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World Puppetry Day : पहचान बचाने की 'जंग', कठपुतली कलाकार बोले- थिएटर बने तो मिले प्रोत्साहन

कभी राजस्थान की पहचान थी कठपुतली कला. अब कलाकार दो जून की रोटी के लिए जदोजहद कर रहे हैं. देखिए ये रिपोर्ट...

Jaipur Puppetry Artists
राजस्थान की पहचान थी कठपुतली कला... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 6:35 AM IST

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Updated : March 21, 2026 at 7:32 AM IST

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जयपुर: सांस्कृतिक पहचान रही कठपुतली कला आज गंभीर संकट का सामना कर रही है. 21 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व कठपुतली दिवस इस परंपरा को याद करने और कलाकारों को सम्मान देने का अवसर देता है, लेकिन वास्तविक स्थिति चिंताजनक है. डिजिटल मनोरंजन, टीवी और मोबाइल के बढ़ते प्रभाव ने लोक कलाओं की मांग कम कर दी है.

कठपुतली कलाकारों को पर्याप्त मंच और आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है. नई पीढ़ी भी इस कला से दूर होती जा रही है. यदि समय रहते संरक्षण, प्रोत्साहन और सरकारी सहायता नहीं मिली, तो यह अनमोल सांस्कृतिक विरासत धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है. इन कठपुतली कलाकारों की मांग है कि जयपुर में थिएटर बने तो इस कला को प्रोत्साहन मिले.

जयपुर के कठपुतली कलाकार, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान के कठपुतली कलाकारों की वर्तमान स्थिति : जयपुर सहित राजस्थान की प्रमुख गलियों और पर्यटन स्थलों पर कभी रंग-बिरंगी कठपुतलियों का नाच आम दृश्य हुआ करता था. ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि राजस्थानी संस्कृति और लोक कथाओं का जीवंत माध्यम था. आज वही कलाकार दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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Jaipur Puppetry Artist
कठपुतली कलाकार यह चाहते हैं... (ETV Bharat GFX)

कठपुतली कलाकार गजगदी भाट का कहना है कि पहले उन्हें शादियों, मेलों, त्योहारों और पर्यटन स्थलों पर नियमित काम मिलता था, लेकिन अब ऐसे अवसर कम होते जा रहे हैं. बढ़ती महंगाई और घटती आय ने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया है. कई परिवारों ने तो यह पेशा छोड़कर मजदूरी या अन्य कामों की ओर रुख कर लिया है.

बदलते मनोरंजन साधनों का असर : कठपुतली कलाकार कालू भाट कहते हैं कि मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल मनोरंजन के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक कलाओं पर गहरा असर डाला है. आज की युवा पीढ़ी जहां सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित है, वहीं कठपुतली जैसे लोक मनोरंजन के प्रति रूचि कम होती जा रही है. पर्यटन के स्वरूप में बदलाव भी एक बड़ा कारण है. पहले पर्यटक स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने में रूचि रखते थे, लेकिन अब उनका ध्यान आधुनिक अनुभवों की ओर ज्यादा है. इसका सीधा असर कठपुतली कलाकारों की आय पर पड़ा है.

Jaipur Puppetry Artist
विश्व कठपुतली दिवस का उद्देश्य... (ETV Bharat GFX)

सरकार और संस्थाओं से उम्मीदें : कठपुतली कलाकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नई पीढ़ी इस कला को अपनाने में रूचि नहीं दिखा रही. आर्थिक असुरक्षा और स्थिर आय की कमी के कारण युवा इस पेशे से दूर हो रहे हैं. कालू भाट का कहना है कि वे अपने बच्चों को इस क्षेत्र में नहीं लाना चाहते, क्योंकि इसमें भविष्य सुरक्षित नहीं है. यह कला धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है.

