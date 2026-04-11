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विश्व पार्किंसंस दिवस 2026: हर एक लाख में 150 लोग पार्किंसंस रोग से ग्रसित, बचाव के लिए जरूरी है जागरूकता

दुनियाभर में पार्किंसंस रोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है.

विश्व पार्किंसंस दिवस 2026
विश्व पार्किंसंस दिवस 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 11, 2026 at 7:10 AM IST

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नई दिल्ली: हर साल 11 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य पार्किंसंस रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है. यह तारीख लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस के जन्मदिन को समर्पित है. डॉक्टर जेम्स ने 1817 में अपने लेख एन ऐसे ऑन द शेकिंग पाल्सी के जरिए इस न्यूरोलॉजिकल बीमारी को पहली बार व्यवस्थित रूप से बताया था. वर्ल्ड पार्किंसंस डे की औपचारिक शुरुआत 1997 में यूरोपियन पार्किंसंस डिजीज संगठन (ईपीडीए) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) ने मिलकर की थी.

क्या है पार्किंसंस डिजीज

इसको लेकर दिल्ली सरकार के जीबी पंत अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर प्रोफेसर देबाशीष चौधरी ने बताया कि पार्किंसंस एक एडवांस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो मस्तिष्क के सब्सटेंशिया नाइग्रा हिस्से में डोपामाइन बनाने वाली नसों को नुकसान पहुंचाता है. डोपामाइन की की कमी से शरीर की गति, संतुलन और समन्वय बनाने पर असर पड़ता है. शुरुआती लक्षणों में हाथ व पैरों में कंपन, कभी मांसपेशियों में अकड़न, चलने फिरने में धीमापन शामिल है. जैसे बीमारी बढ़ती है बोलने में परेशानी, चेहरा भावहीन होना, नींद की दिक्कत, अवसाद, चिंता, याद्दाश्त कमजोर होना और एडवांस स्टेज में डिमेंशिया तक हो सकता है.

क्या है पार्किंसंस डिजीज, डॉक्टर प्रोफेसर देबाशीष चौधरी से जानिए (ETV Bharat)

पार्किंसंस का नहीं है कोई स्थाई इलाज

डॉ देबाशीष चौधरी ने बताया कि फिलहाल पार्किंसंस का अभी तक कोई स्थाई इलाज नहीं है. यह समस्या अधिकतर बुजुर्ग लोगों में होती है और दवाइयां से इस समस्या को कम किया जा सकता है. डॉक्टर चौधरी ने बताया कि डोपामाइन बढ़ाने वाली दवाई गति और समन्वय सुधारने में मदद करती है. इस बीमारी की समय पर पहचान जरुरी है. शुरुआती लक्षणों में जैसे सूंघने की शक्ति कम होना, कब्ज, मूड बिहेवियर में बदलाव और लो ब्लड प्रेशर को अनदेखा ना करें. उन्होंने बताया कि पार्किंसंस के स्थाई इलाज के लिए दुनिया में रिसर्च चल रहा है. आने वाले समय में इसका स्थाई इलाज संभव हो जाएगा.

पार्किंसंस से कितने लोग हैं प्रभावित

डॉ. देबाशीष चौधरी ने बताया कि फिलहाल प्रति एक लाख लोगों पर 150 लोग पार्किंसंस की समस्या से ग्रसित हैं. इस तरह से दुनिया भर में एक करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं. आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद इस बीमारी की समस्या शुरू होती है. लेकिन, 5 से 10 प्रतिशत लोगों में इसके लक्षण 50 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाते हैं. कुछ रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरूषों में इसका खतरा अधिक होता है. इस समस्या के होने के जेनेटिक कारण भी देखने को मिलते हैं.

इस साल पार्किंसंस पर क्या है संदेश

वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. देबाशीष ने आगे बताया कि इस साल वर्ल्ड पार्किंसंस डे पर दुनिया भर में सेमिनार, ओपन सेशन, वॉकाथन, सोशल मीडिया अभियान चलाए जाने का लक्ष्य है. इसका मुख्य मकसद समाज को यह बताना है कि पार्किंसंस से पीड़ित लोगों को अकेलेपन और भेदभाव का सामना न करना पड़े. बल्कि उन्हें सही इलाज दिखभाल और सम्मान मिले. जागरूकता, समय पर जांच और सही जीवन शैली ही पार्किंसंस से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है.

डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है पार्किंसंस मरीजों के लिए अच्छा इलाज

डॉ देबाशीष चौधरी ने बताया कि पार्किंसंस रोग के एडवांस स्टेज में जब दवाइयां असर करना कम कर देती हैं तब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन असरदार सर्जिकल विकल्प है. इसमें मस्तिष्क के सबथैलेमिक में एक न्यूक्लियस या ग्लोबस पैलिडस में इलेक्ट्रोड लगाकर पेसमेकर जैसी डिवाइस से हल्के इलेक्ट्रिक सिग्नल दिए जाते हैं, जिससे कंपन, मांशपेशियों में अकड़न और धीमी मूवमेंट में काफी सुधार होता है. लेकिन यह एक महंगा इलाज है जो हर कोई नहीं करा सकता है. उन्होंने बताया कि डीबीएस सर्जरी के लिए 10 से 12 लाख रुपए तक खर्च आता है.

