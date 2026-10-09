ETV Bharat / state

World Post Day 2026 : डिजिटल युग में भी पोस्टल बॉक्स को अपना रहे लोग, अलवर मंडल में प्रतिदिन 10-12 हजार आर्टिकल की डिलीवरी

अलवर: विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है. एक दौर था जब डाकिए के आने की आहट के साथ घर के दरवाजे पर निगाह टिक जाती थी. किसी चिट्ठी में अपनों की खबर होती थी, तो किसी लिफाफे में नौकरी, परीक्षा या सरकारी सूचना का इंतजार. समय बदला, मोबाइल और इंटरनेट ने संवाद का तरीका बदल दिया, लेकिन डाक विभाग की भूमिका खत्म नहीं हुई.

हालांकि, डिजिटल युग में डाक विभाग को प्राइवेट प्लेयर की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन डाककर्मी डाक व्यवस्था को चिट्ठियों से आगे बढ़ाकर स्पीड पोस्ट, पार्सल, डिजिटल बुकिंग, बैंकिंग, बीमा, आधार अपडेट, पासपोर्ट और लॉजिस्टिक सेवाओं तक पहुंचाने में जुटे हैं. अलवर मंडल में 734 से अधिक डाककर्मी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाक वितरण की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जिले में रोजाना औसतन 10 से 12 हजार आर्टिकल पहुंच रहे हैं. इतना ही नहीं, भारतीय डाक विभाग देश ही नहीं विदेशों तक सु​रक्षित डाक पहुंचाने का जिम्मा उठा रहा है.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भी जिम्मेदारी : प्रवर अधीक्षक मोहनसिंह मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट की बुकिंग से लेकर उसके वितरण तक डाक विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. अलवर मंडल में इस काम की निगरानी की जा रही है, जिससे योजना के लाभार्थियों तक सामग्री समय पर पहुंच सके. उन्होंने बताया कि बीमा क्षेत्र में भी डाक विभाग अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने में जुटा है. पारंपरिक डाक सेवाओं के साथ वित्तीय और जनसेवा से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि डाक विभाग सुकन्या योजना के 1.20 लाख, सीनियर सिटीजन के 10 हजार 700 खाते, सेविंग के बैंक के 1.25 लाख खाते, आरडी के 3 लाख खाते सहित अन्य बचत योजनाओं का संचालन कर रहा है. इसके अलावा ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से लोगों को बचत, बीमा और अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाती है.

पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक योजनाओं से 6.5 लाख जुड़े खाते : प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि डाक विभाग डाक पहुंचाने के कार्य के साथ अलवर जिले में पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक योजनाओं से 6.5 लाख से अधिक खातों का संचालन कर रहा है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग बैंकिंग और बचत से जुड़ी सेवा भी गांवों तक पहुंच रहा है.

उन्होंने बताया कि जिले में रोजाना करीब 4 हजार डाक की बुकिंग भी हो रही है. उन्होंने बताया कि डाक विभाग का लक्ष्य डाक बुकिंग को बढ़ाकर प्रतिदिन 8 हजार तक पहुंचाने का है. उन्होंने बताया कि विभाग डाक बुकिंग प्रक्रिया में तकनीक को प्रमुखता देने के साथ डिजिटल बनाने पर जोर दे रहा है. मीणा ने बताया कि वर्तमान में करीब 65 प्रतिशत बुकिंग डिजिटल माध्यम से हो रही है. इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक करने का प्रयास किया जा रहा है.

डाक विभाग की 65 प्रतिशत बुकिंग डिजिटल माध्यम से : प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि अलवर जिले में प्रतिदिन औसतन 10 से 12 हजार आर्टिकल पहुंचते हैं. इनमें स्पीड पोस्ट और पार्सल की संख्या ज्यादा रहती है. उन्होंने बताया कि आने वाली डाक की छंटाई के बाद उसे संबंधित क्षेत्रों में भेजा जाता है और फिर पोस्टमैन के माध्यम से घरों तथा संस्थानों तक पहुंचाया जाता है.

