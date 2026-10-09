विश्व डाक दिवस; काशी का 106 साल पुराना डाकघर, जहां आज भी सुरक्षित है चिट्ठियों का इतिहास
पढ़िए, अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता गोपाल मिश्र की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:29 PM IST
वाराणसी: आज के मोबाइल और इंटरनेट के दौर में चिट्ठियों का इंतजार अब बीते समय की बात हो गया हैं, लेकिन डाक सेवा की अहमियत और उससे जुड़ी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. समय बचने के बाद भी आज तक डाक का एक अलग महत्व है और हर साल 9 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व डाक दिवस (World Post Day) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच डाक सेवा के बारे में प्रचार प्रसार करना है.
भारत का डाक विभाग पिछले 150 वर्षों से देश के संचार की रीढ़ रहा है. ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित होने के बाद से, इसने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पिछले कुछ वर्षों में, इसकी भूमिका डाक, अंतर्देशीय, टेलीग्राम और मनीऑर्डर जैसी डाक संचार सेवाएं प्रदान करने से लेकर लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करने, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा आदि के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करने तक विकसित हुई है.
देश भर में फैले 1,55,000 से अधिक डाकघरों के साथ, भारत के डाक विभाग के पास दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है.
आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान: डाक विभाग का इतिहास अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ा है. अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को शुरू करते हुए भारत में इसे मजबूत करने का काम किया. आजादी से पहले डाक व्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा. ऐसे में बनारस का एक ऐसा डाकघर आज भी सीना ताने खड़ा है, जिसे 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं.
ब्रिटिश कालीन इमारत में संचालित: सबसे बड़ी बात यह है कि डाकघर के ऐतिहासिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाराणसी का प्रधान डाकघर जिसे विशेश्वरगंज डाकघर के नाम से जाना जाता है. 1920 में ब्रिटिश कालीन इमारत में संचालित होने के बाद अब इसे धरोहर का दर्जा देकर हेरिटेज घोषित किया जा चुका है, जो डाक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही इसकी ऐतिहासिकता के मायने को आज की युवा पीढ़ी के सामने रख रहा है.
1442 शाखा डाकघर संचालित हैं: आधुनिकता के दौर में डाक व्यवस्था गुम तो हो गई, लेकिन आज भी यह जीवित है. वाराणसी परिक्षेत्र में 1716 डाकघर अभी भी संचालित है, जिनमें से 6 जनपदों के अधीन 6 प्रधान डाकघर 268 उप डाकघर और 1442 शाखा डाकघर संचालित हैं. अकेले वाराणसी जनपद में 252 डाकघर आज भी संचालित हो रहे हैं.
हालांकि इनका पता तलाशने के लिए लोगों को गूगल मैप का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उनकी प्रामाणिकता और महत्व आज भी वही है जो पहले हुआ करता था. ऐसी ही कहानी विश्वेश्वरगंज मुख्य डाकघर की हैं, जहां पहुंचने के बाद आज भी आपको अंग्रेजी हुकूमत की उसे इमारत के मजबूत स्ट्रक्चर का अंदाजा लग जाएगा, जो बनारस के कई और चीजों को देखने से समझ में आता है.
चाहे वाराणसी का मालवीय ब्रिज हो कोतवाली थाना या चौक थाने के अलावा नागरिक प्रचारिणी सभा की इमारत इन इमारत का अंग्रेजी हुकूमत में बनाया गया. और वैसे ही वाराणसी का यह प्रधान डाकघर भी है, जहां आधुनिक फिलिएटली ब्यूरो बनाने का काम भी किया जा चुका है. यह ब्यूरो इस भवन के ऐतिहासिकता को और भी ज्यादा मजबूत करता है.
बनारस अपने आप में ऐतिहासिक शहर: हालांकि रिनोवेशन की वजह से अभी यहां मौजूद कीमती और महत्वपूर्ण चीजों को सुरक्षित रखा गया, लेकिन जल्द ही नए रूप में यह दिखाई देने वाला है. इस बारे में पोस्टमास्टर जनरल पद्मगंधा मिश्रा का कहना है कि बनारस अपने आप में ऐतिहासिक शहर और इसकी ऐतिहासिकता हमारे डाक विभाग की ऐतिहासिक इमारतें को और मजबूत कर देती है.
बनारस पौराणिक शहर होने के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के शासनकाल में भी इमारत के लिए जाना जाता था. यहां बहुत सी ऐसी पुरानी इमारते हैं जो बहुत पौराणिक और पुरानी है. इनमें हमारी विशेश्वरगंज मुख्य डाकघर की इमारत भी शामिल है. जिसे अब हेरिटेज घोषित किया जा चुका है. इसके रिनोवेशन का काम पूरा हुआ है और जल्द ही इस भवन के नए रूप का इनॉग्रेशन भी पूरा होगा.
