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World No Tobacco Day 2026; तंबाकू के सेवन से 25 बीमारियां और 40 तरह के कैंसर का खतरा! इन बातों का न करें नजरअंदाज

बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर, पूर्व संकाय प्रमुख डॉ. टीपी चतुर्वेदी ने दी जानकारी.

World No Tobacco Day 2026
World No Tobacco Day 2026 (Photo credit: GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
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वाराणसी : हर साल दुनिया में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को तम्बाकू के उपयोग से होने वाली बीमारी से जागरूक कराना होता है. धूम्रपान आज विश्वभर में लाखों लोगों की मौत का एक प्रमुख कारण है. यह न केवल फेफड़ों, ह्रदय और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि, परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है.

बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर, पूर्व संकाय प्रमुख, दंत चिकित्सा संकाय और एंटी टोबैको कंपेन के कन्वीनर डॉ. टीपी चतुर्वेदी ने बताया कि तम्बाकू के नशे का मुख्य कारण उसमें पाया जाने वाला निकोटीन होता है. उन्होंने बताया कि डेंटल नेशनल रिसर्च जनरल के मुताबिक, शरीर के सभी कैंसर में लगभग 27% कैंसर तम्बाकू सेवन से होता है. इस समय नई उम्र के लोगों को कैसे तम्बाकू एवं निकोटीन से बचाया जाए, इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष तम्बाकू से मरने वालों की संख्या लगभग 12 से 13 लाख भारत में है.





तंबाकू के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव : डॉ. टीपी चतुर्वेदी के मुताबिक, वर्तमान में अधिकांश बीमारियों की वजह तंबाकू है. तम्बाकू से शरीर की रोगप्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे कई बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है. नियमित रूप से तंबाकू सेवन करने से सांस का फूलना, टीबी, माइग्रेन, सिरदर्द, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, फालिज, असमय बालों का झड़ना व सफेद होना, आंखों में मोतियाबिंद की परेशानी, हृदय की बीमारी व हार्ट अटैक, पेट में फोड़ा आदि बीमारी भी हो सकती हैं. असमय बूढ़ा व पेट में गैस की समस्या भी हो सकती है.

सीनियर प्रोफेसर के मुताबिक, तम्बाकू के सेवन से यह भी सिद्ध हुआ है कि बाद में आदमी के याददाश्त की शक्ति कम हो जाती है. तंबाकू की वजह से 25 तरह की बीमारी और 40 प्रकार का कैंसर हो सकता है. फेफड़ों, मुंह, गले, प्रोस्टेट और सिर के कैंसर का कारण मुख्य रूप में तम्बाकू सेवन भी कारण हो सकता है.

सीनियर प्रोफेसर के मुताबिक, तंबाकू हृदय व सांस के अंग के रोगों का खतरा चार गुना ज्यादा कर देता है. स्ट्रोक का खतरा दो गुना अधिक कर देता है. बीड़ी और सिगरेट के पीने से फेफड़े (लंग्स) कमजोर होते हैं. इससे रक्त संचार, ब्लड प्रेशर और सांस फूलने की बीमारी होती है.

सीनियर प्रोफेसर के मुताबिक, तम्बाकू की वजह से मुख कैंसर के अलावा दातों का सड़ना, मसूड़ों का रोग, मुंह से बदबू होना, दांत का बदरंग होना भी होता है. अगर मुख में कोई सफेद दाग या फोड़ा दो सप्ताह से ज्यादा हो या मुख कम खुले तो यह कैंसर की शुरुआती लक्षण हो सकते हैं.



2025 के रिसर्च में यह भी पाया गया है कि धूम्रपान के कारण प्रोस्ट्रेट कैंसर के रोगियों में ब्लैडर और किडनी के कैंसर होने की संभावना बढ़ती है. पिछले 3 दशकों में यूरोलॉजिकल कैंसर टोबैको के कारण बढ़े हैं. तम्बाकू के नियमित उपयोग करने वालों के आधे लोगों की बीमारी एवं मृत्यु हो सकती है. पूरे विश्व में 80 लाख तक लोगों की मौत इसकी वजह से होती है. इसमें 10 से 12 लाख तक लोगों की मौत परोक्ष धूम्रपान के यानि धूम्रपान करने वालों के साथ रहने के कारण होती है.

बीएचयू के मनोचिकित्सक विभागाध्यक्ष प्रो. अच्युत कुमार पाण्डेय का कहना है कि तंबाकू निषेध प्रयासों को मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन से जोड़ने की आवश्यकता है. मानसिक परिस्थितियों और कई बार तनाव की स्थिति में भी निकोटीन का सेवन करने की तरफ लोग जाने लगते हैं. जिसके कारण स्थितियां बिगड़ जाती हैं. इसके लिए मानसिक चेतना और योगाभ्यास के साथ अन्य चीज अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करना जरूरी है, ताकि आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहे हैं और इसे छोड़ने की तरफ अग्रसर हों.

चिकित्सा संकाय के प्रमुख प्रो. संजय गुप्ता का कहना है कि धूम्रपान करने वालों की संख्या लगभग 10 प्रतिशत है, वहीं चबाने वाले एवं अन्य धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि धूम्रपान करने वालों की तुलना में धूम्ररहित तंबाकू का उपयोग करने वालों की संख्या कहीं अधिक है, इसलिए जनजागरूकता अभियानों में इस पहलू को भी प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए.


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