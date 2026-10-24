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World Polio Day: पोलियो भी नहीं छीन पाई प्रिया का हौसला, अब बनीं कैंसर मरीजों का सहारा

डॉ. प्रिया मारवाह बनीं मिसाल ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : बचपन में जब दूसरे बच्चे दौड़ना, खेलना और अपने सपनों की दुनिया बनाना सीख रहे थे, तब प्रिया मारवाह के सामने अपने पैरों पर खड़े होने की चुनौती थी. करीब एक साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित होने के बाद उनकी जिंदगी का रास्ता बदल गया. कई साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा. स्कूल पहुंचीं तो पढ़ाई के साथ लोगों की नजरों और तानों का सामना करना पड़ा. कॉलेज में भी चुनौतियां कम नहीं हुईं, लेकिन प्रिया ने अपनी शारीरिक स्थिति को अपनी पहचान और भविष्य का फैसला नहीं बनने दिया.