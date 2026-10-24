विश्व पोलियो दिवस : पोलियो फ्री भारत में वैक्सीनेशन है जारी,ताकि दोबारा वापस ना आए बीमारी
विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है.पोलियो फ्री भारत में सावधानी जरुरी है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 4:55 AM IST
रायपुर : 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है. पोलियो के तीन वेरिएंट होते हैं. पहला माइल्ड पोलियो है जिसमें जिसमें थोड़ा सर्दी बुखार आ सकता था. थोड़ा गले में खराश होने के साथ ही थोड़ी कमजोरी होती है. दूसरा है नानपैरालिटिक पोलियो उसमें पैरालिसिस तो नहीं होती थी, लेकिन मसल्स में अकड़न ना जाना गर्दन अकड़ जाना . तीसरा पैरालिटिक पोलियो होता था, ये सिवियर फॉम माना जाता था. इस स्थिति में बच्चों के हाथ पैर के मूवमेंट रुक जाते थे. उसमें केवल मसल्स इंवॉल्व नहीं होते थे बल्कि बॉडी के अलावा छाती के मसल्स इंवॉल्व होते थे. सांस लेने में एक तरह की तकलीफ होती थी. कभी किसी समय ये एक तरह से जानलेवा साबित हुआ करता था.
'पोलियो फ्री है भारत दोबारा ना हो इसलिए सावधानी'
मेकाहारा के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश लालवानी ने बताया कि विश्व पोलियो दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि भारत को अभी पोलियो फ्री करार दिया गया है. फिर भी कुछ ऐसे केसेस पोलियो के डिटेक्ट ना हो जाए इसलिए उस दिन सभी को जितने भी बच्चे हैं जो शून्य से लेकर 5 वर्ष तक के हैं. उन सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाए. पोलियो इसलिए जरूरी है कि क्योंकि वह एक तरीके से किसी समय बहुत तकलीफदायक बीमारी मानी जाती थी. पोलियो वायरस के खिलाफ जब वैक्सीन डेवलप की गई जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं. जैसे ही वह इंट्रोड्यूस हुई इस तरह के केसेस काफी कम होते गए. अब एक तरह से पोलियो फ्री एरिया मान लिया गया था.
भारत के अंदर कुछ साल पहले कुछ केस डिटेक्ट हुए थे. इसलिए हमारा ब्रेकथ्रू पोलियो ड्रॉप्स का अभियान चलता है वो पोलियो दिवस के दिन हमें पिलाना होता है. वह भी शून्य से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो वायरस इतनी तकलीफ देता है, कि कई बार बच्चों में जन्म के बाद अगर पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाते हैं तो अगर बच्चों के शरीर में वायरस कैप्चर हो जाता है.तो इन तीनों वेरिएंट में से कोई ना कोई वेरिएंट बच्चों में हो सकती थी. इसको प्रीवेंट करने के लिए पोलियो ड्रॉप्स उपलब्ध हैं- आकाश लालवानी, शिशुरोग विशेषज्ञ
कब लगाएं पोलियो का टीका ?
डॉक्टर आकाश लालवानी ने बताया कि पहले ओरल पोलियो ड्रॉप मिलते थे. इंजेक्टबल पोलियो भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं. वह हमारे लिए ट्रीटमेंट में और अच्छी साबित होती है, जो मेकाहारा में भी उपलब्ध है. जब बच्चा पैदा होता है तब तो पोलियो ड्राप पिलानी होती है. वैक्सीनेशन शेड्यूल के मुताबिक डेढ़ महीना ढाई महीना और साढ़े तीन महीने की उम्र में इंजेक्टबल पोलियो लगाया जाता है. फिर उसका जो बूस्टर डोज होता है. वह इंपॉर्टेंट होता है. डेढ़ साल की उम्र में बूस्टर डोज देना होता है. इसके साथ ही बच्चे को पांचवें साल में भी बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ती है.
जन्म के समय ओरल ड्रॉप
ओरल पोलियो ड्रॉप जन्म के समय देना होता है. इंजेक्टबल पोलियो जब शेड्यूल आता है तब जरूरत पड़ती है. इंजेक्टबल पोलियो की प्रतिरोधक क्षमता इंफेक्शन से बचने के लिए और ज्यादा होती है. इसलिए इंजेक्टबल पोलियो प्रोवाइड किया जाता है. इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं. कई बार देखा गया है कि ओरल पोलियो ड्रॉप में बच्चों में कुछ इश्यूज आने लगे थे. लूज मोशन या ब्रेक थ्रू पैरालिसिस कई बार पोलियो ड्राप पिलाने की वजह से भी पैरालिसिस होने के चांसेस कुछ केसेस में मिले थे. उससे बचने के लिए इंजेक्टबल पोलियो इंट्रोड्यूस किया गया. इंजेक्टबल पोलियो मिलने से बच्चों में केसेस नील हो चुके हैं, यह कहा जा सकता है.
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