डीबीएस सर्जरी के लिए आयुष्मान कार्ड से भी मिल सकती है मदद

डॉ देबाशीष चौधरी ने बताया कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होने के बाद आयुष्मान कार्ड से भी पार्किंसंस के मरीज अपनी डीबीएस की सर्जरी करा सकते हैं. यह सर्जरी किसी भी अस्पताल में फ्री उपलब्ध नहीं है. हालांकि, दिल्ली एम्स में इसका खर्च कुछ कम आता है. इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में खर्च 9 लाख से 14 लाख रुपए तक जाता है. उन्होंने बताया कि डीबीएस की सर्जरी का खर्च इस बात पर भी निर्भर करता है कि अस्पताल कौन सा है, डिवाइस का ब्रांड क्या है और मरीज की स्थिति कितनी गंभीर है. लेकिन कुल मिलाकर डीबीएस सर्जरी से इलाज का खर्च विदेश से काफी कम है.

पार्किंसंस के हर मरीज के लिए जरूरी नहीं है डीबीएस सर्जरी

डॉ देबाशीष चौधरी बताया कि पार्किंसंस के हर मरीज के लिए डीबीएस सर्जरी जरूरी नहीं है. जिस मरीज को दवाई से कम फायदा होता है पर साइड इफेक्ट या ऑफ पीरियड ज्यादा हो रहे हैं उस मरीज के लिए इसको अपनाया जा सकता है. आयुष्मान भारत योजना से इसकी लागत कम हो सकती है. अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह से ही इस तरह की सर्जरी करानी चाहिए.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पार्किंसंस के इलाज में मिल रही सहूलियत

डॉ देबाशीष चौधरी ने बताया कि पार्किंसंस के मरीज की स्थिति का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से काफी मदद मिल रही है. एआई की मदद से मरीज के चाल चलन और उसके शरीर पर पार्किंसंस का कितना असर पड़ा है उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है और समय से इलाज शुरू हो सकता है.

पार्किंसंस के मरीज में इस तरह से आता है व्यवहार में बदलाव

दिल्ली सरकार के इहबास अस्पताल के वरिष्ठ सायकाइट्रिस्ट प्रोफेसर डॉ. ओमप्रकाश बताते हैं कि पार्किंसंस रोग सिर्फ हाथ-पैरों की कंपकंपी तक सीमित नहीं है, यह मरीज के व्यवहार और भावनाओं को भी प्रभावित करता है. कई बार परिवार को लगता है कि मरीज का स्वभाव बदल गया है, जबकि असल में यह बीमारी का हिस्सा होता है. पार्किंसंस में सबसे आम समस्या डिप्रेशन और चिंता की होती है. बीमारी बढ़ने या दवाओं के लंबे इस्तेमाल के बाद भ्रम और मतिभ्रम भी हो सकते हैं, जैसे ऐसी चीजें दिखना या लगना जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं. एक और महत्वपूर्ण समस्या है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, जिसमें मरीज अचानक ज्यादा खर्च करने लगता है, जुआ खेलने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है या व्यवहार में असामान्य बदलाव दिख सकते हैं.

पार्किंसंस में शरीर के साथ मन भी होता है प्रभावित, दोनों की देखभाल जरूरी

प्रोफेसर डॉ. ओमप्रकाश के अनुसार, ये सभी बदलाव दिमाग में रसायनों के असंतुलन और बीमारी के असर के कारण होते हैं, इसलिए मरीज को दोष देना ठीक नहीं है. सही पहचान और समय पर इलाज से इन लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. परिवार की भूमिका बहुत अहम है. नियमित फॉलो-अप, दवाओं की सही समीक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक लक्षणों का इलाज. सरल शब्दों में पार्किंसंस में सिर्फ शरीर नहीं, मन भी प्रभावित होता है, इसलिए देखभाल भी दोनों की साथ-साथ होनी चाहिए.

दिल्ली एम्स में विश्व पार्किंसंस दिवस पर खास पहल (ETV Bharat)

दिल्ली एम्स में विश्व पार्किंसंस दिवस पर खास पहल

विश्व पार्किंसंस दिवस को लेकर दिल्ली एम्स में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टरों ने इस बीमारी के बारे में अहम जानकारी दी. विशेषज्ञों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अक्सर इन लक्षणों को उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे मरीजों की स्थिति और बिगड़ जाती है. अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी बुजुर्ग को कंपन या शरीर में अकड़न होती है, तो उसे सामान्य समझकर इलाज नहीं कराया जाता, जबकि 70-80 प्रतिशत मामलों में पार्किंसंस का इलाज केवल दवाओं से ही संभव है.

विशेषज्ञों ने बताया कि आजकल बेहतर दवाएं उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों में काफी सुधार देखा जाता है. जरूरी है कि मरीज समय पर तंत्रिका रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और सही जांच के बाद इलाज शुरू करें. एम्स की इस पहल से यह साफ हो गया है कि पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारी के बावजूद, अगर समय पर सही इलाज मिले तो मरीज एक सामान्य और सक्रिय जीवन जी सकता है. जरूरत है जागरूकता की, ताकि लोग लक्षणों को पहचानें और समय रहते डॉक्टर तक पहुंचें.

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