स्पेशल गैलरी भी फिर से डेवलप की जा रही है: यहां पर कुछ ऐसी ही स्पेशल गैलरी भी फिर से डेवलप की जा रही है, जो इसकी ऐतिहासिकता और डाक विभाग के उस इतिहास को दर्शाएंगी. यहां पर पहले से ही एक ऐसा आधुनिक फिलेटली ब्यूरो संचालित हो रहा है, जहां 1930 से अब तक के पोस्टकार्ड समान तौलने वाले बटखरे, डाक टिकट और फर्स्ट डे कवर प्रदर्शित किए गए हैं.
यहां पर कोई भी आकर इन चीजों की जानकारी हासिल कर सकता है. हेरिटेज डाकघर में शामिल इस डाकघर में ब्रिटिश राज में डाकिया की घुंघरू वाली लाठियां, उनके उस वक्त के यूनिफॉर्म के साथ ही डाक टिकट क्यों महत्वपूर्ण है, अंतर्देशी पोस्टकार्ड क्या हैं, इन सारी चीजों की जानकारी यहां आने वाले लोगों के साथ स्कूली बच्चों को भी दी जाती रही है.
45 सालों से इस बिल्डिंग को ऐसे ही देख रहा हूं: इस पोस्ट ऑफिस में राष्ट्रीय बचत योजना में बतौर एजेंट काम करने वाले हरि उपाध्याय का कहना है, यह स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है. मैं तो बीते 45 सालों से इस बिल्डिंग को ऐसे ही देख रहा हूं. मेरा बचपन भी इसी मोहल्ले में बीता है और आज यह स्थान और भी खास समझ में आता है, क्योंकि यहां उन चीजों को सुरक्षित रखा गया है, जो कभी डाक के लिए ऐतिहासिक चीज हुआ करती थीं.
यहां पर टेलीग्राम क्या है, अंतर्देशी पोस्टकार्ड के साथ ही उस वक्त के लिफाफे व अन्य चीजों की जानकारियां भी दी जाती रही हैं. अभी रिनोवेशन की वजह से भले ही ने रोका गया, लेकिन यह नई गैलरी के रूप में जल्द सामने होगा.
उन्होंने बताया कि टेलीग्राम अपने वर्ष का सबसे महंगा संचार साधन था. यह भले ही विलुप्त हो गया हो, लेकिन इसके बारे में आज भी लोगों को पता है और लोग जानना चाहते हैं. इन सारी चीजों के बारे में यहां पहले से ही जानकारी दी जाती रही है.
वहीं इस डाकघर की ऐतिहासिकता के बारे में बनारस ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हिंदी खड़ी बोली को पहचान दिलाने वाली महत्वपूर्ण संस्था नागरी प्रचारिणी सभा के वर्तमान प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल का कहना है कि हम इस ऐतिहासिक डाकघर के पड़ोसी हैं और हमारे लिए यह उपलब्धि ही नहीं, बल्कि गर्व का विषय है.
106 साल पुराना यह डाकघर काशी के जीवंतता को मजबूती से प्रस्तुत करने की एक मजबूत पहचान है. यह सिर्फ इमारत ही नहीं, बल्कि काशी के ऐतिहासिक आदान-प्रदान का सशक्त जरिया है. महात्मा गांधी के आने की सूचना हो या गवर्नर का प्रोटोकॉल या फिर हमारे महत्वपूर्ण साहित्य के पब्लिकेशन से भेजे गए मुख्य सामग्रियों के साथ ही अन्य चीज इसी डाकघर के जरिए आती थीं और जाती थी. 24 घंटे संचालित होने वाला यह डाकघर कभी सोया ही नहीं और आज भी एक बुजुर्ग की तरह काशी को निहारता नजर आता है.
- यह इमारत 1920 में ब्रिटिश काल में बनाई गर्ड थी.
- पहले यह बनारस रियासत का कोतवाली परिसर का हिस्सा था, बाद में डसे डाक विभाग को सौंपा गया.
- इसकी वास्तुकला लाल लाखौरी ईंट, मोटी चुनई दीवारें, ऊंची छत, लकड़ी के फैन वाले बरामदे और बनारसी शैली के दरवाजे इए अलग बनाते हैं.
- इसकी डिजाइन ब्रिटिश डंडो कोलोनियल शैली की पर है.
- 100 साल से ज्यादा पुरानी होने के कारण यह अपने आप में एक इतिहास है.
व्यापार और अन्य का था ब्रिज
- यहीं से कभी काशी के रेशम. कालीन और पान का पार्सल परी दुनिया में जाता था.
- मंत्रालय ने 18 मार्च 2026 को लोकसभा में बताया था कि देश के 83 डाकघरों को हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है.
