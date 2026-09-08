World Physiotherapy Day : स्ट्रोक के बाद थमी जिंदगी को मूवमेंट दे रही फिजियोथेरेपी, हादसे के बाद रिकवरी में मददगार
स्ट्रोक के बाद शुरुआती इलाज जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण मरीज को दोबारा सामान्य गतिविधियों की ओर लाना है. कपिल पारीक की रिपोर्ट...
Published : September 8, 2026 at 6:37 AM IST
उदयपुर: सुबह तक सामान्य जिंदगी जी रहा व्यक्ति अचानक स्ट्रोक की चपेट में आता है और कुछ ही देर में हाथ-पैर की ताकत कम हो जाती है. चलना मुश्किल होता है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है. अस्पताल में इलाज के बाद मरीज घर तो लौटता है, लेकिन सामान्य जिंदगी में वापसी की चुनौती सामने होती है. ऐसे में फिजियोथेरेपी मरीज के लिए रिकवरी का अहम रास्ता बनती है.
8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है. इस साल विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के जरिए शारीरिक गतिविधि के महत्व के साथ हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम, उपचार के बाद रिहैबिलिटेशन और स्वस्थ जीवनशैली में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर जोर दिया जा रहा है.
स्ट्रोक के बाद सिर्फ दवा नहीं, मूवमेंट भी जरूरी : स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए मरीजों को फिजियोथेरेपी की मदद दी जा रही है. वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रेलात के मुताबिक स्ट्रोक के बाद शुरुआती इलाज जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण मरीज को दोबारा सामान्य गतिविधियों की ओर लाना है. फिजियोथेरेपी का उद्देश्य केवल हाथ-पैर की एक्सरसाइज करवाना नहीं है, बल्कि मरीज की स्थिति के अनुसार मांसपेशियों की ताकत, शरीर का संतुलन, चलने की क्षमता, हाथों की गतिविधि और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता पर काम किया जाता है.
कई मरीजों में लंबे समय तक बिस्तर पर रहने से मांसपेशियों में जकड़न और कमजोरी बढ़ सकती है. ऐसे में विशेषज्ञ की निगरानी में रिहैबिलिटेशन मरीज की स्वतंत्रता वापस लाने में मदद करता है.
पढ़ें : पसीने में आने वाली बदबू को नजरअंदाज ना करें, यह गंभीर बीमारी का भी हो सकता है संकेत
लगातार बढ़ रही फिजियोथेरेपी की भूमिका : दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराणा भूपाल अस्पताल में स्ट्रोक के बाद मरीजों के रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी की भूमिका लगातार बढ़ रही है. पीएमआर विभाग की प्रोफेसर डॉ. ज्योति गोठवाल के मुताबिक स्ट्रोक के बाद हर मरीज की स्थिति अलग होती है. ऐसे में उसकी शारीरिक कमजोरी, संतुलन और मूवमेंट के आधार पर रिहैबिलिटेशन प्लान तैयार किया जाता है. लक्ष्य मरीज को उसकी क्षमता के अनुसार दोबारा दैनिक गतिविधियों में आत्मनिर्भर बनाना होता है.
बिस्तर से शुरू होती है चलने की ट्रेनिंग : स्ट्रोक के बाद कई मरीजों को शुरुआत में बैठने और खड़े होने में भी परेशानी होती है. फिजियोथेरेपिस्ट ए.एल. गायरी के अनुसार ऐसे मरीजों में सबसे पहले प्रभावित हाथ-पैर की मूवमेंट और मांसपेशियों की ताकत पर काम किया जाता है. इसके बाद बैलेंस, बैठने-खड़े होने और वॉकिंग ट्रेनिंग कराई जाती है.
मरीज की स्थिति में सुधार के साथ एक्सरसाइज का स्तर बढ़ाया जाता है, यानी रिकवरी एक साथ नहीं, बल्कि छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ती है. कई मरीजों के लिए बिस्तर से खुद उठना या कुछ कदम चल पाना भी बड़ी उपलब्धि होती है.
पढ़ें : Health Tips: मानसून में जायके के साथ सेहत का भी रखें ख्याल, जानिए कैसे बिगड़ सकती है पेट की हालत
दूसरे के सहारे से खड़ा होने वाला मरीज खुद चलने लगा : सतीश की उम्र 41 साल है, जिन्हें स्ट्रोक के बाद शरीर के एक हिस्से में कमजोरी हो गई. शुरुआत में बिस्तर से उठने और खड़े होने के लिए परिवार की मदद लेनी पड़ती थी. फिजियोथेरेपी में पहले प्रभावित अंगों की मूवमेंट और बैलेंस पर काम किया गया. इसके बाद खड़े होने और चलने की ट्रेनिंग शुरू हुई. नियमित थेरेपी के बाद सतीश की स्थिति में सुधार हुआ. अब वे बिना सहारे चल पा रहे हैं और रोजमर्रा के कुछ काम खुद करने लगे हैं. परिवार के मुताबिक पहले की तुलना में उनकी निर्भरता कम हुई है.
