विश्व सोरायसिस डे : छुआछूत नहीं इम्यून जेनरेटेड डिजीज, एक्सपर्ट से जानिए बीमारी के लक्षण और इलाज
सोरायसिस बीमारी के लक्षण क्या हैं और आप कैसे इसका इलाज कर सकते हैं.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 5:00 AM IST
रायपुर : विश्व सोरायसिस दिवस पर हम जानेंगे आखिर ये बीमारी क्यों होती है. इसके पीछे क्या कारण है. सोरायसिस बीमारी के लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में हमने बात की मेकहारा हॉस्पिटल के स्किन डिपार्टमेंट के HOD डॉ एमके सिंह से.
|सवाल : विश्व सोरायसिस दिवस किस तारीख को मनाई जाती है. आखिर इसके मनाने के पीछे क्या कारण है ?
जवाब : विश्व सोरायसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है. उसको मनाए जाने के पीछे एक थीम है कि आप मेरी त्वचा के आगे मुझे देखिए. त्वचा से मत पहचानिए मुझे मेरे हुनर या जो भी मेरा व्यक्तित्व है उससे पहचानिए. इसका मुख्य उद्देश्य सोरायसिस दिवस मनाने का वो ये है कि जो इस बीमारी की प्रति समाज में एक धारणा बनी हुई है, उसको हटाने का कि यह छुआछूत की बीमारी है.
दूसरी इस बीमारी के बारे में जागरूक करने की है कि यह बीमारी क्या होती है. सोरायसिस कब आप बोलेंगे यह सोरायसिस है या मुझे सोरायसिस हो गया है तो आप उसका इलाज कर सकें.
तीसरी चीज यह है कि आपको अच्छी देखभाल मिल सके मतलब बीमारी का उचित समाधान उचित समय पर इलाज यह सारी चीज रहती हैं. जिसकी वजह से विश्व सोरायसिस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें एक दिन आपको निश्चित किया जाता है. WHO ने भी इसको रिकमेंड कर दिया है. 2014 के बाद से पहले कुछ एसोसिएशन का था. साल 2014 के बाद से WHO ने इसको मनाना शुरू किया.
|सवाल : सोरायसिस होता क्या है और इसमें किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं ?
जवाब : देखिए सोरायसिस एक इम्यून जेनरेटेड डिजीज है. सामान्य शब्दों में बोले तो जो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है. उसके हाइपर एक्टिविटी की वजह से होती है. उसकी जरूरत से ज्यादा सक्रियता सोरायसिस बीमारी के पीछे उसका कारण होता है. मतलब ऐसा समझिए कि सोरायसिस में बेसिकली हम लोग इसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं. क्योंकि स्किन में ही इसके ज्यादा प्रॉब्लम दिखता हैं. लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो सोरायसिस एक इम्यून जेनरेटेड प्रॉब्लम है. इसका मतलब यह अंदर से है. स्किन से रिलेटेड सिर्फ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह आता अंदर से ही है. ब्लड के थ्रू आता है. एक नॉर्मल आदमी की जो स्किन होती है वह 35 से 40 या फिर 45 दिन में चेंज हो जाती है, जो आपकी स्किन है. वह चेंज होती रहती है. हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. डेड त्वचा रिमूव हो जाती हैं. नीचे से नई स्किन आ जाती है.
लेकिन सोरायसिस में क्या होता है कि ये टर्न ओवर बहुत फास्ट हो जाता है. मान के चलिए कि 7 से 10 दिनों के अंदर नया त्वचा आ जाता है. जबकि आपकी ऊपर की स्किन अभी गई नहीं है. नीचे से नहीं स्किन आ गई धीरे-धीरे स्किन इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है कि वहां की आपकी स्किन लाल हो जाती है. पपड़ी बन जाती है. छिलके निकलने लगते हैं. जिसकी वजह से सोरायसिस की समस्या स्टार्ट होती हैं. सोरायसिस में बेसिकली आपकी चमड़ी लाल चकत्ते जैसी दिखती है. उसमें पपड़ी जमा रहता है. जब आप उसको खुरचते हैं तो जैसे मछली के छिलके निकलते हैं. उससे एक तरह से व्हाइट छिलके निकलते हैं तो इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं. तो कहीं ना कहीं सोरायसिस के लक्षण हो सकते हैं, तो आपको अपने नजदीकी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए.
|सवाल : ये जो सोरायसिस होता है इसको सामने वाला कैसे समझेगा कि सोरायसिस हुआ है या नहीं क्या इलाज है इसका ?
