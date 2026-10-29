विश्व सोरायसिस दिवस: छूने से नहीं फैलती ये बीमारी, मरीजों से दूरी नहीं सहयोग की जरूरत
विश्व सोरायसिस दिवस पर जानिए क्या है ये बीमारी और कैसे हो सकता है इसका इलाज.
Published : October 29, 2026 at 10:17 AM IST
कुचामन सिटी : त्वचा पर लाल चकत्ते और उन पर जमी सफेद पपड़ी देखकर कई लोग सोरायसिस से पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं. कुछ लोग हाथ मिलाने, गले लगने या मरीज की छुई हुई वस्तुओं के इस्तेमाल से भी बचते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सोरायसिस कोई छूत की बीमारी नहीं है. यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के जरिए नहीं फैलती. बीमारी को लेकर जागरूकता की कमी के कारण मरीजों को शारीरिक परेशानी के साथ सामाजिक भेदभाव और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है. इसी संदेश के साथ 29 अक्टूबर को हर साल विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है.
इस वर्ष की थीम 'मेरी त्वचा से परे देखिए' : विश्व सोरायसिस दिवस 2026 की थीम 'Look Beyond My Skin' यानी 'मेरी त्वचा से परे देखिए' है. इसका उद्देश्य सोरायसिस से प्रभावित लोगों को केवल उनकी त्वचा पर दिखाई देने वाले निशानों से नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं, अनुभवों और व्यक्तित्व के आधार पर समझने का संदेश देना है. इस वर्ष युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि उन्हें बीमारी के कारण शर्मिंदगी, उपेक्षा और भेदभाव का सामना न करना पड़े.
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क्या है सोरायसिस बीमारी? : चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेन्द्र कुमार सारण ने बताया कि सोरायसिस प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी एक दीर्घकालिक सूजन संबंधी बीमारी है, जिसे सामान्य तौर पर ऑटोइम्यून बीमारी भी कहा जाता है. इसमें त्वचा की कोशिकाएं सामान्य से अधिक तेजी से बनने लगती हैं, जिससे त्वचा पर लाल, मोटे और पपड़ीदार चकत्ते दिखाई देने लगते हैं.
यह शरीर के किसी एक हिस्से में भी हो सकती है और कई बार शरीर के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने बताया कि सोरायसिस के लक्षण सिर की त्वचा, कोहनी, घुटनों, हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में दिखाई दे सकते हैं. खुजली, जलन, त्वचा में सूखापन, दरारें और कभी-कभी चकत्तों से खून आने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. कुछ मरीजों के नाखूनों के रंग और बनावट में बदलाव आता है और नाखून कमजोर होकर टूटने लगते हैं.
छूने, हाथ मिलाने या साथ खाने से नहीं फैलता रोग : डॉ. नरेन्द्र कुमार सारण ने बताया कि सोरायसिस को लेकर लोगों में कई तरह की गलत धारणाएं हैं. यह बीमारी छूने, हाथ मिलाने, गले लगने, साथ बैठने या साथ खाना खाने से नहीं फैलती. इसके बावजूद कई बार लोग मरीजों से दूरी बना लेते हैं, जिससे उनके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. उन्होंने कहा कि सोरायसिस से पीड़ित व्यक्ति को समाज से अलग करने के बजाय उसे समझने और सहयोग देने की जरूरत है. बीमारी के दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रति भेदभाव करना उचित नहीं है.
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इलाज संभव, डॉक्टर की सलाह से नियंत्रित हो सकती है बीमारी : चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. सरिता कलवानिया ने बताया कि सोरायसिस एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की मदद से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है. बीमारी की गंभीरता और मरीज की स्थिति के अनुसार त्वचा पर लगाने वाली औषधीय क्रीम, फोटोथेरेपी और अन्य दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने बताया कि सोरायसिस शरीर के इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारी है, इसीलिए मरीज को घबराने के बजाय विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए. बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं बंद नहीं करनी चाहिए और घरेलू नुस्खों के भरोसे उचित उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए.
जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है सोरायसिस : सोरायसिस का प्रभाव केवल त्वचा तक सीमित नहीं रहता. कुछ मरीजों में सोरायटिक आर्थराइटिस यानी सोरायसिस से जुड़ा गठिया भी विकसित हो सकता है. इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न महसूस हो सकती है. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. बीमारी के साथ होने वाली मानसिक परेशानी, तनाव और आत्मविश्वास में कमी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
विश्व सोरायसिस दिवस का उद्देश्य इस बीमारी के प्रति सही जानकारी पहुंचाना, मरीजों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन की पहल पर हुई थी. विशेषज्ञों का संदेश है कि सोरायसिस से प्रभावित व्यक्ति को दूरी या तिरस्कार नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और सहयोग की जरूरत है. त्वचा पर दिखाई देने वाले निशानों के बजाय व्यक्ति को उसकी पूरी पहचान के साथ स्वीकार करना ही इस वर्ष की थीम का मूल संदेश है.
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विश्व सोराइसिस दिवस के मौके पर राजकीय जिला अस्पताल, कुचामन सिटी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेन्द्र कुमार सारण सोरायसिस के लक्षण, कारण, उपचार और इससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी. विशेषज्ञों ने बताया कि सही जानकारी, समय पर उपचार और समाज के सहयोग से इस बीमारी से प्रभावित लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है.