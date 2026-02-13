ETV Bharat / state

विश्व रेडियो दिवस विशेष: AI और डिजिटल दौर में आकाशवाणी हुआ ग्लोबल, रेडियो का क्रेज बरकरार

छत्तीसगढ़ में विश्व रेडियो दिवस पर रायपुर में विशेष आयोजन किया गया. डिजिटल दौर में रेडियो के बढ़ते चलन के बारे में बताया गया.

World Radio Day programme in Raipur
रायपुर में विश्व रेडियो दिवस कार्यक्रम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 5:06 PM IST

रायपुर: प्रसार भारती और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को राजधानी रायपुर में विश्व रेडियो दिवस का भव्य आयोजन किया गया. इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए. इस कार्यक्रम में एक परिचर्चा भी रखी गई थी. जिसमें विषय था रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वक्ताओं के बीच चर्चाएं और परिचर्चाऐं भी हुई. अंतरराष्ट्रीय महत्व का यह कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती और आकाशवाणी महानिदेशालय के सहयोग से आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किया गया था. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यूनेस्को के प्रतिनिधि, प्रसार भारती और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

छत्तीसगढ़ में 95 फीसदी हिस्से तक आकाशवाणी का प्रसार

विश्व रेडियो दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं.यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि आकाशवाणी और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है.यूनेस्को और आकाशवाणी की प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है.

importance of radio
रेडियो का बढ़ता महत्व (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और सरायपाली में आकाशवाणी केंद्र है, उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में लगभग 95% क्षेत्र में आकाशवाणी की पहुंच है. यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खुशी की बात है. बिजली और मोबाइल का नेटवर्क नहीं होने के बाद भी आकाशवाणी की पहुंच दूरस्थ अंचल तक है. लोगों को आकाशवाणी और रेडियो के माध्यम से समाचार के साथ ही दूसरे अन्य प्रोग्राम सुनने को मिल रहे हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

World Radio Day programme in Raipur
रायपुर में विश्व रेडियो दिवस का कार्यक्रम (ETV BHARAT)

विश्व रेडियो दिवस का महत्व

आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने विश्व रेडियो दिवस की विशेषता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि विश्व रेडियो दिवस मनाने की पहल यूनेस्को ने की. पूरे विश्व के 193 देश इसके मेंबर हैं. यूनेस्को ने साल 2011 में इसका प्रस्ताव दिया था. विश्व रेडियो दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जो रेडियो प्रसारण में लगे लोग हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जाए, जो समाज के लिए काम करते हैं. रेडियो का महत्व रेखांकित किया जाए. रेडियो में जो परिवर्तन है उसके लिए एक कामन रूपरेखा बनाई जा सके.

World Radio Day Program
प्रसार भारती एवं यूनेस्को की तरफ से विश्व रेडियो दिवस कार्यक्रम (ETV BHARAT)

रेडियो ट्रांसमिशन टेरेस्टेरियल और डिजिटल दोनों तरह से काम कर रहा है. डिजिटल दौर आने के बाद सारे रेडियो आकाशवाणी सहित डिजिटल प्लेटफार्म में उपलब्ध है. ऐसे में AI को समाहित करने की नई चुनौती है- राजीव कुमार जैन, डीजी, AIR

CM Vishnudeo Sai in program of World Radio Day
विश्व रेडियो दिवस के कार्यक्रम में सीएम साय (ETV BHARAT)

डिजिटल और एआई के दौर में रेडियो का हुआ विस्तार

आॉल इंडिया रेडियो के डीजी राजीव कुमार जैन ने कहा कि डिजिटल और एआई के दौर में रेडियो कैसे काम कर रहा है इस विषय पर आज दिन भर यहां पर वक्ताओं के बीच सम्मेलन होंगे. उन्होंने बताया कि पहले रेडियो किसी एक एरिया में हुआ करता था.जहां तक ट्रांसमीटर की पहुंच होती थी लेकिन अब रेडियो की पहुंच आकाशवाणी के शुरू होने के बाद मोबाइल और ऐप तक हो गई है. ऐसे में अब रेडियो ग्लोबल माध्यम हो गया है. इसकी पहुंची ग्लोबल हो गई है. कहीं भी इसको सुना जा सकता है. रेडियो वही है लेकिन विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका विस्तार हुआ है.

