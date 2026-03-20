Oral Health Day : दांतों को रखना है स्वस्थ तो रखें इन बातों का ध्यान, डॉक्टर से जानें हेल्दी ओरल हैबिट्स
दुनिया भर में मुंह से संबंधित सभी तरह की समस्याओं के निस्तारण और जागरूकता के लिए World Oral health Day मनाया जाता है.
Published : March 20, 2026 at 1:12 PM IST
जयपुर : हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को दांत, मसूड़ों और मुंह की सफाई के प्रति जागरूक करना है. आज के समय में ओरल हेल्थ एक आम समस्या बनती जा रही है, लेकिन लोग इसे अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं. यह दिन हमें याद दिलाता है कि मुंह की सेहत का सीधा असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है.
ओरल हेल्थ हमारे शरीर की बीमारियों के साथ भी गहरा संबध है. चिकित्सकों का कहना है कि यदि ओरल हेल्थ खराब रहती है तो डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ सकता है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. सवाई मानसिंह अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक और दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप शर्मा का कहना है कि मसूड़ों की बीमारी (गम डिजीज) और डायबिटीज के बीच दोतरफा संबंध होता है. खराब ओरल हाइजीन के कारण मुंह में बैक्टीरिया पनपते हैं, जो शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) बढ़ाते हैं. यह स्थिति इंसुलिन के प्रभाव को कमजोर कर सकती है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है.
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ओरल हेल्थ प्रभावित हो रही : डॉ. प्रदीप शर्मा का कहना है कि आजकल बदलती जीवनशैली, जंक फूड का बढ़ता सेवन और मीठे पदार्थों की अधिकता, प्रोसेस्ड फूड, अनियमित खान-पान ब्रशिंग और सफाई में लापरवाही जैसे कारण युवाओं में दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारियों को बढ़ा रहे हैं. खासकर युवाओं में दांतों की सड़न और मसूड़ों की समस्या तेजी से बढ़ रही है. यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया, तो यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. आज के समय में बदलती जीवनशैली ओरल हेल्थ को तेजी से प्रभावित कर रही है. डॉ. शर्मा बताते हैं कि खासकर शहरी क्षेत्रों में युवा वर्ग में कैविटी (दांतों में कीड़ा), गम डिजीज और बदबू जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो आगे चलकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं.
गर्भावस्था में विशेष ध्यान : डॉ प्रदीप शर्मा का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपनी ओरल हेल्थ का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए. आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान ओरल हेल्थ समस्या होने का खतरा काफी अधिक बढ़ जाता है. गर्भावस्था के दौरान स्टेरॉयड मुंह में सामान्य अवस्था से अधिक बढ़ा हुआ होता है, ऐसे में इंफेक्शन होने का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है. इसके अलावा बच्चो और वृद्ध लोगों को भी अपने ओरल हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरुरत है.
डायबिटीज मरीजों के लिए क्यों जरूरी है सावधानी ? : डायबिटीज के मरीजों के लिए ओरल हेल्थ का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने में मदद करता है, मसूड़ों में संक्रमण जल्दी फैलता है और दांत कमजोर होने लगते हैं. अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह स्थिति गंभीर रूप ले सकती है और दांत तक खोने की नौबत आ सकती है.
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कैसे करें बचाव ? : डॉ प्रदीप शर्मा के अनुसार कुछ आसान आदतें अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. दिन में कम से कम दो बार ब्रश करें, नियमित रूप से फ्लॉस का उपयोग करें और माउथवॉश का इस्तेमाल करें. साथ ही खानपान और जीवन शैली का भी ध्यान रखें. इसके लिए मीठे और जंक फूड का सेवन कम करें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें, तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहें और पर्याप्त पानी पिएं, हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करवाएं और डायबिटीज मरीज नियमित रूप से शुगर लेवल मॉनिटर करें.
मसूड़ों में संक्रमण का खतरा : डॉक्टरों के मुताबिक, डायबिटीज के मरीजों को अपनी ओरल हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड शुगर बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने में मदद करता है. इससे मसूड़ों में संक्रमण और दांतों के कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है. चिकित्सको का कहना है की है कि लोग ओरल हेल्थ को नजरअंदाज न करें. छोटी-सी लापरवाही भविष्य में बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है.
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इस साल की थीम A Happy Mouth is a Happy Life : इस साल वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2026 की थीम है 'A Happy Mouth is a Happy Life' यानी 'स्वस्थ मुंह, सुखी जीवन'. यह थीम बताती है कि अगर हमारा मुंह स्वस्थ है, तो हम शारीरिक, मानसिक रूप से बेहतर जीवन जी सकते हैं. इस दिन लोगों को सही तरीके से ब्रश करना, मीठा कम खाना और नियमित डेंटल चेकअप जैसे अच्छे आदतों के बारे में बताया जाता है.