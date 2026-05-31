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World No Tobacco Day 2026; तंबाकू के सेवन से 25 बीमारियां और 40 तरह के कैंसर का खतरा! इन बातों का न करें नजरअंदाज

वाराणसी : हर साल दुनिया में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को तम्बाकू के उपयोग से होने वाली बीमारी से जागरूक कराना होता है. धूम्रपान आज विश्वभर में लाखों लोगों की मौत का एक प्रमुख कारण है. यह न केवल फेफड़ों, ह्रदय और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि, परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है.

बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर, पूर्व संकाय प्रमुख, दंत चिकित्सा संकाय और एंटी टोबैको कंपेन के कन्वीनर डॉ. टीपी चतुर्वेदी ने बताया कि तम्बाकू के नशे का मुख्य कारण उसमें पाया जाने वाला निकोटीन होता है. उन्होंने बताया कि डेंटल नेशनल रिसर्च जनरल के मुताबिक, शरीर के सभी कैंसर में लगभग 27% कैंसर तम्बाकू सेवन से होता है. इस समय नई उम्र के लोगों को कैसे तम्बाकू एवं निकोटीन से बचाया जाए, इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष तम्बाकू से मरने वालों की संख्या लगभग 12 से 13 लाख भारत में है.









तंबाकू के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव : डॉ. टीपी चतुर्वेदी के मुताबिक, वर्तमान में अधिकांश बीमारियों की वजह तंबाकू है. तम्बाकू से शरीर की रोगप्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे कई बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है. नियमित रूप से तंबाकू सेवन करने से सांस का फूलना, टीबी, माइग्रेन, सिरदर्द, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, फालिज, असमय बालों का झड़ना व सफेद होना, आंखों में मोतियाबिंद की परेशानी, हृदय की बीमारी व हार्ट अटैक, पेट में फोड़ा आदि बीमारी भी हो सकती हैं. असमय बूढ़ा व पेट में गैस की समस्या भी हो सकती है.



सीनियर प्रोफेसर के मुताबिक, तम्बाकू के सेवन से यह भी सिद्ध हुआ है कि बाद में आदमी के याददाश्त की शक्ति कम हो जाती है. तंबाकू की वजह से 25 तरह की बीमारी और 40 प्रकार का कैंसर हो सकता है. फेफड़ों, मुंह, गले, प्रोस्टेट और सिर के कैंसर का कारण मुख्य रूप में तम्बाकू सेवन भी कारण हो सकता है.

सीनियर प्रोफेसर के मुताबिक, तंबाकू हृदय व सांस के अंग के रोगों का खतरा चार गुना ज्यादा कर देता है. स्ट्रोक का खतरा दो गुना अधिक कर देता है. बीड़ी और सिगरेट के पीने से फेफड़े (लंग्स) कमजोर होते हैं. इससे रक्त संचार, ब्लड प्रेशर और सांस फूलने की बीमारी होती है.