महिलाओं में बढ़ी रिहैबिलिटेशन की जरूरत : फिजियोथेरेपिस्ट निदा परवीन बताती हैं कि महिलाओं में स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. कई बार महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के चलते अपनी रिकवरी को प्राथमिकता नहीं दे पातीं. जबकि नियमित फिजियोथेरेपी उनकी शारीरिक क्षमता को वापस पाने में मदद कर सकती है. उनके अनुसार महिला मरीजों में भी हाथ-पैर की मूवमेंट, बैलेंस और चलने की ट्रेनिंग के साथ रोजमर्रा के कामों में दोबारा सक्रिय बनाने पर ध्यान दिया जाता है.
सिर्फ हाथ-पैर चलाना नहीं, आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य : इलाज खत्म होने के साथ रिकवरी खत्म नहीं होती. मरीज को दोबारा सामान्य गतिविधियों में लाने के लिए लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ सकती है. फिजियोथेरेपी में सिर्फ हाथ-पैर की एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मरीज को बैठने, खड़े होने, चलने और दैनिक कार्य करने के लिए सक्षम बनाने पर काम किया जाता है.
पढ़ें : Special : राजस्थान में बढ़ रहा दिल के मरीजों का दर्द, SMS अस्पताल में 2 साल से हार्ट ट्रांसप्लांट पर ब्रेक
ए.एल. गायरी बताते हैं कि मरीज की नियमितता रिकवरी में अहम है. परिवार का सहयोग भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कई बार मरीज को एक्सरसाइज और गतिविधियों के लिए घर पर भी लगातार अभ्यास करना होता है. निदा परवीन के मुताबिक स्ट्रोक के बाद मरीज को निष्क्रिय रखने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार सुरक्षित शारीरिक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है.
स्ट्रोक के बाद जिंदगी भले ही अचानक थम जाए, लेकिन रिकवरी की राह बंद नहीं होती. सही उपचार के साथ नियमित फिजियोथेरेपी मरीज के थमे कदमों को फिर गति देने और उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाती है.
बड़ी संख्या में मरीजों को मिल रहा फायदा : महाराणा भूपाल अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में बड़ी संख्या में मरीज नियमित रूप से उपचार के लिए पहुंच रहे हैं. हर रोज करीब 80 से 100 मरीज पहुंचते हैं. महीने में 1500 से 1600 मरीज पहुंचते हैं, जबकि स्ट्रोक के 25 से 30 मरीज आते हैं. इनमें स्ट्रोक, दुर्घटना, फ्रैक्चर, ऑपरेशन के बाद की कमजोरी, कमर-गर्दन और घुटने के दर्द सहित कई तरह की समस्याओं से पीड़ित मरीज शामिल हैं. फिजियोथेरेपी के जरिए मरीजों की मांसपेशियों की ताकत, शरीर का संतुलन और चलने-फिरने की क्षमता को बेहतर करने पर काम किया जाता है.
स्ट्रोक के बाद दोबारा चलने की कोशिश : डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद कई मरीजों के शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या लकवे की स्थिति बन जाती है. ऐसे मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी के जरिए प्रभावित अंगों की मूवमेंट, मांसपेशियों की ताकत और शरीर का संतुलन सुधारने पर काम किया जाता है. नियमित एक्सरसाइज के जरिए मरीज को धीरे-धीरे अपने रोजमर्रा के काम करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है.
हादसे के बाद रिकवरी में मददगार : फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं या अन्य हादसों में चोट लगने के बाद कई मरीजों को लंबे समय तक हाथ-पैर चलाने में परेशानी होती है. ऐसे मरीजों में चोट या ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी के जरिए प्रभावित हिस्से की मूवमेंट और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने पर काम किया जाता है.
बुजुर्गों में घुटने और कंधे की समस्या : उम्र बढ़ने के साथ घुटने, कंधे और कमर की समस्या आम हो जाती है. दर्द के कारण कई बुजुर्गों की रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित होती हैं. फिजियोथेरेपी में मरीज की समस्या के अनुसार एक्सरसाइज और अन्य तकनीकों के जरिए मूवमेंट बेहतर करने का प्रयास किया जाता है.
कितने समय में होती है रिकवरी : फिजियोथेरेपी में रिकवरी का कोई निश्चित समय नहीं होता. सामान्य मांसपेशियों या जोड़ों की समस्या में कुछ सप्ताह में सुधार दिखाई दे सकता है, जबकि फ्रैक्चर या ऑपरेशन के बाद कई सप्ताह से लेकर कई महीने तक पुनर्वास की जरूरत पड़ सकती है. वहीं, स्ट्रोक जैसे मामलों में रिकवरी व्यक्ति की स्थिति के अनुसार कई महीनों या उससे अधिक समय तक जारी रह सकती है. उदाहरण के तौर पर, पैर के फ्रैक्चर को ठीक होने में सामान्यत: 6 से 12 सप्ताह लग सकते हैं, जबकि उसके बाद भी जकड़न और ताकत वापस लाने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है.
नियमित एक्सरसाइज से बढ़ती है रिकवरी की संभावना : फिजियोथेरेपी का असर मरीज की बीमारी, उम्र, शारीरिक स्थिति और नियमित अभ्यास पर निर्भर करता है.