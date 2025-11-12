ETV Bharat / state

चिकित्सा विभाग चलाएगा 28 फरवरी तक सांस अभियान, 'निमोनिया नहीं तो बचपन सही' की थीम पर होगी स्क्रीनिंग

सर्दी के मौसम में निमोनिया का खतरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: हर साल 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, यह बीमारी हर साल लाखों मासूमों की जान ले लेती है. ऐसे में निमोनिया की रोकथाम को लेकर प्रदेश में चिकित्सा विभाग खास मुहिम चलाएगा. प्रदेश में 5 साल तक के सभी बच्चों की निमोनिया स्क्रीनिंग और इससे होने वाली जटिलताओं, तथ्यों के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए 12 नवंबर से 28 फरवरी तक सांस अभियान संचालित किया जाएगा. इस दौरान 'निमोनिया नहीं, तो बचपन सही' की थीम को आधार बनाकर जागरूकता की कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी. सर्दी में बच्चों को अधिक होता है खतरा : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि सर्दी के मौसम में बच्चों में निमोनिया का खतरा ज्यादा रहता है. इस अभियान में 5 साल तक की उम्र वाले सभी बच्चों की निमोनिया की स्क्रीनिंग की जाएगी. डॉ. यादव ने कहा कि निमोनिया स्किल लैब के माध्यम से संबंधित चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग अधिकारियों की ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है, जिससे निमोनिया की जानकारी आमजन तक पहुंच सके. पढ़ें : सर्दी में क्यों बढ़ जाता है निमोनिया का खतरा, जानें कारण, लक्षण और बचाव के तरीके