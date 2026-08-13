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अंगदान दिवस विशेष : 14 साल से ‘जीवन देने’ की अलख जगा रहीं अमला बत्रा, गांव की चौपाल से सेना तक पहुंचा जागरूकता अभियान

शिक्षण से जुड़ी अमला बत्रा करीब डेढ़ दशक से लोगों को अंगदान के लिए जागरूक कर रही हैं. पेश है जसवंत सिंह की रिपोर्ट.

JAIPUR AWARENESS WARRIOR, विश्व अंगदान दिवस 2026
जीवन देने’ की अलख जगा रहीं अमला बत्रा. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 8:52 AM IST

10 Min Read
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जयपुर : किसी अपने को खोने का दर्द शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. अस्पताल के एक कमरे में परिवार अपने प्रियजन की जिंदगी बचने की आखिरी उम्मीद लगाए बैठा हो, दूसरी ओर डॉक्टर ब्रेन डेथ की पुष्टि कर चुके हों. ऐसे समय में अंगदान का फैसला लेना किसी भी परिवार के लिए बेहद कठिन होता है. इसी मुश्किल घड़ी और समाज में अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियों के बीच मृतक के परिजनों को अंगदान के लिए तैयार करना अपने आपमें बड़ी चुनौती से कम काम नहीं है. इसी चुनौती का सामना करते हुए पिछले 14 वर्षों से प्रोफेसर अमला बत्रा लोगों को समझाने, जागरूक करने और जीवनदान का संदेश देने का काम कर रही हैं. अमला बत्रा की ये यात्रा किसी बड़े अभियान या प्रचार से नहीं, बल्कि छोटे अनुभव से शुरू हुई. आज यही अनुभव गांवों की पंचायतों, कॉलेजों, पुलिस अकादमी, सेना के जवानों, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों तक पहुंच चुका है. उनका संदेश सीधा है, मृत्यु के बाद शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन अंगदान के जरिए इंसान कई जिंदगियों में जीवित रह सकता है. विश्व अंगदान दिवस पर अमला बत्रा से खास बात की हमारे संवाददाता जसवंत सोलंकी ने...

एक व्याख्यान ने बदली जिंदगी की दिशा : जयपुर के महारानी कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल अमला बत्रा बताती हैं कि करीब 14 साल पहले जब वे प्रिंसिपल थीं, तब राजापार्क की एक सोसायटी में अंगदान को लेकर कार्यक्रम में जाने का मौका मिला. वहां नेत्रदान की जानकारी मिली. उन्होंने पहली बार समझा कि किसी व्यक्ति की आंखों की पुतलियां दान होने से किसी दूसरे दृष्टिबाधित व्यक्ति को रोशनी मिल सकती है. यह बात उनके मन में गहराई से उतर गई. बत्रा बताती हैं कि उस दिन सोचा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंग किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन या रोशनी दे सकते हैं तो इससे बड़ा सामाजिक काम क्या हो सकता है? जब बाद में उन्हें अंगदान से जुड़े संगठन के साथ काम करने का अवसर मिला तो तुरंत हामी भर दी. विज्ञान की छात्रा रहीं अमला बत्रा का परिवार भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा रहा. उनकी बड़ी बहन डॉक्टर हैं, लेकिन अस्पताल और खून देखकर डर लगने के कारण उन्होंने चिकित्सा के बजाय शिक्षा का क्षेत्र चुना. इसके बावजूद अंगदान से जुड़ने के बाद उन्होंने अस्पतालों और गंभीर परिस्थितियों का सामना करना सीखा.

