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विश्व सोरायसिस डे : छुआछूत नहीं इम्यून जेनरेटेड डिजीज, एक्सपर्ट से जानिए बीमारी के लक्षण और इलाज

छुआछूत नहीं इम्यून जेनरेटेड डिजीज है सोरायसिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : विश्व सोरायसिस दिवस पर हम जानेंगे आखिर ये बीमारी क्यों होती है. इसके पीछे क्या कारण है. सोरायसिस बीमारी के लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में हमने बात की मेकहारा हॉस्पिटल के स्किन डिपार्टमेंट के HOD डॉ एमके सिंह से.

सवाल : विश्व सोरायसिस दिवस किस तारीख को मनाई जाती है. आखिर इसके मनाने के पीछे क्या कारण है ?

जवाब : विश्व सोरायसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है. उसको मनाए जाने के पीछे एक थीम है कि आप मेरी त्वचा के आगे मुझे देखिए. त्वचा से मत पहचानिए मुझे मेरे हुनर या जो भी मेरा व्यक्तित्व है उससे पहचानिए. इसका मुख्य उद्देश्य सोरायसिस दिवस मनाने का वो ये है कि जो इस बीमारी की प्रति समाज में एक धारणा बनी हुई है, उसको हटाने का कि यह छुआछूत की बीमारी है.



दूसरी इस बीमारी के बारे में जागरूक करने की है कि यह बीमारी क्या होती है. सोरायसिस कब आप बोलेंगे यह सोरायसिस है या मुझे सोरायसिस हो गया है तो आप उसका इलाज कर सकें.