महिलाएं भी डाक व्यवस्था का बन रहीं प्रमुख हिस्सा : अलवर डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि अलवर मंडल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 734 से ज्यादा डाककर्मी डाक वितरण व्यवस्था संभाल रहे हैं. इनमें 683 ग्रामीण डाक सेवक हैं. इनमें 83 महिलाएं भी शामिल हैं. वहीं, शहर क्षेत्र में 51 पोस्टमैन डाक वितरण का काम कर रहे हैं, जिनमें दो महिला कर्मचारी हैं. उन्होंने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की सेवाएं गांवों और ढाणियों तक पहुंचाने में जुटे हैं. ये डाक सेवक डाक वितरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोगों को डाक, बचत योजनाओं, बीमा और अन्य सेवाओं की जानकारी भी दे रहे हैं.

अलवर डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक मोहनसिंह मीणा ने बताया कि डाक विभाग की पहचान पहले चिट्ठियां पहुंचाने वाले डाकिए के रूप में थी, लेकिन तकनीकी के दौर में डाक विभाग भी खुद को नई तकनीक से जोड़कर अपनी अहमियत को बरकरार रखने में कामयाब हुआ है. डाक विभाग अब स्पीड पोस्ट, पार्सल, अंतरराष्ट्रीय पार्सल, डिजिटल बुकिंग, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, बीमा, पासपोर्ट और आधार जैसी सेवाओं से जुड़कर लोगों के लिए उपयोगी बना है. मोबाइल और इंटरनेट के दौर में निजी लॉजिस्टिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद डाक विभाग का सबसे बड़ा आधार उसका व्यापक नेटवर्क है, जो शहर से लेकर गांव और ढाणी तक डाक को पहुंचाने में जुटा है.

एमआईए, भिवाड़ी और नीमराना पर लॉजिस्टिक फोकस : प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि अलवर मंडल ने औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियों को देखते हुए एमआईए, भिवाड़ी और नीमराना को लॉजिस्टिक कारोबार के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है. इन क्षेत्रों में अलग-अलग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लगाए गए हैं, जो उद्योगों और कारोबारियों से संपर्क कर डाक विभाग की सेवाओं की जानकारी दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि नीमराना क्षेत्र में गिलोठ, जापानी जोन, सालारपुर, बहरोड़ और रीको से जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. विभाग औद्योगिक इकाइयों को पार्सल और लॉजिस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संपर्क बढ़ाने में जुटा है. उन्होंने बताया कि एमआईए के करीब पांच और बहरोड़ क्षेत्र के करीब चार उद्योगपतियों को विभाग की सेवाओं से जोड़ा गया है.

स्पीड पोस्ट, पार्सल... (ETV Bharat Alwar)

स्टार्टअप और ई-कॉमर्स कारोबारियों पर भी नजर : प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि ई-कॉमर्स और स्टार्टअप के विस्तार के साथ पार्सल और लॉजिस्टिक सेवाओं की मांग भी बढ़ी है. डाक विभाग ऐसे छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप को भी जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें नियमित पार्सल सेवा की जरूरत होती है. उन्होंने बताया कि अलवर मंडल से जुड़े कुछ स्टार्टअप विदेशों तक भी पार्सल भेज रहे हैं और इसके लिए भारतीय डाक की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे डाक विभाग के पारंपरिक नेटवर्क को नए कारोबारी ग्राहक भी मिल रहे हैं.

पढ़ें : स्वच्छता उत्सव : दिवाली से पहले शहर चमकाने महापौर ने खुद उठाई झाड़ू, बड़ी चौपड़ से अभियान की शुरुआत

भिवाड़ी से रोज 500-600 डाक की बुकिंग, बढ़ाने के प्रयास : प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि भिवाड़ी में वर्तमान में प्रतिदिन करीब 500 से 600 डाक की बुकिंग हो रही है. विभाग इसे बढ़ाने के प्रयास में जुटा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान डाक व्यवस्था में भिवाड़ी से दिल्ली जाने वाली डाक पहले अलवर आती है और फिर आरएमएस के माध्यम से दिल्ली भेजी जाती है, लेकिन भिवाड़ी से पर्याप्त मात्रा में डाक की बुकिंग होने पर भविष्य में इसे सीधे दिल्ली भेजने की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है. इससे परिवहन समय और खर्च दोनों कम करने में मदद मिल सकती है.