अंगदान के बारे में अमला बत्रा से जानिए (ETV Bharat Jaipur)

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अंगदान को लेकर मिथक ही मिथक :अमला बत्रा बताती हैं कि अंगदान के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा अंगों की कमी से ज्यादा भ्रम और अधूरी जानकारी है. लोग अक्सर सोचते हैं कि अंगदान से दाता की जिंदगी पर खतरा हो सकता है या मृत्यु के बाद अंगदान प्रक्रिया को लेकर कई आशंकाएं रहती हैं. वे लोगों को समझाती हैं कि अंगदान मुख्य रूप से जीवित अवस्था और मृत्यु के बाद ब्रेन डेथ की स्थिति में किया जा सकता है. जीवित अंगदान में उचित परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी एक किडनी जैसे अंग का दान कर सकता है. ब्रेन डेथ की स्थिति में चिकित्सकीय प्रक्रिया और निर्धारित नियमों के तहत विभिन्न अंगों का दान संभव है. उनका जोर इस पर है कि लोग अंगदान को केवल मृत्यु से न जोड़ें, बल्कि इसे जीवन देने की संभावना के रूप में देखें.

JAIPUR AWARENESS WARRIOR, विश्व अंगदान दिवस 2026
अंगदान अभियान. (ETV Bharat gfx)

एक शरीर कई जिंदगियों की उम्मीद बन सकता है :अमला बत्रा कहती हैं, लोगों को यह संदेश कि मृत्यु के बाद यदि अंग उपयोग में आ सके तो किसी दूसरे परिवार को वह उम्मीद मिल सकती है. इसका कोई सदस्य लंबे समय से प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहा है. एक ब्रेन-डेड डोनर के अंग कई जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन की उम्मीद बन सकते हैं. यही सोच उनके हर जागरूकता कार्यक्रम का केंद्र रहती है. वे कहती हैं कि जिस शरीर को मृत्यु के बाद जला या दफना दिया जाता है, उसके अंग यदि चिकित्सकीय रूप से दान के योग्य हों तो उनसे किसी दूसरे इंसान को नया जीवन मिल सकता है. यही कारण है कि वह अंगदान को जीवन का सबसे बड़ा दान बताती हैं.

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गांवों में जाकर समझाया, बदली सोच :अमला बत्रा के अभियान की खासियत है कि इसे केवल शहरों और शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रखा. ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर लोगों से संवाद किया. कई बार लगातार कई दिन गांव-गांव घूमी. शुरू में लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंगदान जैसे विषय को समझाना कठिन होगा, लेकिन उनका अनुभव इसके उलट रहा. वे बताती हैं कि जब लोगों को स्लाइड और उदाहरणों के जरिए समझाया गया तो बेहद सहजता से समझा. कई ग्रामीणों ने अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच दिखाई. कई बार शहरों की तुलना में गांव के लोग इस संदेश को ज्यादा सहजता से स्वीकार करते हैं. जब उन्हें अंगदान की वास्तविक प्रक्रिया और इसके सामाजिक महत्व के बारे में समझ आता है तो इसे मानव सेवा के रूप में देखते हैं.

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कोरोना में भी जारी रहा जागरूकता अभियान. (ETV Bharat jaipur)

कॉलेज से पुलिस अकादमी और सेना तक पहुंचा अभियान :शिक्षा के क्षेत्र से लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण अमला बत्रा ने युवाओं को भी अपने अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया. कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच अंगदान को लेकर संवाद किया. इसके बाद पुलिस और सेना के संस्थानों में भी जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. सेना से जुड़े एक कार्यक्रम को याद करते हुए वह बताती हैं कि पूरा ऑडिटोरियम जवानों, अधिकारियों और परिवारों से भरा हुआ था. वहां उन्होंने अंगदान को लेकर विस्तार से जानकारी दी. उनका कहना है कि वहां मौजूद लोगों ने बेहद गंभीरता से बात सुनी और सवाल भी किए. उनका मानना है कि सेना, पुलिस, शिक्षण संस्थानों और युवाओं के बीच अंगदान की जागरूकता बढ़ने से इसका संदेश समाज के दूसरे हिस्सों तक भी तेजी से पहुंच सकता है.

