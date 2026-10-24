World Polio Day: पोलियो भी नहीं छीन पाई प्रिया का हौसला, अब बनीं कैंसर मरीजों का सहारा
डॉ. प्रिया, जिन्होंने शारिक और सामाजिक बाधाओं को पार दिव्यांगता के बावजूद सफलता नई इबादत लिखी. अंतरराष्ट्रीय पोलियो दिवस पर जसवंत सोलंकी की खास रिपोर्ट...
Published : October 24, 2026 at 6:38 AM IST
जयपुर : बचपन में जब दूसरे बच्चे दौड़ना, खेलना और अपने सपनों की दुनिया बनाना सीख रहे थे, तब प्रिया मारवाह के सामने अपने पैरों पर खड़े होने की चुनौती थी. करीब एक साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित होने के बाद उनकी जिंदगी का रास्ता बदल गया. कई साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा. स्कूल पहुंचीं तो पढ़ाई के साथ लोगों की नजरों और तानों का सामना करना पड़ा. कॉलेज में भी चुनौतियां कम नहीं हुईं, लेकिन प्रिया ने अपनी शारीरिक स्थिति को अपनी पहचान और भविष्य का फैसला नहीं बनने दिया.
उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा, मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और आज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में काम करते हुए गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के उपचार में योगदान दे रही हैं. खास कर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए वो लगातार काम कर उन्हें एक नई जिंदगी देने में जुटी हैं. 24 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय पोलियो दिवस के अवसर पर डॉ. प्रिया मारवाह की कहानी उन लोगों के संघर्ष को सामने लाती है, जिनके जीवन पर कभी पोलियो का गहरा असर पड़ा. भारत ने पोलियो उन्मूलन की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन पहले से इस बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए शारीरिक चुनौतियां और सामाजिक व्यवहार से जुड़ी मुश्किलें आज भी वास्तविकता हैं.
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चुनौतियों के बीच सफलता की कहानी : प्रिया की कहानी सिर्फ बीमारी से लड़कर आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि उन अदृश्य बाधाओं की भी है, जिनका सामना दिव्यांग लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ता है. पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, घर के कामों से लेकर बाहर आने-जाने तक, हर कदम पर उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुरूप समाधान तलाशने पड़े. कार चलाने में परेशानी आई तो उन्होंने हार मानने के बजाय ब्रेक लगाने के लिए लोहे की रॉड से एक तरीका विकसित किया. उनकी जिंदगी का यही पहलू बताता है कि आत्मनिर्भरता कई बार उपलब्ध सुविधाओं से नहीं, बल्कि मुश्किलों के बीच रास्ता खोजने के प्रयास से भी बनती है.
बचपन से शुरू हुआ संघर्ष : डॉ. प्रिया मारवाह करीब एक साल की उम्र में वायरल बुखार से ग्रसित हुईं. इलाज के बाद वह पोलियो से प्रभावित हो गईं. डॉ. प्रिया ने बताया कि बीमारी का असर गंभीर था. कई साल तक बिस्तर पर रहने के कारण बचपन की सामान्य गतिविधियां उनके लिए आसान नहीं थीं. जिस उम्र में बच्चे अपने आसपास की दुनिया को कदम-दर-कदम समझते हैं, उस उम्र में प्रिया को अपनी शारीरिक सीमाओं के साथ जीना सीखना पड़ा. परिवार के सहयोग और अपनी पढ़ाई के प्रति लगन ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिया.
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ताने भी झेले : डॉ. प्रिया मारवाह ने बताया कि 6 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया. पढ़ाई में अच्छी होने के कारण वह आगे बढ़ती रहीं, लेकिन स्कूल का अनुभव केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं था. कुछ बच्चे उनके चलने के तरीके पर टिप्पणी करते और दिव्यांगता का मजाक उड़ाते थे. उन्हें कई बार परेशान किया गया और सड़क पर पत्थर फेंकने जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा. बचपन में ऐसे व्यवहार का असर किसी भी बच्चे के आत्मविश्वास पर पड़ सकता है. यह आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता चुना. कॉलेज पहुंचने के बाद भी सामाजिक धारणाओं और रोजमर्रा की असुविधाओं से जूझना पड़ा. फिर भी उन्होंने अपनी पहचान दूसरों की टिप्पणियों से तय नहीं होने दी.
डॉक्टर बनने का सपना : प्रिया ने चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया तो उनके सामने कठिन पढ़ाई और परीक्षाओं का रास्ता था. उन्होंने मेहनत के दम पर मेडिकल की परीक्षाएं पास कीं और डॉक्टर बनीं. उनके अनुसार, उन्होंने सामान्य श्रेणी में परीक्षाएं पास कीं और सरकारी आर्थिक सहायता या नौकरी में दिव्यांगता आरक्षण का लाभ नहीं लिया.
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डॉ. प्रिया कहती हैं कि यात्रा का खास पहलू यह है कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों के बीच अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी और चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई. आज वह बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में काम कर रही हैं. इस प्रक्रिया का उपयोग कुछ गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों और चुनिंदा कैंसर के उपचार में किया जाता है. ऐसे मरीजों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा, उपयुक्त उपचार और देखभाल महत्वपूर्ण होते हैं.
कार चलाने में परेशानी आई तो खुद निकाला रास्ता : डॉ. प्रिया कहती हैं कि आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण उनका कार चलाना है. पोलियो के कारण दाहिना पैर प्रभावित होने से सामान्य तरीके से ब्रेक लगाने में परेशानी होती थी, लेकिन उन्होंने कार चलाने की इच्छा छोड़ने के बजाय इसका व्यावहारिक हल तलाशा. उन्होंने लोहे की रॉड की मदद से ब्रेक लगाने का एक तरीका तैयार किया, जिससे हाथों की सहायता से ब्रेक लगाने में मदद मिली.
बाद में कार में जरूरी बदलाव करवाए, ताकि ड्राइविंग उनके लिए आसान हो सके. अब वह खुद कार चलाकर काम पर जाती हैं. यह घटना केवल एक तकनीकी जुगाड़ की कहानी नहीं है. इसके पीछे रोजमर्रा की जिंदगी में स्वतंत्र रहने की इच्छा है. अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना, समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचना और अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेना. प्रिया ने अपनी जरूरत को पहचाना और उसका समाधान तलाशने की कोशिश की.
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24 अक्टूबर को पोलियो दिवस, जागरूकता का संदेश : अंतरराष्ट्रीय पोलियो दिवस का उद्देश्य पोलियो के प्रति जागरूकता बढ़ाना और टीकाकरण और उन्मूलन के प्रयासों को मजबूत करना है. भारत को 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था. हालांकि, दुनिया से पोलियो का पूर्ण उन्मूलन अभी हासिल नहीं हुआ है, इसलिए टीकाकरण और निगरानी की अहमियत बनी हुई है.
पोलियो से प्रभावित लोगों का अनुभव बीमारी के प्रभाव का दूसरा पहलू भी सामने लाता है. संक्रमण का प्रसार रुकने के बाद भी पहले प्रभावित हुए लोगों को शारीरिक चुनौतियों और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पोलियो के खिलाफ लड़ाई में बचाव के उपायों के साथ प्रभावित लोगों के लिए सम्मान, समान अवसर और सुलभ सुविधाएं सुनिश्चित करना भी जरूरी है.
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