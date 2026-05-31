विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026: झारखंड में बढ़ती तंबाकू की लत, युवाओं पर खतरा और नियंत्रण की चुनौती
झारखंड में तंबाकू सेवन की स्थिति चिंताजनक है. नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल पदाधिकारी ने हैरान करने वाली जानकारी दी है.
Published : May 31, 2026 at 2:08 PM IST
रांची: हर वर्ष 31 मई को मनाया जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) झारखंड के संदर्भ में विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि राज्य में तंबाकू सेवन की स्थिति न सिर्फ चिंताजनक बनी हुई है, बल्कि यहां राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक लोग तंबाकू का सेवन करते हैं. झारखंड में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल पदाधिकारी डॉ. लाल मांझी कहते हैं कि तंबाकू सेवन के मामलों में कमी के बावजूद अभी भी झारखंड में तंबाकू सेवन का औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है.
झारखंड में तंबाकू सेवन की स्थिति
झारखंड में तंबाकू सेवन का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक है.29 मई 2026 को जारी NFHS-6 की रिपोर्ट के अनुसार भी राज्य में पुरुषों के बीच तंबाकू सेवन का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जो यह संकेत देता है कि झारखंड के लिए क्यों वर्ल्ड नो टोबैको डे का महत्व बढ़ जाता है.
झारखंड में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल पदाधिकारी डॉ.लाल मांझी कहते हैं कि झारखंड में करीब 38.9% वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं. इनमें 59.7% पुरुष और 17% महिलाएं शामिल हैं. युवाओं में भी तंबाकू की लत तेजी से बढ़ी है, जहां 19.2% लोग 15–17 वर्ष की उम्र में ही तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में तंबाकू की समस्या सिर्फ वयस्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि किशोर और युवा भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं.
युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता खतरा
झारखंड में तंबाकू सेवन का सबसे बड़ा संकट युवाओं और ग्रामीण आबादी में देखा जा रहा है. नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के झारखंड स्टेट नोडल पदाधिकारी डॉ. लाल मांझी के अनुसार तंबाकू सेवन करने वालों में लगभग 47.9% लोग 20-34 वर्ष की उम्र में तंबाकू सेवन शुरू कर देते हैं. ग्रामीण इलाकों में स्मोकलेस तंबाकू (खैनी, गुटखा, गुल) का चलन अधिक है. झारखंड में खासतौर पर मुंह और गले के कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसका सीधा संबंध गुटखा और खैनी से है.
GATS के अनुसार झारखंड में तंबाकू से जुड़े तथ्य
- 2009-10 में राज्य के 50% लोग करते थे तंबाकू का सेवन.
- 2016-17 में राज्य के 38.9% लोग करते थे तंबाकू का सेवन.
- तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या में आई है 11.1% की गिरावट.
- NFHS-6 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में (15 वर्ष से ऊपर) के पुरुषों द्वारा तंबाकू (लगभग 45%) राष्ट्रीय औसत (34.6%) से काफी ज्यादा है.
GYTS-4-2019 के आंकड़े
ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे(GYTS-4-2019) के आंकड़े के अनुसार झारखंड में 5.1 छात्र (7% छात्र और 3.3% छात्रा) किसी न किसी रूप में टोबैको प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. GYTS-4 के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में 3.6% छात्र स्मोक्ड टोबैको और 7.5% छात्र स्मोकलेस तंबाकू का सेवन करते हैं. यहां एक चीज और रेखांकित करने का है कि स्मोकलेस तंबाकू सेवन करने वाले छात्रों की संख्या 6% है तो छात्राओं में यह प्रतिशत 8.9% है. यानी 13 से 15 वर्ष की उम्र में छात्र से ज्यादा छात्राएं धुआंरहित तंबाकू सेवन करती हैं.
रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ओरल कैंसर सर्जन डॉ. सचेंदर पाल सिंह कहते हैं “तंबाकू सेवन ही मुख के कैंसर का मुख्य कारण है. 80 से 90% मुख का कैंसर तंबाकू की वजह से होता है. इसके साथ-साथ फेफड़े की बीमारी, सीओपीडी, नपुंसकता सहित कई बीमारियों की वजह तंबाकू बनता है.”
जागरुकता से तंबाकू सेवन में कमी लाने के प्रयास
झारखंड और देशभर में तंबाकू सेवन को कम करने के लिए राष्ट्रीय टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम (NTCP) की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग तंबाकू नियंत्रण के लिए कई पहल कर रहा है.
- नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम (NTCP)भारत सरकार का यह कार्यक्रम तंबाकू के सेवन को कम करने और जागरूकता फैलाने के लिए चलाया जाता है.
- राज्य स्तरीय अभियानः हाल ही में झारखंड में महीने भर चलने वाला “नो टोबैको अभियान” शुरू किया गया है. जिसमें युवाओं को जागरूक करने और बिक्री पर नियंत्रण पर जोर दिया गया है.
- स्कूल और कॉलेज स्तर पर कार्यक्रमः तंबाकू मुक्त युवा अभियान (Tobacco Free Youth Campaign) के तहत विद्यार्थियों को लक्षित कर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.
- झारखंड में कोटपा कानून को ज्यादा कठोर बनाया गया है. डॉ. लाल मांझी बताते हैं कि राज्य में कोटपा कानून को कठोर बनाया गया है. 100₹ की जगह 1000₹ की फाइन, खैनी खाने के साथ-साथ अब थूकने पर भी फाइन का प्रावधान किया गया है. वहीं झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है जहां हुक्का बार को भी प्रतिबंधित किया गया है.
कानून से ज्यादा व्यावहारिक समस्या
राज्य में NTCP के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. लाल मांझी बताते हैं कि हालांकि तंबाकू को लेकर कानून मौजूद हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं. COTPA Act के बावजूद खुलेआम बिक्री और छापेमारी के दौरान टीम के साथ कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. डॉ. लाल मांझी कहते हैं कि पुलिस की मीटिंग में NTCP के पदाधिकारियों को शामिल करने की जरूरत है. ऐसे में तंबाकू और उससे जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार हैं.
विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करेगी. झारखंड में बढ़ते तंबाकू सेवन के आंकड़े यह साफ संकेत देते हैं कि सरकार, समाज और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा, तभी तंबाकू मुक्त समाज का सपना साकार होगा.
ये भी पढ़ें-
भारत में हर दिन 3500 लोगों की मौत की वजह बनता है तंबाकू: डॉ सचेंदर पाल सिंह
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली, शिक्षण संस्थानों के बाहर तंबाकू बिक्री पर रोक की मांग
रांची में ओरल कैंसर जागरूकता अभियान, 80% मामलों में तंबाकू जिम्मेदार