विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस: कैंसर मरीजों की सर्जरी के बाद AI की मदद से लौट रही है मुस्कान
जानिए कैसे 3डी प्रिंटिंग और माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी कैंसर के मरीजों के लिए वरदान बन रही है.
Published : July 15, 2026 at 6:40 AM IST
जयपुर: हर साल 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जाता है. जिसका मकसद न सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी के लिए लोगों को जागरुक करना है, बल्कि यह जाहिर करना है कि इस तकनीक के सहारे से गंभीर हादसों और जटिल सर्जरी के बावजूद इंसान को अपने अंगों के पुनर्निमाण में मदद मिल सकती है. बदलते दौर में कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच यह तकनीक इस जानलेवा बीमारी का शिकार मरीजों को न सिर्फ सामान्य जीवन दे रही है, बल्कि उनका खोया हुआ भरोसा लौटाने में मददगार साबित हो रही है. यही कारण है कि इन दिनों कैंसर के मरीज सर्जरी के बाद रिकंस्ट्रक्टिव और माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी को तवज्जों दे रहे हैं. इसके लिए इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भूमिका भी लगातार बढ़ती जा रही है. एआई, 3डी प्रिंटिंग और अत्याधुनिक माइक्रोसर्जरी जैसी तकनीकें कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई हैं.
एआई और 3डी प्रिंटिंग से बनती है सर्जरी की प्लानिंग: विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के मौके पर जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के विशेषज्ञों ने बताया कि कैंसर के इलाज में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अब मरीजों की जीवन गुणवत्ता सुधारने का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है. अस्पताल में अत्याधुनिक माइक्रोवैस्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सुविधा मुहैया की गई है, जहां विशेषज्ञों की बहु-विषयक टीम हर एक मरीज की जरूरत के मुताबिक इलाज की योजना का खाका तैयार करती है.
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सर्जरी होती अधिक सटीक और सुरक्षित: अस्पताल के सेंटर फॉर एडवांस रिकंस्ट्रक्शन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सौरभ रावत के मुताबिक आज कैंसर सर्जरी को ज्यादा महफूज, सटीक और कामयाब बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3डी प्रिंटिंग का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है. एआई की मदद से सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांचों का गहनता से विश्लेषण कर डॉक्टर ऑपरेशन से पहले ही सर्जरी की विस्तृत योजना तैयार कर लेते हैं. वहीं 3डी प्रिंटिंग तकनीक मरीज के प्रभावित अंग का थ्री डी मॉडल तैयार करती है. इससे जटिल ऑपरेशन से पहले पूरी प्रक्रिया का अभ्यास संभव हो जाता है और सर्जरी अधिक सटीक होने के साथ ही सुरक्षित बनती है. सिर और गर्दन के अलावा जबड़े और हड्डियों के कैंसर में यह तकनीक खास तौर पर असरकारक साबित हो रही है.
माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी से दोबारा सामान्य जीवन: बीएमसीएच के डॉ सौरभ रावत ने बताया कि कैंसर सर्जरी के बाद कई मरीजों को बोलने, खाना खाने, मुंह खोलने, सांस लेने और सामान्य शारीरिक गतिविधियां करने में कठिनाई होती है. ऐसे मामलों में माइक्रोवैस्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की मदद से शरीर के दूसरे हिस्से से त्वचा, मांसपेशियां, हड्डी या अन्य ऊतकों को उनकी रक्त वाहिनियों सहित निकालकर प्रभावित स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाता है. ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की मदद से बेहद महीन रक्त वाहिनियों और नसों को जोड़ा जाता है, जिससे प्रभावित अंग की कार्यक्षमता दोबारा स्थापित की जा सकती है.
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कैंसर मुक्त करना ही नहीं, यह भी उद्देश्य...: डॉ रावत के मुताबिक आधुनिक कैंसर के इलाज का मकसद सिर्फ मरीज को कैंसर मुक्त करना नहीं, बल्कि उसे पहले की तरह सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना भी है. आधुनिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सहायता से मरीज दोबारा सामान्य रूप से बोल सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, अपना चेहरा और शरीर पहले जैसा महसूस कर सकते हैं तथा आत्मविश्वास के साथ सामाजिक जीवन में लौट सकते हैं. उन्होंने कहा कि एआई आधारित सर्जिकल प्लानिंग और 3डी प्रिंटिंग जैसी तकनीकों ने इस क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक सटीक, सुरक्षित और मरीज-केंद्रित बना दिया है.
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ऑपरेशन का समय घटा, रिकवरी हुई तेज: सेंटर फॉर एडवांस्ड रिकंस्ट्रक्शन के वरिष्ठ सलाहकार डॉ अनुराग शर्मा ने बताया कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से ऑपरेशन की अवधि कम हो रही है और मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं. इससे संक्रमण का खतरा भी घटता है और उपचार के नतीजे बेहतर मिल रहे हैं. ओरल और ब्रेस्ट कैंसर मरीजों को सबसे अधिक फायदा हो रहा है. चिकित्सकों के मुताबिक हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बोन ट्यूमर और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर के मरीजों में रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी सबसे अधिक प्रभावी साबित हो रही है. इसके अलावा कैंसर के इलाज के बाद होने वाली लिम्फेडेमा जैसी जटिल समस्या के उपचार में भी आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
'प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रिटमेंट नहीं': डॉक्टर्स का कहना है कि आम तौर पर प्लास्टिक सर्जरी का नाम आते ही कॉस्मेटिक ट्रिटमेंट का ध्यान आता है, जबकि यह सौंदर्य के लिए नहीं, जीवन को फिर से संवारने की कला होती है. इसलिए प्लास्टिक सर्जरी को सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी के रूप में देखना गलत है. आज यह चिकित्सा विज्ञान की ऐसी महत्वपूर्ण शाखा बन चुकी है, जो कैंसर, दुर्घटनाओं, जलने और जन्मजात विकृतियों से प्रभावित लोगों को नया जीवन, नई पहचान और नया आत्मविश्वास देने का काम कर रही है. आधुनिक तकनीक के साथ यह मेडिकल साइंस आज हजारों कैंसर मरीजों को सामान्य जीवन की ओर लौटाने का असरदार जरिया बन चुकी है.