तंबाकू छोड़ो, कैंसर से बचो: मुंह और फेफड़े के कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन है ये, देखिए हैरान कर देने वाले आंकड़े
विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा नुकसानों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है.
Published : May 31, 2026 at 8:19 AM IST
जयपुर: हर साल लाखों जिंदगियां निगलने वाले तंबाकू का जहर आज हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है. अस्पताल के ओपीडी से लेकर कैंसर वार्डों तक में युवाओं की बढ़ती तादाद इस भयावह सच की गवाही दे रही है. इसी जानलेवा चंगुल से इंसानी जिंदगियों को बचाने और समाज को एक नई दिशा देने के संकल्प के साथ, आज 31 मई को दुनियाभर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद न सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, बल्कि उन्हें तंबाकू मुक्त और स्वस्थ जीवन की ओर लौटने के लिए प्रेरित करना भी है.
भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि तंबाकू केवल मुख कैंसर ही नहीं, बल्कि फेफड़े, गला, भोजन नली, स्वरयंत्र, मूत्राशय और कई अन्य प्रकार के कैंसर का प्रमुख कारण है. लगभग एक-तिहाई कैंसर मामलों को केवल तंबाकू से दूरी बनाकर रोका जा सकता है. तंबाकू छोड़ने के कुछ वर्षों बाद ही कैंसर और हृदय रोगों का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है. डॉ. गुप्ता ने ग्लोबोकैन रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत में फेफड़ों के कैंसर के 81,748 तथा भोजन नली के कैंसर के 70,637 नए मामले दर्ज किए गए, जिनका तंबाकू सेवन से सीधा संबंध है.
इसे भी पढ़ें- वर्ल्ड नो टोबैको डे अवॉर्ड 2026: तम्बाकू नियंत्रण में राजस्थान को डब्ल्यूएचओ ने दिया पहला स्थान
अस्पताल की कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान 15,116 नए मरीज दर्ज किए गए, जिनमें 26 प्रतिशत से अधिक मरीज मुंह एवं गले के कैंसर से प्रभावित थे. चिकित्सालय के डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज डॉ. एस.सी. काबरा ने कहा कि ये आंकड़े राजस्थान में कैंसर के बदलते स्वरूप और तंबाकू से जुड़े कैंसरों के बढ़ते बोझ को दर्शाते हैं. यह स्थिति जनजागरूकता और समय पर जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है.
इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज: चिकित्सकों के अनुसार गुटखा, खैनी और अन्य धुएं रहित तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों में मुंह के कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है. प्रमुख लक्षणों में मुंह कम खुलना, बार-बार छाले होना, आवाज में बदलाव, लगातार खांसी तथा बिना कारण वजन कम होना शामिल हैं. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पेसिव स्मोकिंग भी कैंसर का खतरा बढ़ाती है. यदि परिवार का एक सदस्य धूम्रपान करता है तो उसका धुआं अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है.
इसे भी पढ़ें- सिगरेट-गुटखा छोड़ते ही अमीर हो जाएंगे 2 करोड़ भारतीय परिवार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
कैंसर विजेता की अपील: वर्ष 2019 में ओरल कैंसर का सफल उपचार करवाकर स्वस्थ जीवन जी रहे नंदराम जाट ने लोगों से तंबाकू और उससे जुड़े सभी प्रकार के नशों से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा, “यदि तंबाकू की वजह से कैंसर हो भी जाए तो घबराने की बजाय समय पर उपचार शुरू करना चाहिए. सही समय पर इलाज से कैंसर को हराया जा सकता है. आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और सभी लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा तंबाकू एवं निकोटीन उत्पादों से दूर रहने का आग्रह करता हूं."