शहर में 59 डाकघर, 47 में बुकिंग और वितरण : प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि अलवर शहर क्षेत्र में कुल 59 डाकघर हैं. इनमें 47 डाकघरों में बुकिंग के साथ वितरण की सुविधा भी उपलब्ध है, जबकि 12 डाकघरों में केवल बुकिंग की सुविधा है. उन्होंने बताया कि शहर में कई स्थानों पर पोस्ट बॉक्स भी लगाए गए हैं. इनमें आज भी चिट्ठियां और अन्य डाक डाली जाती हैं. इन पोस्ट बॉक्स को भी आधुनिक निगरानी व्यवस्था से जोड़ा गया है.

पोस्ट बॉक्स दिन में दो बार खोले जाते हैं और पोस्टमैन के फिंगरप्रिंट के माध्यम से इन्हें खोलने की व्यवस्था की गई है. वहीं, अलवर जिले में 427 शाखा डाकघर हैं. इन शाखा डाकघरों के जरिए ग्रामीण डाक सेवक गांवों और ढाणियों तक विभाग की सेवाएं पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए स्थानीय स्तर पर रहने की व्यवस्था, भाषा समझने और कुछ स्थानों पर महिला कर्मचारियों के लिए सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आती हैं, लेकिन विभाग की ओर से इन समस्याओं को स्थानीय स्तर पर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.

पासपोर्ट से आधार तक बढ़ी जिम्मेदारी : प्रवर अधीक्षक मोहनसिंह मीणा ने बताया कि अलवर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र भी संचालित कर रहा है. इससे लोगों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम हुई है. उन्होंने बताया कि विभाग अब तिजारा क्षेत्र में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू करने का प्रयास कर रहा है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के लोगों को सुविधा मिल सके. उन्होंने बताया कि डाक विभाग की ओर से अलवर जिले में 33 मशीनों के माध्यम से आधार बनाने और अपडेट करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. हर महीने करीब 10 से 12 हजार लोग आधार संबंधी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं.

डाक सेवाओं के विस्तार का मिल रहा लाभ : अलवर के अशोका टाकीज के समीप दुकान संचालक प्रदीप कुमार ने बताया कि वे भी डाक विभाग की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि डाक विभाग की ओर से नई तकनीकी का उपयोग करने एवं सेवाओं में विस्तार का लोगों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने बताया कि पहले जो डाक 10 से 15 दिन में मिलती थी, वह अब एक से दो दिन में मिल जाती है. पहले डाक समय पर नहीं मिलने पर पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब एक क्लिक पर डाक के बारे में पता लगाया जा सकता है.

पढ़ें : Special: मौसम की मार और मिलों की कमी से अलवर में सिमट गई कपास की खेती, मुनाफे के लिए प्याज की तरफ बढ़े किसान

वहीं, अलवर निवासी राजेश अग्रवाल ने बताया कि डाक विभाग से गत 25 सालों से ज्यादा समय से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि अब तकनीक के माध्यम से लोगों को डाक सेवाओं का लाभ लेने में आसानी हुई है. इसका लाभ उन्हें खुद भी हुआ है. अब बैंक की चेक बुक तुरंत घर आ जाती है. उन्होंने बताया कि अब डाक के साथ-साथ मैसेज भी आ जाता है, जिससे पता चल जाता कि डाक गंतव्य स्थान तक पहुंच गई.

उन्होंने बताया कि पहले डाक के बारे में बार-बार जानकारी करनी पड़ती थी, लेकिन अब तुरंत ही डाक पहुंचने का पता चल जाता है. अलवर के एक निवासी डीएल अरोड़ा ने बताया कि पहले डाकिए घर-घर जाकर डाक पहुंचाने का कार्य करते थे, लेकिन अब अलवर से विदेशों तक डाक आसानी से पहुंच रही है. डाक विभाग से जुड़ने से पहले लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन तकनीक के दौर में अब डाक सेवाएं लोगों के लिए लाभकारी बनने लगी है.