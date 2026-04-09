ETV Bharat / state

अजमेर में एक साथ एक स्वर में जैन समाज के डेढ़ हजार लोगों ने किया णमोकार मंत्र का जाप

9 अप्रैल को सुबह 8 बजकर 1 मिनट पर जाप शुरू होता है जो 9 बजकर 36 मिनट पर संपन्न होता है.

पारंपरिक परिधान में जैन समाज
पारंपरिक परिधान में जैन समाज (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर : वैशाली नगर आतेड की बगीची में गुरुवार को बड़ी संख्या में जैन समाज के पुरुष और महिलाएं एकत्रित हुए. पुरुषों ने पारंपरिक वस्त्र कुर्ता पजामा और महिलाओं ने साड़ियां पहनी. पारंपरिक परिधान में जैन समाज के डेढ़ हजार पुरुष और महिलाओं ने एक स्वर में णमोकार मंत्र का जाप किया.

जैन समाज के अजमेर जीतो (जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन) चैप्टर के अध्यक्ष मनीष रांका ने बताया कि णमोकार मंत्र का जाप विश्व के 120 देशों में जैन समाज के 4 करोड़ लोग एक साथ एक स्वर में करते हैं. 9 अप्रैल को सुबह 8 बजकर 1 मिनट पर जाप शुरू होता है जो 9 बजकर 36 मिनट पर संपन्न होता है. जैन समाज 9 अंक को विशेष मानता है, इसलिए 9 अप्रैल को णमोकार दिवस जैन समाज मानता है.

मनीष रांका, अध्यक्ष, अजमेर जीतो चैप्टर (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें. जैसलमेर में सुरक्षित है जैन समाज से जुड़ी 872 साल पुरानी चादर, दादा गुरुदेव की धरोहर के दर्शन को आते हैं श्रद्धालु

णमोकार दिवस के उपलक्ष में गृहमंत्री अमित शाह भी दिल्ली के विज्ञान भवन से जुड़े थे. गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी णमोकार दिवस पर जुड़ चुके हैं. रांका ने बताया कि देश की कई बड़ी हस्तियां णमोकार दिवस के दिन इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ती है. णमोकार दिवस पर सकल जैन समाज में हर्षोल्लास है. उन्होंने कहा कि जैन समाज विश्व शांति के लिए जप करता है. जैन समाज के लोग ही नहीं बल्कि विश्व में कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति इसका जाप कर सकता है.

एक साथ सभी ने किया मंत्र का जाप
एक साथ सभी ने किया मंत्र का जाप (ETV Bharat Ajmer)

णमोकार मंत्र का है काफी प्रभाव : अजमेर जीतो चैप्टर के अध्यक्ष मनीष रांका ने णमोकार मंत्र के बारे में कहा कि इस मंत्र में अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्याओं को नमस्कार और लोक के सभी साधु संतों को नमस्कार है. णमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्र बनाए जा चुके हैं. णमोकार मंत्र का काफी प्रभाव है. निश्चित रूप से इसके जप से विश्व में शांति का प्रभाव आएगा. अगले वर्ष 9 अप्रैल को जब णमोकार दिवस पर कार्यक्रम होगा तो कामना है कि अजमेर शहर के सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर विश्व शांति के लिए मंत्र का जप करेंगे.

जैन समाज की महिलाओं ने भी किया जाप
जैन समाज की महिलाओं ने भी किया जाप (ETV Bharat Ajmer)

TAGGED:

WORLD NAVKAR MAHAMANTRA DAY
JAIN NAVKAR MANTRA
JAIN CHANTED NAMOKAR MANTRA
णमोकार मंत्र का जाप
NAMOKAR MANTRA IN AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.