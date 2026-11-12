World Pneumonia Day: बच्चों की जान का दुश्मन बना निमोनिया, बढ़ता प्रदूषण बढ़ा रहा खतरा
राजस्थान में हर साल निमोनिया के 50 हजार से अधिक मामले सामने आते हैं, जो कम उम्र के बच्चों के लिए गंभीर खतरा है.
Published : November 12, 2026 at 6:33 AM IST
जयपुर: सर्दियों की दस्तक और प्रदेश में तेजी से गिरते हवा के स्तर (AQI) के बीच मासूम बच्चों की सेहत पर बड़ा संकट मंडरा रहा है. सामान्य सर्दी-जुकाम से शुरू होने वाला संक्रमण अब बच्चों के फेफड़ों को गंभीर रूप से अपनी चपेट में ले रहा है. 12 नवम्बर विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि आमजन को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके. पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निमोनिया आज भी गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है. समय पर पहचान और उचित उपचार नहीं मिलने पर यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में हर साल निमोनिया के 50 हजार से अधिक मामले सामने आते हैं.
बच्चे को सांस लेने में परेशानी: शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित अग्रवाल का कहना है कि निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है और आमतौर पर बच्चों में इसके मामले सबसे अधिक देखने को मिलते हैं. इसमें फेफड़ों की वायु थैलियों में सूजन आ जाती है और उनमें तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है. इससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों, विशेषकर नवजात और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों में इसका खतरा अधिक रहता है. शुरुआत में सामान्य सर्दी-जुकाम जैसे दिखने वाले लक्षण भी आगे चलकर गंभीर रूप ले सकते हैं. प्रदेश में शिशु मृत्यु के कुल मामलों में 16.3 प्रतिशत मौतों के लिए निमोनिया जिम्मेदार है. यह आंकड़ा बताता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए निमोनिया आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.
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बिगड़ती हवा की गुणवत्ता भी बढ़ा रही खतरा: प्रदेश में वायु प्रदूषण और हवा की बिगड़ती गुणवत्ता भी बच्चों के श्वसन स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन रही है. धूल, धुआं, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण और अन्य हानिकारक कण बच्चों के फेफड़ों को प्रभावित करते हैं. हाल ही में दीपावली के बाद प्रदेश के कुछ इलाकों में AQI लेवल काफी हाई हो गया है और चिकित्सकों का कहना है कि फेफड़ों और सांस की बीमारियों के लिए AQI का बढ़ता लेवल काफी जिम्मेदार है.
प्रदूषण से बढ़ता है खतरा: डॉ. अग्रवाल का कहना है कि बच्चों का श्वसन तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होने के कारण प्रदूषित हवा का असर उन पर अधिक पड़ सकता है. लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहने से श्वसन संक्रमण का खतरा बढ़ता है. सर्दियों में तापमान में गिरावट और प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के कारण यह चुनौती और गंभीर हो जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ष 2019 में दुनिया भर में पांच साल से कम उम्र के 7.40 लाख से अधिक बच्चों की मौत निमोनिया से हुई थी. यह इस आयु वर्ग में कुल मौतों का करीब 14 प्रतिशत था.
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इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज: चिकित्सकों के अनुसार बच्चों में निमोनिया के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना बेहद जरूरी है. तेज बुखार, खांसी, तेज सांस चलना, सांस लेने में परेशानी, पसलियों के नीचे छाती का अंदर की ओर धंसना और दूध पीने या भोजन करने में परेशानी इसके प्रमुख लक्षण होते हैं. गंभीर स्थिति में बच्चा सुस्त पड़ सकता है और उसके होंठ या जीभ नीले पड़ सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए. खासकर छोटे बच्चों में सांस की गति पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कई बार वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते.
टीकाकरण और समय पर इलाज: निमोनिया से बचाव के लिए बच्चों का समय पर टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण है. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध वैक्सीन सहित अन्य जरूरी टीके बच्चों को गंभीर संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं. इसके साथ ही जन्म के बाद छह महीने तक केवल स्तनपान, पौष्टिक आहार, साफ-सफाई और घर में धूम्रपान से दूरी भी बचाव के महत्वपूर्ण उपाय हैं. बच्चों को प्रदूषित हवा, धुएं और धूल से बचाना भी जरूरी है. खांसी-जुकाम होने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाइयां या एंटीबायोटिक देना नुकसानदायक हो सकता है. निमोनिया की पुष्टि होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा उपचार कराना चाहिए.
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