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विश्व तंबाकू निषेध दिवस: कैंसर के लिए जिम्मेदार है निकोटिन, सही समय पर इलाज से होता है बचाव

स्मोकिंग से ओरल कैंसर और लंग्स के कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है. रायपुर से रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

World No Tobacco Day
विश्व तंबाकू निषेध दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 8:37 PM IST

6 Min Read
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रायपुर : 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा. तंबाकू के अत्यधिक सेवन से कैंसर जैसी घातक और खतरनाक बीमारी होती है, जिससे लाखों लोगों की जान चली जाती है. देखने में ये भी आया है कि तंबाकू का सबसे ज्यादा सेवन पुरुष करते हैं. तंबाकू, गुटखा, खैनी या फिर जर्दा ही नहीं बल्कि स्मोकिंग करने से भी उसमें तंबाकू या फिर निकोटिन की मात्रा हमारे अंदर जाती है. इससे भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. स्मोकिंग से ओरल कैंसर और लंग्स के कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है.

सवाल: कैंसर से कैसे हो बचाव ?

बात अगर मरीज की जान बचाने की आए तो पहले और दूसरे स्टेज के कैंसर में मरीज की जान बचाई जा सकती है. लेकिन जब मरीज कैंसर के तीसरे और चौथे स्टेज पर इलाज के लिए आता है तो उसकी जान बचा पाना मुश्किल हो जाता है. आखिर में कैंसर पीड़ित मरीज की मौत हो जाती है. इन्हीं तमाम मुद्दों पर ईटीवी भारत ने मेकाहारा के कैंसर डिपार्टमेंट की HOD मंजुला बेक से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस या फिर कैंसर को लेकर क्या कुछ कहा.


सवाल : 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है ?

जवाब- विश्व तंबाकू निषेध दिवस WHO के द्वारा 1987 में दिया गया प्रोग्राम है. तंबाकू के सेवन से कैंसर ना हो या फिर कैंसर का रूप ना ले. साल 2026 का थीम Unmasking the appeal - Countering nicotine and tobacco addiction है जिसका मतलब होता है यह विषय विशेष रूप से तंबाकू उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली भ्रामक रणनीतियों को उजागर करने और युवाओं को निकोटिन और तंबाकू उत्पादों के आकर्षण से बचाने पर केंद्रित है. तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, स्ट्रोक का कैंसर हो सकते हैं.

विश्व तंबाकू निषेध दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है. इसका उपयोग महिलाएं करती हैं या फिर पुरुष ?

जवाब: महिला और पुरुष दोनों ही तंबाकू का सेवन करते हैं. पुरुषों में तंबाकू का सेवन सबसे ज्यादा देखा गया है. यह किसी भी रूप में लिया जाता है. केवल स्मोकिंग ही नहीं बल्कि खैनी गुटका और जर्दा के रूप में लिया जाता है, तो भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है. इसके साथ ही स्मोकिंग के जरिए धुएं से इन्हेल करते हैं तो तो भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है. साथ ही गुटखा तंबाकू और गुड़ाखू में भी तंबाकू का यूज होता है.


सवाल : तंबाकू का सेवन किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के लोग ज्यादा करते हैं. क्या इसको कम किया जा सकता है ?

जवाब: तंबाकू का उपयोग अभी जो देखा जा रहा है कि 10 साल से लेकर 12, 13 साल तक के बच्चे भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. खैनी के रूप में बड़े लोग या युवाओं में सबसे ज्यादा संख्या है. भारत में बोला जाए या फिर पूरी दुनिया में 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन से हो रही है. उसमें से 10 युवाओं में से 1 युवा की मौत तंबाकू के सेवन से हो रही है. इसलिए यह लाखों परिवारों के लिए कष्टदायक वातावरण पैदा कर देती है. एक परिवार के लिए एक बेटे का चले जाना या फिर एक बेटी का चले जाना. कैंसर के रूप में या फिर COPD के रूप में अस्थमा के रूप में मरीज बनकर आते हैं. तब इस तरह की संभावनाओं को दूर किया जा सकता है. यह भी कहा गया है कि तंबाकू का सेवन ना करके इसे निषेध कर हम बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं.



सवाल: तंबाकू का सेवन कितना घातक या खतरनाक हो सकता है. कौन से स्टेज में मरीज की जान बचाई जा सकती है जिससे वह कैंसर से मुक्त हो सके ?

जवाब: तंबाकू 7000 केमिकल से मिलकर बनता है. तंबाकू में सबसे ज्यादा घातक या जानलेवा होता है वह है निकोटिन. निकोटीन एक ऐसा केमिकल है या रसायन है जिसके कारण डोपामिन का लेवल शरीर में बढ़ जाता है. जिसकी वजह से मरीज को इसकी लत लग जाती है. तंबाकू के सेवन से उसे सुकून और शांति महसूस होती है. जिसकी वजह से लोगों की इसकी लत हो जाती है. तंबाकू में निकोटीन के अलावा तार पोलेनियम अमोनिया जैसे केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण कैंसर से या फिर स्ट्रोक से संबंधित बीमारी मरीज में देखने को मिलती है. ब्रेन में स्ट्रोक आना, हाइपरटेंशन में डायबिटीज होना, गैंग्रीन होना. इस तरह की चीज होने की संभावना बढ़ जाती है.



सवाल: तंबाकू सेवन करने वालों को तंबाकू से कैसे दूर रखा जा सकता है. ऐसा कोई उपाय है जिससे बच सके ?

जवाब: तंबाकू के सेवन या फिर कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं. नेशनल प्रोग्राम बनाए गए हैं. हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं. बहुत सारे स्कूल कॉलेज में कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी किसी तरह के नशा से संबंधित सामग्री की बिक्री पर रोक लगाई गई है. इसके साथ ही ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही है, जो मरीज सहायता चाहते हैं. उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है. जिससे लोग तंबाकू के सेवन न कर सके. ताकि लोग तंबाकू के सेवन से बच सके.



सवाल: अभी तक जो केसेस आए हैं उसमें कौन से स्टेज तक कैंसर घातक होता है. किस स्टेज में मरीज को बचाया जा सकता है ?

जवाब: तंबाकू के सेवन से सबसे ज्यादा मरीज ओरल कैंसर के आते हैं. ऐसे में बहुत ही कम मरीज होते हैं जो पहले और दूसरे स्टेज में आते हैं. जिसमें कैंसर का पूरा इलाज होने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है. लेकिन जब मरीज कैंसर के तीसरे या चौथी स्टेज पर आते हैं तो कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर पाना या फिर मरीज की जान बचा पाना मुश्किल हो जाता है. बावजूद इसके जितना भी इलाज या मदद है वह पूरा किया जाता है.


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