Rajasthan Cultural Identity
कठपुतली कला गंभीर संकट का सामना कर रही है (ETV Bharat Jaipur)

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कालू ने बताया कि कठपुतली कलाकार लंबे समय से सरकार से संरक्षण की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जयपुर में यदि एक समर्पित कठपुतली थिएटर बनाया जाए और नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, तो कलाकारों को स्थायी रोजगार मिल सकता है. ऐसे मंच से न केवल उनकी कला को पहचान मिलेगी, बल्कि देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ेगी. इससे कलाकारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और पारंपरिक कला को नया जीवन मिल सकेगा.

मनोरंजन का एक साधन रहा है कठपुतली
मनोरंजन का एक साधन रहा है कठपुतली (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

कठपुतली के जरिए समाज को संदेश : दिलीप भाट कहते हैं कि कलाकार और संस्थाएं कठपुतली को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रख रही हैं, बल्कि इसे सामाजिक जागरूकता का माध्यम बना रही हैं. एक दौर में राजा महाराजा के गुणगान के लिए इसी कला को माध्यम बनाया जाता था. कलाकार कठपुतली कला के जरिए राजाओं का गुणगान करते थे. वक्त बदल राजतंत्र से लोकतंत्र आया, उसके बाद भी इस कला ने सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई.

कठपुतली शो के जरिए बच्चों को शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया जा रहा है. स्कूलों और एनजीओ के सहयोग से आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों को कहानियों और संवाद के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है. हालांकि, टीवी और मोबाइल के दौर में इस कला में कमी आई है.

लोकनाट्य की ही एक शैली कठपुतली नृत्य
लोकनाट्य की ही एक शैली कठपुतली नृत्य (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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पर्यटन और कठपुतली कला : जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए कठपुतली शो आज भी एक खास आकर्षण बने हुए हैं. हवा महल, आमेर किला और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास कठपुतली कलाकार अपने शो प्रस्तुत करते हैं. विदेशी पर्यटक विशेष रूप से इस कला में रुचि दिखाते हैं और इसे भारतीय संस्कृति का अनूठा हिस्सा मानते हैं. पर्यटक कठपुतली शो को बेहद पसंद करते हैं. वे इसे न केवल मनोरंजक, बल्कि शिक्षाप्रद भी मानते हैं. कई पर्यटक इन कठपुतलियों को स्मृति चिन्ह के रूप में खरीदकर भी ले जाते हैं. पर्यटन से मिलने वाली आय कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्थिर नहीं है. पर्यटन सीजन पर निर्भरता के कारण उनकी कमाई में उतार-चढ़ाव बना रहता है.

नई तकनीक से जुड़ रही पुरानी कला : समय के साथ कुछ कलाकारों ने तकनीक को अपनाकर अपनी कला को नया मंच देने की कोशिश की है. यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कलाकार अपने शो को ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं. इससे उन्हें वैश्विक दर्शक मिल रहे हैं और उनकी कला को नई पहचान मिल रही है. डिजिटल माध्यमों के जरिए कठपुतली कला को नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. आधुनिक विषयों को शामिल करके इसे युवा पीढ़ी के लिए आकर्षक बनाया जा रहा है.

देश में नाटक का जन्मदाता है कठपुतली का खेल
देश में नाटक का जन्मदाता है कठपुतली का खेल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

विश्व कठपुतली दिवस का उद्देश्य : विश्व कठपुतली दिवस का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कठपुतली कला को संरक्षित करना और इससे जुड़े कलाकारों को सम्मान देना है. हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिवस लोगों को इस प्राचीन लोक कला के महत्व से परिचित कराता है. इसकी शुरुआत 2003 में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा की गई थी, जो विश्वभर में कठपुतली कला के संरक्षण और विकास के लिए कार्यरत है.

यह दिवस कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है और नई पीढ़ी को इस कला से जोड़ने का प्रयास करता है. साथ ही, यह सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे आधुनिक समय के अनुरूप ढालने की प्रेरणा देता है. कठपुतली न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देने का प्रभावी माध्यम भी है.

Last Updated : March 21, 2026 at 7:32 AM IST

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