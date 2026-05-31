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विश्व तंबाकू निषेध दिवस: जलमहल पर तंबाकू उत्पादों की होली जलाकर किया जागरूक, चिकित्सक ने दी ये चेतावनी

'मुं​ह के कैंसर के मामलों में वृद्धि की संभावना': भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) की ग्लोबोकैन-2022 रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2022 में कैंसर के 14.13 लाख नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 9.16 लाख लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई. इनमें मुंह और ओरल कैविटी कैंसर देश का दूसरा सबसे आम कैंसर रहा, जिसके 1.43 लाख से अधिक नए मामले सामने आए और करीब 80 हजार लोगों की जान गई. डॉ गुप्ता ने चेतावनी दी कि तंबाकू का बढ़ता सेवन विशेष रूप से युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके कारण आने वाले वर्षों में मुंह के कैंसर के मामलों में और वृद्धि होने की आशंका है. उन्होंने लोगों से तंबाकू और इससे बने उत्पादों से दूर रहने की अपील की.

जयपुर: तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों और बढ़ते स्वास्थ्य संकट के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को जलमहल, आमेर रोड पर तंबाकू उत्पादों की होली जलाई गई. आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर 'तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो' का संदेश देते हुए आमजन से तंबाकू सेवन का त्याग करने की अपील की गई.

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'स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से भी नुकसानदायक': विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जय भारत जन चेतना मंच ने जलमहल पर तंबाकू उत्पादों की होली जलाते हुए युवाओं को तंबाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई. चेतना मंच के अध्यक्ष विक्रम सिंह तवर ने कहा कि तंबाकू आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है. तंबाकू का सेवन केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है. तवर ने कहा कि तंबाकू के सेवन से लगभग 20 प्रकार के कैंसर होने की संभावना रहती है. इसके अलावा हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां, श्वसन संबंधी समस्याएं और अन्य कई गंभीर रोग भी तंबाकू से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को तंबाकू उत्पादों से जो कर प्राप्त होता है, उससे कई गुना ज्यादा राशि तंबाकू जनित रोगों के उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करनी पड़ती है. इसलिए तंबाकू सेवन न केवल स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है.

तंबाकू छोड़ने की अपील करते चेतना मंच के सदस्य (ETV Bharat Jaipur)

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तंबाकू सेवन नहीं करने और अन्य लोगों को जागरूक करने की ली शपथ: उन्होंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर युवाओं से विशेष रूप से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार के नशे और तंबाकू उत्पादों से दूर रहें तथा स्वस्थ जीवनशैली को अपनाएं. इस दौरान उपस्थित युवाओं, आमजन को तंबाकू का सेवन नहीं करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली. साथ ही भविष्य में भी विभिन्न क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू और अन्य नशे की बुराइयों से अवगत कराने का संकल्प लिया.