World Polio Day 2026: पोलियो ने छीने पैर, हौसले से जीती जिंदगी, प्रताप दिव्यांगों के लिए बने प्रेरणास्रोत
प्रताप का मानना है कि दिव्यांगता के कारण परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन कोशिश करने से रास्ते निकलते हैं.
Published : October 24, 2026 at 2:57 PM IST
अलवर: तीन साल की उम्र में पोलियो से दोनों पैर गंवाने वाले प्रताप सिंह ने दिव्यांगता को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया. शहर के जनाना अस्पताल में संविदा कर्मी के रूप में रिसेप्शन पर कार्यरत प्रताप आज 900 जन आधार कार्ड वितरित करने, कोरोना काल में पुलिस मित्र बनने और दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए जिला-राज्य स्तर पर सम्मानित कर्मठ कार्यकर्ता हैं. अस्पताल की ड्यूटी के साथ निजी डिलीवरी कंपनी में राइडर का काम कर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. प्रताप सिंह के कार्यों के लिए उन्हें जिला स्तर व राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है.
प्रताप सिंह ने बताया कि तीन साल की उम्र में वह पोलियो से ग्रस्त हो गए, उस समय गांव में रहते थे. जहां लोगों में जानकारी का अभाव था. इसी के चलते उन्होंने पोलियो की दवाई नहीं ली. जिससे उन्हें यह बीमारी हुई. प्रताप ने बताया कि चलने-फिरने में परेशानी के कारण उन्हें बचपन से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. शुरुआती दिनों में लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे. एक समय ऐसा था, जब प्रताप को लगता था कि वे परिवार पर बोझ बनकर रह जाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने बताया कि पिता पढ़े-लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने पढ़ाई में पूरा सहयोग किया. प्रताप ने बीए, एमए और कंप्यूटर में पीजीडीसीए की पढ़ाई पूरी की.
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पहले संभाली दुकान, फिर शुरू की पढ़ाई: प्रताप सिंह ने बताया कि स्कूल आने-जाने में परेशानी और घरेलू परिस्थितियों के कारण 10वीं के बाद पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया था. करीब 15 साल की उम्र में उन्होंने घर पर ही परचूनी की दुकान संभालनी शुरू कर दी. हालांकि, उन्हें एहसास था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई जरूरी है. इसके बाद उन्होंने 10वीं, 12वीं और आगे की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने बीए, एमए के साथ कंप्यूटर में पीजीडीसीए भी किया. प्रताप ने कहा कि दिव्यांगता के कारण परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन कोशिश करने से रास्ते निकलते हैं. एक कदम आगे बढ़ाने पर आगे का रास्ता दिखाई देने लगता है.
अस्पताल में भी हुए सम्मानित: प्रताप ने बताया कि जब वह शहर के जनाना अस्पताल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए तो अधिकारियों ने उनसे कहा कि अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं हैं और सुबह, शाम व रात की ड्यूटी करनी पड़ती है. ऐसे में उनके लिए काम करना मुश्किल हो सकता है. प्रताप ने बताया कि उस समय उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें एक बार काम करने का मौका दिया जाए, यदि वे जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो उन्हें हटा दिया जाए. इसके बाद उन्हें काम करने का अवसर मिला. प्रताप ने बताया कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना बेस्ट देने का प्रयास किया. जिला अस्पताल के पीएमओ ने भी उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया है.
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पुलिस मित्र बनकर की समाजसेवा: प्रताप सिंह ने बताया कि वह कोरोना काल में पुलिस मित्र के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और खुद मास्क सिलकर वितरित किए. इसके अलावा, ई-मित्र संचालक रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में करीब 900 जन आधार कार्ड वितरित किए. मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी उन्होंने दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक पहुंचने और वोट डालने के लिए प्रेरित किया. उनके इन कार्यों के लिए जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है.
दिव्यांगजनों की कर रहे मदद: प्रताप सिंह ने बताया कि वह एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं. संस्था के माध्यम से वह दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं और जब भी कोई नई योजना आती है, तो अपने दिव्यांग साथियों को फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं, जिससे सभी जरूरतमंद लोग समय पर आवेदन कर सकें. प्रताप कहते हैं कि पहले उन्हें लगता था कि वे परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज वे अपने दम पर काम कर रहे हैं. उनकी शादी भी हो चुकी है और वे परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.
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तीन साल के हुए पोलियोग्रस्त: प्रताप सिंह के पिता जयसिंह ने कहा कि जब प्रताप तीन साल का था, तब पोलियो के कारण उसके दोनों पैर प्रभावित हो गए. उस समय वे गांव में रहते थे और पोलियो के इलाज व बचाव को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी. प्रताप को कई जगह दिखाया और जयपुर तक लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज की उम्मीद छोड़ते हुए व्यायाम कराने और विशेष जूते बनवाने की सलाह दी. यह परिवार के लिए मुश्किल समय था, लेकिन उन्होंने खुद का व बेटे प्रताप का हौसला टूटने नहीं दिया. उन्होंने बताया कि वे खुद ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा प्रताप को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया. प्रताप ने घर के पास किराए पर परचूनी की दुकान शुरू की, जिससे पढ़ाई के साथ कुछ काम भी कर सके. प्रताप को हमेशा अपने फैसले लेने और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया. जयसिंह ने कहा कि यह देखकर गर्व होता है कि बेटा अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना रहा है.
सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान: वहीं प्रताप के पड़ोसी डॉ. के पी शर्मा ने बताया कि वह 15-20 सालों से प्रताप को देख रहे हैं. प्रताप की पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनी है. डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रताप दिव्यांग होने के बावजूद भी अपने दिव्यांग साथी व क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. पूर्व में प्रताप पुलिस मित्र के रूप में काम कर चुके हैं.
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