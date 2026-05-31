ETV Bharat / state

विश्व तंबाकू निषेध दिवस: नुक्कड़ नाटक के जरिए डेंटल कॉलेज के छात्रों ने किया लोगों को जागरुक

जागरुकता अभियान के तहत 5 जून तक रायपुर शहर के अन्य स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा.

WORLD NO TOBACCO DAY 2026
विश्व तंबाकू निषेध दिवस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 7:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा नुकसान, जैसे कैंसर और हृदय रोगों के प्रति जागरूक करना है. इसी कड़ी में रायपुर डेंटल कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने तंबाकू के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आम जनता में दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मौखिक स्वच्छता को प्रोत्साहित करना है. साल 2026 का थीम "अनमास्किंग द अपील: निकोटीन एवं तंबाकू की लत के विरुद्ध संघर्ष” है.


विश्व तंबाकू निषेध दिवस

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर डेंटल कॉलेज के परिसर में रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता एवं रील प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिनमें छात्रों ने रचनात्मक तरीके से तंबाकू निषेध संदेश दिए. दंत चिकित्सकों के द्वारा महाविद्यालय परिसर में तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया. नुक्कड़ नाटक जरिए छात्र छात्राओं ने प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से तंबाकू एवं निकोटिन उत्पादों से जुड़ी सामाजिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लोगों के सामने रखा. नुक्कड़ नाटक के तुरंत बाद, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित छात्रों, शिक्षकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू मुक्त जीवन जीने की शपथ ली.

विश्व तंबाकू निषेध दिवस (ETV Bharat)

नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वास्थ्य संदेश

जागरुकता अभियान के तहत 5 जून तक रायपुर शहर के अन्य स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा. जिसका उद्देश्य तंबाकू उपयोगकर्ताओं को परामर्श और सहायता प्रदान करना है. इन सभी गतिविधियों का लक्ष्य तंबाकू और निकोटिन उत्पादों की वास्तविकता को उजागर करना. उद्योग द्वारा फैलाए गए भ्रम को हटाना और विशेषकर युवाओं को सुरक्षित और जागरूक बनाना है. जागरुकता अभियान में डेंटल कॉलेज के शिक्षकों ने भी योगदान दिया.

दुर्ग में मैत्री डेंटल कॉलेज के कर्मचारी की मौत पर बवाल, मुआवजे की मांग, एंबुलेंस नहीं उपलब्ध कराने का भी आरोप

डेंटल कॉलेज के इंटर्न और पीजी स्टूडेंट्स की आठ दिनों से चल रही हड़ताल जारी, इस वजह से हुआ आज बवाल

छात्रा को धमकी देने वाला आरोपी दोस्त समेत अरेस्ट, डिप्टी कलेक्टर नेम प्लेट लगी गाड़ी लेकर कॉलेज में ली थी एंट्री

TAGGED:

RAIPUR DENTAL COLLEGE
UNMASKING THE APPEAL
WORLD NO TOBACCO DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.