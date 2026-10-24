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विश्व पोलियो दिवस : पोलियो फ्री भारत में वैक्सीनेशन है जारी,ताकि दोबारा वापस ना आए बीमारी

पोलियो फ्री भारत में वैक्सीनेशन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है. पोलियो के तीन वेरिएंट होते हैं. पहला माइल्ड पोलियो है जिसमें जिसमें थोड़ा सर्दी बुखार आ सकता था. थोड़ा गले में खराश होने के साथ ही थोड़ी कमजोरी होती है. दूसरा है नानपैरालिटिक पोलियो उसमें पैरालिसिस तो नहीं होती थी, लेकिन मसल्स में अकड़न ना जाना गर्दन अकड़ जाना . तीसरा पैरालिटिक पोलियो होता था, ये सिवियर फॉम माना जाता था. इस स्थिति में बच्चों के हाथ पैर के मूवमेंट रुक जाते थे. उसमें केवल मसल्स इंवॉल्व नहीं होते थे बल्कि बॉडी के अलावा छाती के मसल्स इंवॉल्व होते थे. सांस लेने में एक तरह की तकलीफ होती थी. कभी किसी समय ये एक तरह से जानलेवा साबित हुआ करता था.





'पोलियो फ्री है भारत दोबारा ना हो इसलिए सावधानी'



मेकाहारा के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश लालवानी ने बताया कि विश्व पोलियो दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि भारत को अभी पोलियो फ्री करार दिया गया है. फिर भी कुछ ऐसे केसेस पोलियो के डिटेक्ट ना हो जाए इसलिए उस दिन सभी को जितने भी बच्चे हैं जो शून्य से लेकर 5 वर्ष तक के हैं. उन सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाए. पोलियो इसलिए जरूरी है कि क्योंकि वह एक तरीके से किसी समय बहुत तकलीफदायक बीमारी मानी जाती थी. पोलियो वायरस के खिलाफ जब वैक्सीन डेवलप की गई जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं. जैसे ही वह इंट्रोड्यूस हुई इस तरह के केसेस काफी कम होते गए. अब एक तरह से पोलियो फ्री एरिया मान लिया गया था.