जवाब : देखिए सोरायसिस में जैसे मैंने बताया कि इसमें पपड़ी से भरे हुए लाल चकत्ते होते हैं. नॉर्मली यह आपके जॉइंट्स पर ज्यादा दिखते हैं. घुटने का जॉइंट नी ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट एंकल ज्वाइंट है. ज्यादातर यह जॉइंट्स में शुरू होता है. उसके बाद यह शरीर के अन्य हिस्सों में आ सकते हैं. कभी-कभी सिर पर भी जरूर से ज्यादा पपड़ी बनती है तो वह भी सोरायसिस के लक्षण हो सकते हैं. कभी-कभी हाथ और पैर में अगर स्किन मोटी हो रही है. या फिर मोटे चकत्ते बन रहे हैं तो वह भी सोरायसिस के लक्षण हो सकते हैं. कई लोग इसको पांव फटना जैसी समस्या समझते हैं.
सोरायसिस एक ऐसी चीज है जो नाखूनों को भी प्रभावित करती हैं. नाखून को भी खराब कर सकती है. सोरायसिस बेसिकली त्वचा की किसी भी भाग में हो सकती हैं. लेकिन मुख्य वही है कि यह ज्यादातर जॉइंट को पहले प्रभावित करता है, तो जब आपको जॉइंट पर इस तरह से लाल चकत्ते जिसमें छिलके निकलते हो वो अगर आपको दिखना शुरू हो जाए तो आप उसकी नजर अंदाज मत करिए.
वैसे भी सोरायसिस का जो अनुपात है विश्व में लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों को सोरायसिस है. अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो यहां पर लगभग लगभग तीन से चार करोड़ लोगों को सोरायसिस है. मान के चलिए कि 100 में से दूसरे या तीसरे व्यक्ति को सोरायसिस है. ज्यादातर सोरायसिस 40 से 50 साल की उम्र में होता है. लेकिन कुछ लोगों में 18 साल से पहले भी सोरायसिस हो सकता है. मिडिल एज यानी की 40 साल के बाद ही सोरायसिस कॉमन होता है.
सबसे बड़ी चीज क्या है कि सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है जो सामने दिखती रहती है तो उसको लेकर समाज में एक जो भ्रम होता है कि यह कहीं छुआछूत से न फैल जाए. तो वैसा कुछ भी नहीं है. यह छुआछूत से रहित बीमारी है. इसको लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को भयभीत करने की जरूरत नहीं है. सामने वाले से डरने की जरूरत नहीं है. ये कहीं से भी एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है.
|सवाल : सोरायसिस बीमारी होने पर उसे कितने दिन में ठीक कर सकते हैं या किसी तरह का डोज होता है ?
जवाब : देखिए सोरायसिस में कई सारी चीज हैं. सोरायसिस में सबसे पहली चीज यह है कि हमें यह जानना पड़ेगा कि सोरायसिस को बढ़ाने के कारण क्या-क्या होते हैं.
नंबर वन मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस सोरायसिस को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं. 40 से 50 वर्ष की उम्र में लोगों को स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है. उसको मैनेज करना जरूरी है.
नंबर दो ये है कि जो लोग नशा करते हैं अल्कोहल लेते हैं. निकोटीन ले रहे हैं. धूम्रपान कर रहे हैं तो उन लोगों को भी सावधानी रखनी चाहिए. क्योंकि यह भी सोरायसिस को बढ़ा सकता है. सोरायसिस जैसी बीमारी ज्यादातर ठंड में देखने को मिलती हैं. क्योंकि ठंड के समय स्किन ड्राई होती है. ड्राइनेस कहीं ना कहीं सोरायसिस को बढ़ाता है. ऐसे में ठंड आने के समय में मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर तेल वगैरह लगाना शुरू कर देना चाहिए. चोट से भी सोरायसिस बढ़ता है. कभी-कभी आदमी को ऐसा लगता है कि जो चकत्ते है उसको खरोच कर खत्म कर दूं,तो वैसा आप नहीं कर पाएंगे. आप जितना उसको छेड़ेंगे वह उतना ही बढ़ेगा. इसे छेड़ने से यह खत्म भी नहीं होगा.
