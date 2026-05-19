वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड 2026: तम्बाकू नियंत्रण में राजस्थान को डब्ल्यूएचओ ने दिया पहला स्थान
प्रदेश के 83 हजार से अधिक विद्यालयों में 'तम्बाकू मुक्त विद्यालय' निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई गई.
Published : May 19, 2026 at 10:59 PM IST
जयपुर: राजस्थान ने तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड 2026' प्राप्त किया है. राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2025-26 में तम्बाकू नियंत्रण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम सम्मान प्रदान किया गया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह सम्मान राज्य सरकार की जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता, प्रभावी नीतियों और तम्बाकू मुक्त राजस्थान के संकल्प का परिणाम है. उन्होंने कहा कि युवाओं और आमजन को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है.
राजस्थान बना तम्बाकू मुक्ति का मॉडल: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राजस्थान ने तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में देशभर में एक मॉडल स्थापित किया है. राज्य में तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श सेवाओं का व्यापक विस्तार किया गया है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जनजागरूकता और प्रभावी कानून प्रवर्तन के जरिए इस अभियान को आगे भी और मजबूत किया जाएगा.
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500 से अधिक तम्बाकू मुक्ति केंद्र संचालित: प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक 500 से अधिक तम्बाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इन केंद्रों को जियो-टैग कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से अपने निकटतम केंद्र तक पहुंच सकें. राज्य सरकार द्वारा 'सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003' तथा 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम-2019' के तहत प्रभावी कार्रवाई भी की गई है. सोशल मीडिया पर तम्बाकू निषेध से जुड़े 60 हजार से अधिक संदेश साझा किए गए.
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तम्बाकू मुक्त विद्यालय: प्रदेश के 83 हजार से अधिक विद्यालयों में 'तम्बाकू मुक्त विद्यालय' निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई गई. इसके साथ ही लगभग 2 लाख 55 हजार जनजागरूकता गतिविधियां-जैसे नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताएं और रैलियां-आयोजित की गईं. 'तम्बाकू मुक्त ग्राम अभियान' को भी आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व के देशों को छह क्षेत्रों-अफ्रीकन रीजन, रीजन ऑफ अमेरिकाज, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, यूरोपियन रीजन, साउथ एशिया रीजन और वेस्टर्न पेसिफिक रीजन-में विभाजित कर यह सम्मान प्रदान किया जाता है. 'वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड 2026' की सूची में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है.