबू से मिलिए, जिनके पास है अनोखे रेडियो के कलेक्शन, आपका दिल इस दीवानगी को सलाम करेगा

मनोहर लाल डेंगवानी ने बताया कि "रेडियो को संभाल कर रखना काफी कठिन और दुष्कर कार्य हैं. रेडियो को नियमित रूप से चालू भी करना होता है. महीने में एक बार रेडियो नियमित रूप से चलाना पड़ता है. अगर इसे एक महीने में नहीं चलाते हैं तो रेडियो जाम होने के साथ ही खराब होने की स्थिति में पहुंच जाती है. रेडियो के प्वाइंटर जाम होने के साथ ही रेडियो के वॉल्यूम में खराबी आने लगती है. प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक 15 से 20 रेडियो को हम लोग चलाया करते हैं.

मनोहर लाल डेंगवानी ने बताया "बचपन से रेडियो सुनने का शौक था. नींद खुलते ही रेडियो सुनने की आदत थी. बड़े बुजुर्ग रेडियो के दीवाने थे. वही दीवानगी आज तक बरकरार है. 1948 से लेकर आज तक के रेडियो के मॉडल का कलेक्शन है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी मनोहर लाल डेंगवानी के पास करीब 1500 रेडियो का नायाब कलेक्शन है. खास बात यह है कि इनमें 754 रेडियो ऐसे हैं, जो चालू हालत में हैं. वह साल 1970 से यह कलेक्शन कर रहे हैं.

19वीं सदी का रेडियो (ETV BHARAT)

1940 के रेडियो के बारे में उन्होंने बताया कि यह देश के विभाजन के दौर का रेडियो है. इस रेडियो से हमारे परिवार की यादें जुड़ी हुई है. विभाजन के समय भारत का नेटवर्क ब्रिटिश गवर्नमेंट से चलता था. वह सारा चीज इस रेडियो में मौजूद है. ऐसे शहरों के नाम भी देख सकते हैं, जो विभाजन के पूर्व भारत में थे."

पुराने जमाने के रेडियो की झलक (ETV BHARAT)

पांच पीढ़ी ने एक ही रेडियो को सुना

रेडियो कलेक्शन करने वाले मनोहर लाल डेंगवानी बताते हैं कि "1940 के रेडियो को हमारे दादाजी, पिताजी और मेरे साथ ही मेरा बेटा और मेरा पोता भी सुन रहे है. इस तरह से हमारे पांच पीढ़ी इस रेडियो को सुन चुकी है. भारत के लेखक बुद्धिजीवी कलाकार गीतकार संगीतकार मंत्री और राज्यपाल सभी ने इस रेडियो की तारीफ की है.

रेडियो का अनोखा संग्रह (ETV BHARAT)

खास बात यह है कि एक तरह से कलेक्शन करने वाले मनोहर लाल ने संग्रहालय खोल रखा है, जिसकी जानकारी पूरे विश्व को है. अपने संग्रहालय की जानकारी खत के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है.

रायपुर का रेडियो लवर (ETV BHARAT)

रेडियो से प्रेम और दीवानगी की कहानी

रेडियो कलेक्शन के बारे में मनोहर लाल बताते हैं कि "माहौल ऐसा था कि जब हम छोटे थे, उस समय मनोरंजन के नाम पर कुछ भी नहीं था. सिर्फ रेडियो और सिनेमा हुआ करता था. इन दो चीजों के अलावा किसी ने कुछ भी देखा ही नहीं था और ना ही सुना था. ऐसे में जब लोगों की स्कूल से छुट्टी होती थी या फिर एग्जाम खत्म होते थे, तब दिन भर रेडियो ही ऐसा माध्यम था, जिसको लोग सुनते थे. रायपुर का ऐसा कोई कैंटीन, सैलून, होटल नहीं छूटा था, जहां पर रेडियो ना रहा हो. रेडियो सुनते सुनते लोगों के टाइम भी पास हो जाते थे. चाहे वह नाश्ता करने बैठा हो या फिर सैलून में बाल कटवाने के लिए. इस दौर को हमने प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है."

मनोहर के पास कई कंपनी के रेडियो मौजूद (ETV BHARAT)

पुराने और नए रेडियो के बारे में मनोहर लाल ने बताया कि "पुराने रेडियो की आवाज मधुर होने के साथ ही उसमें मिठास होती थी, क्योंकि पुराने रेडियो वाल से चला करते थे. पुराने रेडियो में मिठास और भारीपन रहता था. वाल सिस्टम वाले रेडियो 1980 के बाद से बनने बंद हो गए.

मनोहर लाल डेंगवानी के पास कई किस्म के रेडियो (ETV BHARAT)

1980 के बाद ट्रांजिस्टर बोर्ड वाले रेडियो चलन में आए. ट्रांजिस्टर की आवाज अपनी जगह थी. बोर्ड कन्वर्ट होने के बाद आइसी सिस्टम से रेडियो बनने लगे. उसके बाद एफएम आया, उसमें भी क्लेरिटी है, लेकिन पुराने रेडियो की तरह मिठास नहीं है.

मनोहर लाल डेंगवानी के पास रेडियो कलेक्शन (ETV BHARAT)

रेडियो सुनने वाले की संख्या के बारे में मनोहर लाल बताते हैं कि "रेडियो सुनने वालों की संख्या बीच में कुछ ठहर सी गई थी, लेकिन अब रेडियो सुनने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. देश के प्रधानमंत्री के द्वारा रेडियो के माध्यम से मन की बात का प्रसारण दूसरा एफएम के माध्यम से गांव-गांव तक जुड़ गए. इसका तीसरा कारण यह है कि रेडियो अब डीटीएच में चलने लगा है.

मनोहर लाल कहते हैं कि अब वर्तमान समय में मोबाइल ऐप में भी आदमी आसानी से रेडियो सुन सकता है. जिसकी वजह से रेडियो सुनने वाले श्रोताओं की संख्या बड़ी है. पहले भारत में रेडियो सुनने वाले श्रोताओं की संख्या साढ़े तीन करोड़ हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 40 करोड़ पर पहुंच गई है.