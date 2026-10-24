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World Polio Day 2026: पोलियो ने छीने पैर, हौसले से जीती जिंदगी, प्रताप दिव्यांगों के लिए बने प्रेरणास्रोत

अस्पताल में कार्यरत प्रताप ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: तीन साल की उम्र में पोलियो से दोनों पैर गंवाने वाले प्रताप सिंह ने दिव्यांगता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया. शहर के जनाना अस्पताल में संविदा कर्मी के रूप में रिसेप्शन पर कार्यरत प्रताप आज 900 जन आधार कार्ड वितरित करने, कोरोना काल में पुलिस मित्र बनने और दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए जिला-राज्य स्तर पर सम्मानित कर्मठ कार्यकर्ता हैं. अस्पताल की ड्यूटी के साथ निजी डिलीवरी कंपनी में राइडर का काम कर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. प्रताप सिंह के कार्यों के लिए उन्हें जिला स्तर व राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है.