- इसमें यूपी सर्किल के 5 डाकघरों में वाराणसी का विशेश्वरगंज प्रधान डाकघर भी शामिल था.
- 2018-19 में इसका संरक्षण शुरू हुआ.
- डाक विभाग इसे हेरिटेज पोस्टल बिल्डिंग मानता है और इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती.
- वाराणसी मास्टर प्लान 2011 में चौक, विशेश्वरगंज, लहराबीर, दशाश्वमेध को ओल्ड सिटी हेरिटेज जोन घोषित किया गया था.
क्या है हेरिटेज इमारत के मायने
- इमारत को तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ मूल रूप में रिस्टोर किया जा सकता है
- हेरिटेज को नगर निगम टैक्स में 50% छट मिलती है
- अब यह 24 घंटे खलने वाले डाकघरों में शामिल है
- यहां फिलेटली ब्योरों संचालित होता है, जहां से बनारस घाटों, बनारस घराने के संगीतज्ञों पर विशेष पोस्टकार्ड और डाक टिकट मिलते हैं.
- सरकार ने इसे ट्ररिस्ट हेरिटेज वॉक में भी शामिल किया है.
- यहां 1930 के बाद से आजादी के बाद तक कि चीजें सुरक्षित हैं.
- पुराने समय में दिया की यूनिफॉर्म लंबे भले तलवार घुंघरू लगे टेकियों के डंडे सभी सुरक्षित हैं.
- महापुरुषों के नाम जारी हुए पहले इस टाइम पर से लेकर इमारत के पहले स्टांप व अन्य चीजों को भी यहां जहां दी गई है.
- अंतर्देशीय पोस्टकार्ड मनी ऑर्डर सहित अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो बंद हो चुकी है उनकी जानकारी भी यहां पर जल्द मिलेगी.
- रिनोवेशन का काम लगभग पूरा हो गया, जल्द इसका उद्घाटन ओपनिंग भी होगी.
- यहां अंग्रेजी हुकूमत में 1850 के बाद का वह लेटर बॉक्स आज भी मौजूद है जो अंग्रेजों ने लगवाया था.
- आजादी की लड़ाई में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद सहित बड़े नमकीन साहित्यकार उपन्यासकार महापुरुषों की चिट्ठियां और जानकारियां यहां से ही साझा होती थीं.
- इसके ठीक सामने हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण विरासत नागरी प्रचारिणी सभा मौजूद है, जहां से कई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साहित्य और हस्तलिखित पांडुलिपियों को भी एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए किसी डाकघर का प्रयोग किया जाता था.
- महात्मा गांधी के काशी आने यहां रुकने संदर्भित सूचना चिट्ठियों के जरिए इसी डाकघर के माध्यम से भेजी जाती थीं.
पोस्ट ऑफिस की 10 प्रमुख सरकारी बचत योजनाएं
- डाकघर बचत खाता (SB): इस खाते में जमा राशि पर सालाना 4.0% ब्याज मिलता है और अर्जित ब्याज पर कोई टीडीएस (TDS) कटौती नहीं की जाती है.
- 5-वर्षीय आवर्ती जमा (RD): न्यूनतम ₹100 महीने से शुरू होने वाली इस योजना में फिलहाल 6.7% वार्षिक ब्याज (तिमाही चक्रवृद्धि) मिलता है.
- डाकघर सावधि जमा (TD / FD): यह एकमुश्त निवेश योजना है जिसमें 1 से 5 साल की अवधि के लिए 6.9% से 7.5% तक सालाना ब्याज मिलता है.
- मासिक आय योजना (MIS): इसमें एकमुश्त पैसा जमा करके आप 5 साल तक हर महीने 7.4% की दर से निश्चित मासिक आय पा सकते हैं.
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS): 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए इस सुरक्षित योजना में सबसे सुरक्षित 8.2% वार्षिक ब्याज दिया जाता है.
- सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF): यह 15 साल की टैक्स-फ्री (EEE) लॉन्ग-टर्म निवेश योजना है जिसमें वर्तमान में 7.1% सालाना ब्याज मिलता है.
- सुकन्या समृद्धि खाता (SSA): 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए यह पूरी तरह टैक्स-फ्री योजना 8.2% का बेहतरीन ब्याज देती है.
- राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC): 5 साल के लॉक-इन वाली इस सरकारी विकास पत्र योजना में निवेश करने पर 7.7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है.
- किसान विकास पत्र (KVP): इस निवेश योजना में जमा किया गया आपका पैसा मात्र 115 महीनों में सरकारी गारंटी के साथ बिल्कुल दोगुना (Double) हो जाता है.
- महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC): महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई इस 2-वर्षीय लघु बचत योजना में फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.5% का शानदार ब्याज मिलता है. स्रोत: भारतीय डाक (India Post)
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