यूपी में हर साल 17.5% बच्चों की मौत का कारण निमोनिया; जानें लक्षण और बचाव के उपाय

( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 17.5 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण निमोनिया है. जागरुकता की कमी के कारण बच्चे निमोनिया की चपेट में आते हैं. लोगों को निमोनिया के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है. यूपी में 3 महीने तक जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. अभियान का नाम 'सांस' रखा गया है. मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवेल ने बताया कि 28 फरवरी 2026 तक चलने वाले अभियान 'सांस' की शुरुआत प्रदेश भर में विश्व निमोनिया दिवस पर बुधवार से हो रही है. महाप्रबंधक (बाल स्वास्थ्य) डॉ. मिलिंद वर्धन ने बताया कि कार्यक्रम को तीन महीने तक अभियान के रूप में चलाने का उद्देश्य यह है, कि सर्दियों के दौरान ठंडी और नम हवा वायरस, बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल होती है. इस मौसम में थोड़ी सी असावधानी बच्चों को निमोनिया की चपेट में ला सकता है. अभियान की टैगलाइन 'निमोनिया नहीं तो बचपन सही' निमोनिया मुक्त बचपन के महत्व को बताती है. बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया के लक्षण शिशु और बच्चे: तेज सांस चलना, खाने-पीने से मना करना, बुखार, खांसी, बेचैनी और होंठ या नाखूनों का नीला पड़ना.