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विश्व सोरायसिस दिवस: छूने से नहीं फैलती ये बीमारी, मरीजों से दूरी नहीं सहयोग की जरूरत

विश्व सोरायसिस दिवस ( Getty Image )

कुचामन सिटी : त्वचा पर लाल चकत्ते और उन पर जमी सफेद पपड़ी देखकर कई लोग सोरायसिस से पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं. कुछ लोग हाथ मिलाने, गले लगने या मरीज की छुई हुई वस्तुओं के इस्तेमाल से भी बचते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सोरायसिस कोई छूत की बीमारी नहीं है. यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के जरिए नहीं फैलती. बीमारी को लेकर जागरूकता की कमी के कारण मरीजों को शारीरिक परेशानी के साथ सामाजिक भेदभाव और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है. इसी संदेश के साथ 29 अक्टूबर को हर साल विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है.

इस वर्ष की थीम 'मेरी त्वचा से परे देखिए' : विश्व सोरायसिस दिवस 2026 की थीम 'Look Beyond My Skin' यानी 'मेरी त्वचा से परे देखिए' है. इसका उद्देश्य सोरायसिस से प्रभावित लोगों को केवल उनकी त्वचा पर दिखाई देने वाले निशानों से नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं, अनुभवों और व्यक्तित्व के आधार पर समझने का संदेश देना है. इस वर्ष युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि उन्हें बीमारी के कारण शर्मिंदगी, उपेक्षा और भेदभाव का सामना न करना पड़े.