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विश्व तंबाकू निषेध दिवस: नुक्कड़ नाटक के जरिए डेंटल कॉलेज के छात्रों ने किया लोगों को जागरुक

रायपुर: 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा नुकसान, जैसे कैंसर और हृदय रोगों के प्रति जागरूक करना है. इसी कड़ी में रायपुर डेंटल कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने तंबाकू के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आम जनता में दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मौखिक स्वच्छता को प्रोत्साहित करना है. साल 2026 का थीम "अनमास्किंग द अपील: निकोटीन एवं तंबाकू की लत के विरुद्ध संघर्ष” है.



विश्व तंबाकू निषेध दिवस

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर डेंटल कॉलेज के परिसर में रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता एवं रील प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिनमें छात्रों ने रचनात्मक तरीके से तंबाकू निषेध संदेश दिए. दंत चिकित्सकों के द्वारा महाविद्यालय परिसर में तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया. नुक्कड़ नाटक जरिए छात्र छात्राओं ने प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से तंबाकू एवं निकोटिन उत्पादों से जुड़ी सामाजिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लोगों के सामने रखा. नुक्कड़ नाटक के तुरंत बाद, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित छात्रों, शिक्षकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू मुक्त जीवन जीने की शपथ ली.