यह बीमारी अंदर से होती है. लेकिन उसका असर त्वचा पर दिखता है. क्योंकि यह आपके खून में है. इसमें कुछ-कुछ दवाइयां होती हैं जिसमें कुछ न्यूरो की दवा जिसमें सोरायसिस बढ़ सकता है. कुछ बीपी की दवाईयां बीटा ब्लॉकर्स वगैरह सोरायसिस को बढ़ा सकते हैं. अगर आप डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे सोरायसिस है तो वहां दवा बदलकर आपको देगा. फास्ट फूड, जंक फूड, शुगरी जूसेस आइटम ये सब जितना हो सके बचने की कोशिश करिए. यह भी कहीं ना कहीं आपके सोरायसिस को बढ़ा सकता है.
मैं फिर से बोल रहा हूं ये बढ़ाने के कारण है. ये सोरायसिस पैदा करने के कारण नहीं है. सोरायसिस तो आपके अंदर से आती है. सोरायसिस प्रतिरक्षा प्रणाली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यह किसी को भी हो सकती है. इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स बाहरी कारण होते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि अगर परिवार में किसी एक को माता-पिता या फिर किसी एक सदस्य को सोरायसिस होता है तो वह सामने वाले सदस्य को भी 10 से 20 पर्सेंट संभावना ज्यादा रहती है. अगर माता और पिता दोनों को है तो यह संभावना 40 से 50% तक बढ़ जाती है. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेनेटिक एसोसिएशन रहता है. लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर परिवार में किसी को सोरायसिस है तो बच्चों को होगा ही वैसा कोई रूल नहीं है.
|सवाल : ये जो सोरायसिस है वह महिला में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा दिखाई पड़ता है ?
जवाब : सोरायसिस महिला के बजाय पुरुषों में अनुपात ज्यादा है. मान के चलिए दो पुरुष तो एक महिला को रहता है. तो यह अनुपात रहता है. ट्रीटमेंट करना है तो स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा. सोरायसिस कम लेवल की है तो मलहम और क्रीम से इसको मैनेज किया जाता है. अगर एडवांस लेवल पर है तो इंजेक्शंस भी आते हैं. टैबलेट भी आती है वो दी जा सकती है. एक फोटो थेरेपी का इलाज भी होता है, जिसमें सेकाई होती है. मेकाहारा संस्थान में भी उपलब्ध है. यहां पर फोटो थेरेपी मशीन है. जिससे बिना दवा के भी हम लोग इलाज करते हैं.
दूसरा ये चीज है कि अगर आप सोरायसिस को नजरअंदाज करते हैं तो कुछ लोगों में यह हड्डियों तक भी पहुंच सकता है. जिसको हम लोग अपनी भाषा में सोरयाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं. मान के चलिए अगर सोरायसिस के 100 मरीज हैं, जिसमें से 10 या 15% मरीज सोरायसिस को ध्यान नहीं दे रहे हैं. या इलाज नहीं करा रहे हैं या बहुत सीवियर लेवल के सोरायसिस है तो उसमें हड्डियों में भी सोरायसिस होने की संभावना रहती है. जो जॉइंट्स को पकड़ सकती हैं. तो इसलिए आपको सोरायसिस का लक्षण दिख रहा है. सोरायसिस की समस्या दिख रही है. आप उसको नजर अंदाज मत करिए. ये सोचकर कि ये तो त्वचा को ही प्रभावित करेगी ऐसा नहीं है.
|सवाल : सोरायसिस अगर हड्डियों तक जाता है तो कितना इफेक्ट डालता है ?
जवाब : हड्डियों में भी इसके कई सारे प्रकार रहते हैं. कई लोगों को सिर्फ एक जॉइंट को इफेक्ट करता है. कुछ लोगों को नी जॉइंट कुछ लोगों को स्पाइनल जॉइंट उंगलियों के जॉइंट को भी इफेक्ट कर सकता है. सोरायसिस सीवियर केसेस में हड्डियों तक को खराब कर सकता है. इसलिए ज्यादातर लोगों में आपकी उंगलियों के जॉइंट या कोई नी ज्वाइंट या एल्बो ज्वाइंट इस टाइप की जॉइंट को प्रभावित करता है. लेकिन वही है नजर अंदाज करने पर फिर ये काफी हड्डियों में फैल सकता है. काफी जॉइंट में फैल सकता है.
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