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अंगदान के लिए जागरुक करती अमला बत्रा (ETV Bharat jaipur)

अस्पताल में सबसे कठिन होती है काउंसलिंग :अंगदान जागरूकता का सबसे संवेदनशील हिस्सा अस्पतालों में ब्रेन डेथ के बाद परिवार से बातचीत करना है. यहां केवल जानकारी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि परिवार की भावनाओं को समझना भी जरूरी होता है. अमला बत्रा बताती हैं कि दुर्घटना में किसी युवा या जवान की अचानक मौत परिवार के लिए बेहद बड़ा आघात होती है. एक तरफ परिवार अपने सदस्य को खोने के दर्द में होता है और दूसरी तरफ अंगदान की संभावना सामने होती है. ऐसे समय में परिवार से बात करना बेहद कठिन होता है. वह बताती हैं कि पहले परिवार की स्थिति को समझना पड़ता है. कौन व्यक्ति बात समझने की स्थिति में है, किससे संवाद शुरू किया जा सकता है और किस तरह संवेदनशील तरीके से अंगदान की जानकारी दी जाए. हर कदम सोच-समझकर उठाना पड़ता है.

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अंगदान के स्लोगन के साथ अमला बत्रा. (ETV Bharat jaipur)

समय भी महत्वपूर्ण होता है :ब्रेन डेथ के मामलों में समय का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है. अलग-अलग अंगों के संरक्षण और प्रत्यारोपण के लिए अलग-अलग समय-सीमाएं होती हैं, इसलिए परिवार को समझाने के साथ-साथ चिकित्सा प्रक्रिया को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना पड़ता है. अमला बत्रा बताती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में वह परिवार पर किसी तरह का दबाव डालने के बजाय उन्हें पूरी जानकारी देने और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करती हैं.उनके लिए सबसे कठिन क्षण वह होता है जब सामने पूरा परिवार अपने किसी सदस्य को खोने के दुख में रो रहा होता है. ऐसे समय में अंगदान की बात शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन यदि परिवार तैयार हो जाए तो वही दुख किसी दूसरे परिवार के लिए उम्मीद में बदल सकता है.

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एक परिवार का फैसला, कई परिवारों में उम्मीद :अमला बत्रा के लिए अंगदान केवल मेडिकल प्रक्रिया नहीं है. यह ऐसा निर्णय है, जो किसी परिवार के सबसे कठिन समय में लिया जाता है. कई दूसरे परिवारों को नई जिंदगी की संभावना देता है. वह कहती हैं कि जब कोई परिवार अंगदान के लिए सहमति देता है तो वह केवल अपने दिवंगत सदस्य के अंग दान नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे परिवार को उम्मीद देता है. इसी भावना को वह समाज तक पहुंचाना चाहती हैं. 14 साल के सफर में बत्रा ने अंगदान को लेकर सैकड़ों लोगों से संवाद किया. पंचायतों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक, पुलिस और सेना के जवानों से लेकर सामाजिक संगठनों तक लोगों को समझाया. उनका मानना है, जागरूकता एक दिन में नहीं आती. लगातार संवाद से समाज की सोच बदलती है. आज देशभर में जागरूकता बढ़ रही है, तब बत्रा जैसे लोग बदलाव को जमीनी स्तर तक पहुंचा रहे हैं.

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लोगों को सम्मानित करते अमला बत्रा. (ETV Bharat jaipur)

मृत्यु के बाद भी जीवित रहने का रास्ता :अंगदान दिवस पर अमला बत्रा का संदेश बेहद भावुक है. उनका मानना है कि इंसान की जिंदगी खत्म होने के बाद भी कहानी खत्म होना जरूरी नहीं. उसके अंग किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं. अंगदान की बात हर परिवार में होनी चाहिए. लोगों को अपने परिजनों से इस पर पहले ही बातचीत करनी चाहिए, ताकि मुश्किल समय आने पर परिवार निर्णय लेने की स्थिति में हो. उनके 14 वर्षों के अभियान का सार भी यही है अंगदान सिर्फ अंग देने का नाम नहीं, बल्कि किसी अनजान इंसान को जीवन की एक और संभावना देने का नाम है.

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