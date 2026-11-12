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World Pneumonia Day: बच्चों की जान का दुश्मन बना निमोनिया, बढ़ता प्रदूषण बढ़ा रहा खतरा

विश्व निमोनिया दिवस ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: सर्दियों की दस्तक और प्रदेश में तेजी से गिरते हवा के स्तर (AQI) के बीच मासूम बच्चों की सेहत पर बड़ा संकट मंडरा रहा है. सामान्य सर्दी-जुकाम से शुरू होने वाला संक्रमण अब बच्चों के फेफड़ों को गंभीर रूप से अपनी चपेट में ले रहा है. 12 नवम्बर विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि आमजन को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके. पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निमोनिया आज भी गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है. समय पर पहचान और उचित उपचार नहीं मिलने पर यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में हर साल निमोनिया के 50 हजार से अधिक मामले सामने आते हैं.

बच्चे को सांस लेने में परेशानी: शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित अग्रवाल का कहना है कि निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है और आमतौर पर बच्चों में इसके मामले सबसे अधिक देखने को मिलते हैं. इसमें फेफड़ों की वायु थैलियों में सूजन आ जाती है और उनमें तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है. इससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों, विशेषकर नवजात और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों में इसका खतरा अधिक रहता है. शुरुआत में सामान्य सर्दी-जुकाम जैसे दिखने वाले लक्षण भी आगे चलकर गंभीर रूप ले सकते हैं. प्रदेश में शिशु मृत्यु के कुल मामलों में 16.3 प्रतिशत मौतों के लिए निमोनिया जिम्मेदार है. यह आंकड़ा बताता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए निमोनिया आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.