ETV Bharat / state

चिकित्सा विभाग चलाएगा 28 फरवरी तक सांस अभियान, 'निमोनिया नहीं तो बचपन सही' की थीम पर होगी स्क्रीनिंग

विश्व निमोनिया दिवस पर राजस्थान में सघन जागरूकता अभियान को लेकर तैयारी तेज हो गई है.

World Pneumonia Day
सर्दी के मौसम में निमोनिया का खतरा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: हर साल 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, यह बीमारी हर साल लाखों मासूमों की जान ले लेती है. ऐसे में निमोनिया की रोकथाम को लेकर प्रदेश में चिकित्सा विभाग खास मुहिम चलाएगा. प्रदेश में 5 साल तक के सभी बच्चों की निमोनिया स्क्रीनिंग और इससे होने वाली जटिलताओं, तथ्यों के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए 12 नवंबर से 28 फरवरी तक सांस अभियान संचालित किया जाएगा. इस दौरान 'निमोनिया नहीं, तो बचपन सही' की थीम को आधार बनाकर जागरूकता की कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी.

सर्दी में बच्चों को अधिक होता है खतरा : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि सर्दी के मौसम में बच्चों में निमोनिया का खतरा ज्यादा रहता है. इस अभियान में 5 साल तक की उम्र वाले सभी बच्चों की निमोनिया की स्क्रीनिंग की जाएगी. डॉ. यादव ने कहा कि निमोनिया स्किल लैब के माध्यम से संबंधित चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग अधिकारियों की ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है, जिससे निमोनिया की जानकारी आमजन तक पहुंच सके.

पढ़ें : सर्दी में क्यों बढ़ जाता है निमोनिया का खतरा, जानें कारण, लक्षण और बचाव के तरीके

आरसीएच के निदेशक डॉक्टर मधु रतेश्वर ने सभी जिलों में हर आशा कर्मी को समुचित मात्रा में अमोक्सिसिल्लिन सिरप और प्रत्येक एएनएम के साथ ही सीएचओ को इंजेक्शन जेन्टागाइशिन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ ही बच्चों में निमोनिया के लक्षण की पहचान कर उसके इलाज के निर्देश दिए हैं.

बड़ों को भी खतरा : वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मानें, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतों का 15 फीसदी कारण निमोनिया है. निमोनिया का खतरा छोटे बच्चों को ही नहीं, बल्कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के वयस्क और पहले से स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोग को भी हो सकता है. फेफड़े छोटी-छोटी थैलियों से बने होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं और ये स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने पर हवा से भर जाती हैं. जब किसी व्यक्ति को निमोनिया होता है तो एल्वियोली मवाद और तरल पदार्थ से भर जाती हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और ऑक्सीजन का सेवन सीमित हो जाता है. ये संक्रमण आमतौर पर संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं.

TAGGED:

WINTER SEASON
PNEUMONIA IN CHILDREN
बच्चो की होगी स्क्रीनिंग
RAJASTHAN HEALTH FACILITY
WORLD PNEUMONIA DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अंता उपचुनाव: 15 बूथ पर 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग, सांकली में महज एक वोटर पहुंचा, जानिए आंकड़े

रातों-रात बदला टीम इंडिया की जर्सी का कलर, देखिए नए रंग में कैसे लगे भारतीय खिलाड़ी

राजस्थान में COPD के कारण सबसे अधिक मौतें, प्रदूषण से औसत आयु घट रही

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.