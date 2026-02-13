ETV Bharat / state

World Radio Day : डिजिटल दौर में भी नहीं थमी आवाज, राकेश सारस्वत के पास विंटेज रेडियो का अनोखा संग्रह

जयपुर के राकेश के पास 500 से ज्यादा विंटेज रेडियो का अनोखा संग्रह, जो डिजिटल दौर में भी रेडियो के जादू का एहसास कराता है.

500 से ज्यादा विंटेज रेडियो का अनोखा संग्रह (ETV Bharat Jaipur)
February 13, 2026

जयपुर: स्मार्टफोन, पॉडकास्ट और म्यूजिक ऐप्स के इस डिजिटल दौर में जहां मनोरंजन के साधन पूरी तरह बदल चुके हैं, वहीं रेडियो की मधुर आवाज आज भी कई दिलों में बसी हुई है. भले ही रेडियो सुनना अब पहले जैसा आम न रहा हो, लेकिन इसकी लोकप्रियता और भावनात्मक जुड़ाव आज भी कम नहीं हुआ है. 13 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रह हैं, जिन्होंने रेडियो को केवल एक यंत्र नहीं, बल्कि अपनी विरासत, अपनी स्मृतियों और अपनी संवेदनाओं का हिस्सा बना लिया है.

जयपुर के राकेश सारस्वत उन चुनिंदा लोगों में से हैं, जिनके लिए रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समय की जीवित धरोहर है. उनके पास 500 से अधिक विंटेज और क्लासिक रेडियो का अनोखा संग्रह है. खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश रेडियो आज भी पूरी तरह कार्यशील हैं और अपनी मधुर धुन से श्रोताओं को अतीत की सैर कराते हैं. विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर ईटीवी भारत ने राकेश सरस्वत से खास बात की और उनके इस रेडियो प्रेम के बारे में जाना.

रेडियो संग्राहक राकेश सारस्वत से खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

500 से अधिक रेडियो का दुर्लभ संग्रह : रेडियो का आविष्कार महान वैज्ञानिक गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने किया था. इस आविष्कार ने संचार के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया. रेडियो ने दुनिया को जोड़ा, सूचनाओं को सीमाओं से परे पहुंचाया और मनोरंजन का एक नया युग शुरू किया. आज रेडियो को एक शताब्दी से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी उतनी ही जीवंत है.

राकेश सारस्वत कहते हैं- रेडियो मेरे लिए केवल एक मशीन नहीं है. यह समय, स्मृतियों और भावनाओं की जीवित धरोहर है. जब मैं रेडियो सुनता हूं, तो सिर्फ आवाज नहीं सुनता, बल्कि उस दौर में लौट जाता हूं, जहां समाचार, गीत, नाटक और कार्यक्रम दिल को छू जाते थे. राकेश सारस्वत का संग्रह किसी निजी संग्रहालय से कम नहीं है. उनके पास 500 से ज्यादा अलग अलग तरह के रेडियो का कलेक्शन है. खास बात यह है कि ये सभी रेडियो आज भी बजते हैं. राकेश बताते हैं कि इस रेडियो संग्रह में ट्यूब रेडियो, वाल्व रेडियो, सॉलिड स्टेट (ट्रांजिस्टर) रेडियो, टेबल टॉप रेडियो, पोर्टेबल रेडियो, शॉर्टवेव रेडियो, एएम/एफएम रेडियो और कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के क्लासिक मॉडल शामिल हैं.

Vintage Radio Collector
राकेश सारस्वत के पास 500 से ज्यादा विंटेज रेडियो का संग्रह (ETV Bharat GFX)

फिलिप्स, ग्रुंडिग, टेलीफंकन, सोनी, पैनासोनिक, केनवुड, सान्यो, बुश, आरसीए जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के रेडियो उनके संग्रह की शोभा बढ़ाते हैं. इनमें से कई रेडियो 70 से 80 वर्ष पुराने हैं, लेकिन आज भी बेहतरीन हालत में हैं और सुरीली आवाज के साथ प्रसारण करते हैं. सारस्वत बताते हैं कि हर रेडियो अपने समय की तकनीक, डिजाइन और ध्वनि संस्कृति की कहानी कहता है. 'किसी रेडियो की लकड़ी की बॉडी उसकी शान है, तो किसी का डायल डिजाइन अपने आप में कला का नमूना है. पुराने वाल्व रेडियो की जो गर्माहट भरी आवाज होती है, वह आज की डिजिटल ध्वनि में नहीं मिलती.'

