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वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड 2026: तम्बाकू नियंत्रण में राजस्थान को डब्ल्यूएचओ ने दिया पहला स्थान

स्वास्थ्य विभाग भवन ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान ने तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड 2026' प्राप्त किया है. राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2025-26 में तम्बाकू नियंत्रण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम सम्मान प्रदान किया गया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह सम्मान राज्य सरकार की जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता, प्रभावी नीतियों और तम्बाकू मुक्त राजस्थान के संकल्प का परिणाम है. उन्होंने कहा कि युवाओं और आमजन को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है. राजस्थान बना तम्बाकू मुक्ति का मॉडल: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राजस्थान ने तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में देशभर में एक मॉडल स्थापित किया है. राज्य में तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श सेवाओं का व्यापक विस्तार किया गया है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जनजागरूकता और प्रभावी कानून प्रवर्तन के जरिए इस अभियान को आगे भी और मजबूत किया जाएगा. पढ़ें: तम्बाकू नियंत्रण में राजस्थान अव्वल, भारत सरकार से मिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड