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विश्व डाक दिवस; काशी का 106 साल पुराना डाकघर, जहां आज भी सुरक्षित है चिट्ठियों का इतिहास

काशी का 106 साल पुराना डाकघर ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: आज के मोबाइल और इंटरनेट के दौर में चिट्ठियों का इंतजार अब बीते समय की बात हो गया हैं, लेकिन डाक सेवा की अहमियत और उससे जुड़ी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. समय बचने के बाद भी आज तक डाक का एक अलग महत्व है और हर साल 9 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व डाक दिवस (World Post Day) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच डाक सेवा के बारे में प्रचार प्रसार करना है.

भारत का डाक विभाग पिछले 150 वर्षों से देश के संचार की रीढ़ रहा है. ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित होने के बाद से, इसने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पिछले कुछ वर्षों में, इसकी भूमिका डाक, अंतर्देशीय, टेलीग्राम और मनीऑर्डर जैसी डाक संचार सेवाएं प्रदान करने से लेकर लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करने, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा आदि के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करने तक विकसित हुई है.

देश भर में फैले 1,55,000 से अधिक डाकघरों के साथ, भारत के डाक विभाग के पास दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है. आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान: डाक विभाग का इतिहास अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ा है. अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को शुरू करते हुए भारत में इसे मजबूत करने का काम किया. आजादी से पहले डाक व्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा. ऐसे में बनारस का एक ऐसा डाकघर आज भी सीना ताने खड़ा है, जिसे 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं. ब्रिटिश कालीन इमारत में संचालित: सबसे बड़ी बात यह है कि डाकघर के ऐतिहासिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाराणसी का प्रधान डाकघर जिसे विशेश्वरगंज डाकघर के नाम से जाना जाता है. 1920 में ब्रिटिश कालीन इमारत में संचालित होने के बाद अब इसे धरोहर का दर्जा देकर हेरिटेज घोषित किया जा चुका है, जो डाक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही इसकी ऐतिहासिकता के मायने को आज की युवा पीढ़ी के सामने रख रहा है. काशी का 106 साल पुराना डाकघर (Video Credit: ETV Bharat) 1442 शाखा डाकघर संचालित हैं: आधुनिकता के दौर में डाक व्यवस्था गुम तो हो गई, लेकिन आज भी यह जीवित है. वाराणसी परिक्षेत्र में 1716 डाकघर अभी भी संचालित है, जिनमें से 6 जनपदों के अधीन 6 प्रधान डाकघर 268 उप डाकघर और 1442 शाखा डाकघर संचालित हैं. अकेले वाराणसी जनपद में 252 डाकघर आज भी संचालित हो रहे हैं.



हालांकि इनका पता तलाशने के लिए लोगों को गूगल मैप का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उनकी प्रामाणिकता और महत्व आज भी वही है जो पहले हुआ करता था. ऐसी ही कहानी विश्वेश्वरगंज मुख्य डाकघर की हैं, जहां पहुंचने के बाद आज भी आपको अंग्रेजी हुकूमत की उसे इमारत के मजबूत स्ट्रक्चर का अंदाजा लग जाएगा, जो बनारस के कई और चीजों को देखने से समझ में आता है. चाहे वाराणसी का मालवीय ब्रिज हो कोतवाली थाना या चौक थाने के अलावा नागरिक प्रचारिणी सभा की इमारत इन इमारत का अंग्रेजी हुकूमत में बनाया गया. और वैसे ही वाराणसी का यह प्रधान डाकघर भी है, जहां आधुनिक फिलिएटली ब्यूरो बनाने का काम भी किया जा चुका है. यह ब्यूरो इस भवन के ऐतिहासिकता को और भी ज्यादा मजबूत करता है. बनारस अपने आप में ऐतिहासिक शहर: हालांकि रिनोवेशन की वजह से अभी यहां मौजूद कीमती और महत्वपूर्ण चीजों को सुरक्षित रखा गया, लेकिन जल्द ही नए रूप में यह दिखाई देने वाला है. इस बारे में पोस्टमास्टर जनरल पद्मगंधा मिश्रा का कहना है कि बनारस अपने आप में ऐतिहासिक शहर और इसकी ऐतिहासिकता हमारे डाक विभाग की ऐतिहासिक इमारतें को और मजबूत कर देती है. डाक टिकट (Photo Credit: ETV Bharat) बनारस पौराणिक शहर होने के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के शासनकाल में भी इमारत के लिए जाना जाता था. यहां बहुत सी ऐसी पुरानी इमारते हैं जो बहुत पौराणिक और पुरानी है. इनमें हमारी विशेश्वरगंज मुख्य डाकघर की इमारत भी शामिल है. जिसे अब हेरिटेज घोषित किया जा चुका है. इसके रिनोवेशन का काम पूरा हुआ है और जल्द ही इस भवन के नए रूप का इनॉग्रेशन भी पूरा होगा.