घर में सजा है रेडियो का संसार : सारस्वत के घर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और रेडियो का सुनहरा दौर फिर जीवंत हो उठा हो. सारस्वत के घर का एक बड़ा हिस्सा रेडियो को समर्पित है. अलमारियों में करीने से सजे रेडियो, दीवारों पर टंगे दुर्लभ मॉडल और एक अलग कोना जहां वे बैठकर रेडियो सुनते हैं. यह सब मिलकर एक अलग ही दुनिया रचते हैं. सारस्वत बताते हैं कि परिवार के साथ बैठकर रेडियो पर पुराने गीत सुनना आज भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. 'पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर जब 70-80 के दशक के गीत सुनते हैं तो लगता है जैसे समय थम गया हो. रेडियो की आवाज आज भी कानों को एक अलग तरह का सुकून देती है.'

उनकी पत्नी ने भी इस शौक में पूरा सहयोग दिया. सारस्वत मुस्कुराते हुए कहते हैं- इतना बड़ा संग्रह तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन परिवार ने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा साथ दिया. यही कारण है कि यह शौक आज इस मुकाम तक पहुंचा है. सारस्वत बताते हैं कि बचपन में उनके पिता रेडियो सुना करते थे, लेकिन उन्हें उसे छूने की भी अनुमति नहीं थी. पिता के ऑफिस जाते ही वे चुपके से रेडियो चला लेते और उसी से उनका लगाव गहराता गया. धीरे-धीरे यह शौक जुनून में बदल गया. बड़े होने पर उन्होंने अलग-अलग तरह के रेडियो संग्रहित करने शुरू किए. सारस्वत बताते हैं कि अपनी पहली कमाई से उन्होंने जो चीज खरीदी, वह कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक रेडियो था- उनके सपनों और भावनाओं का प्रतीक.

आधुनिकता और विरासत का संतुलन : राकेश सारस्वत मानते हैं कि आधुनिक तकनीक के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपनी विरासत से जुड़ाव बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. वे कहते हैं कि आज हम मोबाइल और इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं. सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है, लेकिन पुरानी तकनीक से जुड़ाव एक अलग ही अनुभव देता है. रेडियो पर गाने सुनते ही हम अपने बचपन और युवावस्था के दिनों में पहुंच जाते हैं. उनका मानना है कि रेडियो ने पीढ़ियों को जोड़ा है. एक समय था, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर रेडियो पर समाचार सुनता था, ‘बिनाका गीतमाला’ जैसे कार्यक्रमों का इंतजार करता था और क्रिकेट कमेंट्री के दौरान रोमांच चरम पर होता था. रेडियो ने न केवल सूचना दी, बल्कि भावनात्मक एकता भी पैदा की.

विश्व रेडियो दिवस पर संदेश : विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर राकेश सारस्वत का संदेश स्पष्ट है- रेडियो केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और संवेदना का सेतु है. इसे सहेजना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है. वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी भी रेडियो की अहमियत को समझे. रेडियो ने हमें सुनना सिखाया है. आज हम स्क्रीन पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं, लेकिन रेडियो हमें कल्पना की दुनिया में ले जाता है. आवाज के सहारे कहानी गढ़ना और महसूस करना, यह अनुभव अनमोल है.

सारस्वत कहते हैं कि समय के साथ रेडियो के रूप बदल गए हैं- एफएम चैनल, ऑनलाइन रेडियो और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लेकिन मूल भावना आज भी वही है. आज भी गांवों में, दूर-दराज इलाकों में और कारों में रेडियो की मौजूदगी कायम है. आपातकालीन परिस्थितियों में रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम साबित होता है. उनका मानना है कि रेडियो की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी और पहुंच है. बिजली या इंटरनेट के बिना भी बैटरी से चलने वाला रेडियो सूचना का माध्यम बन सकता है. यही कारण है कि एक सदी से अधिक समय बाद भी रेडियो प्रासंगिक बना हुआ है.

एक शौक, जो बन गया पहचान : राकेश सारस्वत के लिए रेडियो संग्रह करना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुका है. वे समय-समय पर अपने संग्रह की देखभाल करते हैं, खराब हुए रेडियो को ठीक करवाते हैं और नई खोज में भी जुटे रहते हैं. उनके लिए हर नया रेडियो संग्रह में जुड़ने वाला एक नया अध्याय है. उनकी यह पहल न केवल रेडियो प्रेमियों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि बदलते समय में भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजकर रखा जा सकता है.

डिजिटल युग की तेज रफ्तार के बीच, जयपुर के इस घर में आज भी रेडियो की मधुर धुन गूंजती है, जो बताती है कि तकनीक बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन आवाज और भावनाओं का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता. विश्व रेडियो दिवस पर राकेश सारस्वत जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि रेडियो केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक जीवंत विरासत है और सच में, रेडियो का जादू आज भी जिंदा है.

