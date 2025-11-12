ETV Bharat / state

यूपी में हर साल 17.5% बच्चों की मौत का कारण निमोनिया; जानें लक्षण और बचाव के उपाय

प्रो. वेदप्रकाश ने बताया कि विश्व भर में हर साल करीब 45 करोड़ इसकी चपेट में आते हैं. 25 लाख लोगों की जान जाती है.

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 10:02 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 17.5 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण निमोनिया है. जागरुकता की कमी के कारण बच्चे निमोनिया की चपेट में आते हैं. लोगों को निमोनिया के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है. यूपी में 3 महीने तक जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. अभियान का नाम 'सांस' रखा गया है.

मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवेल ने बताया कि 28 फरवरी 2026 तक चलने वाले अभियान 'सांस' की शुरुआत प्रदेश भर में विश्व निमोनिया दिवस पर बुधवार से हो रही है. महाप्रबंधक (बाल स्वास्थ्य) डॉ. मिलिंद वर्धन ने बताया कि कार्यक्रम को तीन महीने तक अभियान के रूप में चलाने का उद्देश्य यह है, कि सर्दियों के दौरान ठंडी और नम हवा वायरस, बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल होती है.

इस मौसम में थोड़ी सी असावधानी बच्चों को निमोनिया की चपेट में ला सकता है. अभियान की टैगलाइन 'निमोनिया नहीं तो बचपन सही' निमोनिया मुक्त बचपन के महत्व को बताती है.

बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया के लक्षण

शिशु और बच्चे: तेज सांस चलना, खाने-पीने से मना करना, बुखार, खांसी, बेचैनी और होंठ या नाखूनों का नीला पड़ना.

बुजुर्ग: वृद्ध लोगों में बुखार या खांसी न होने पर भी अचानक भ्रम, चक्कर आना, थकान या बेहोशी जैसे लक्षण दिख सकते हैं. इसके कारण निमोनिया की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता और बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है.

बचाव के उपाय

  • सर्दियों में बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और नंगे पांव न चलने दें
  • नवजात को अच्छी तरह कपड़े से ढकें.
  • घर में धुएं से बचने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग करें.
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, घर के वायु प्रदूषण में कमी से निमोनिया से मृत्यु दर में कमी आती है.
  • बच्चे को छह माह तक केवल स्तनपान कराएं, फिर पूरक आहार शुरू करें.
  • बच्चे को समय पर विटामिन ए की खुराक दें जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.
  • बच्चे को खसरा, रूबेला, पीसीवी और पेंटावैलेंट टीके अवश्य लगवाएं.
  • खाना बनाने, खिलाने, शौच या बच्चे का मल साफ करने के बाद हाथ साबुन और पानी से धोएं.
  • आसपास स्वच्छता बनाए रखें. इससे अनेक बीमारियों को रोका जा सकता है.

बच्चों और बुजुर्गों को निमोनिया का अधिक खतरा: केजीएमयू के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रो. वेद प्रकाश ने बताया निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निमोनिया 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में अधिक होता है.

विश्व भर में एक साल में करीब 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आते हैं. इनमें से 25 लाख लोगों की जान जा रही है. उन्होंने बताया कि निमोनिया श्वसन संबंधी बीमारी है. यह बैक्टीरिया, वायरस और फफूंदी के कारण होता है. इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं. सर्दियों में इसका प्रभाव अधिक रहता है. निमोनिया के लक्षण 48 घंटों के अंदर गंभीर हो सकते हैं. लिहाजा लक्षणों को नजरअंदाज न करें.

