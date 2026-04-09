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विश्व नवकार महामंत्र दिवस: राजस्थान में एक साथ गूंजा प्राचीनतम पावन मंत्र, भीलवाड़ा से बाड़मेर तक उमड़ा आस्था का सैलाब

विश्व नवकार दिवस पर राजस्थान में पावन मंत्र गूंजा. भीलवाड़ा में राज्यपाल व बाड़मेर में सामूहिक जाप से विश्व शांति की प्रार्थना की गई.

Chanting of Navkar Mantra
भीलवाड़ा में नवकारमंत्र दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते राज्यपाल (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 2:29 PM IST

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भीलवाड़ा/ बाड़मेर: नमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं...' – विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर गुरुवार को राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में यह प्राचीनतम पावन मंत्र एक साथ गूंजा. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भीलवाड़ा में इस मंत्र को आत्मशुद्धि, आस्था और साधना का प्रतीक बताया, वहीं सरहदी जिले बाड़मेर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सामूहिक जाप कर विश्व शांति की प्रार्थना की. जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जीतो संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया.

राज्यपाल बागड़े ने भीलवाड़ा के मेडिसिटी ग्राउंड में विश्व नवकार महामंत्र दिवस समारोह में भाग लिया. उन्होंने कहा, 'नवकार महामंत्र किसी एक व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में रची-बसी आत्मशुद्धि, आस्था व साधना का प्रतीक है. यह मानव को भीतर से सशक्त बनाकर उसे उच्चतर जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर करता है.' उन्होंने कहा कि नवकार महामंत्र विश्व के प्राचीनतम एवं पावन मंत्रों में से एक है, जो अहिंसा, अपरिग्रह एवं अनेकांतवाद जैसे सिद्धांतों पर आधारित है. यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि समाज में शांति, समृद्धि एवं सुरक्षा का भी संदेश देता है. वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है. राज्यपाल बागड़े ने जैन धर्म की महान परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि तीर्थंकरों ने क्रोध, मोह एवं द्वेष जैसे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर आत्मज्ञान एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया. उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इन विकारों का त्याग कर आत्मोन्नति की दिशा में अग्रसर हो.

विश्व नवकार दिवस पर सामूहिक पाठ (ETV Bharat Bhilwara)

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सहकारिता मंत्री दक ने कहा – 'जियो और जीने दो' का संदेश अत्यंत प्रासंगिक: कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्ष एवं युद्ध मानवता के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. ऐसे परिदृश्य में भगवान महावीर द्वारा दिया गया 'जियो और जीने दो' का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है. उन्होंने कहा कि अहिंसा ही विश्व शांति का एकमात्र मार्ग है और इसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए. उन्होंने अपरिग्रह के सिद्धांत पर बल देते हुए कहा कि समाज में बढ़ती दिखावे की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हुए हमें जरूरतमंदों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए. उन्होंने सभी का आह्वान किया कि इस पावन अवसर पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें. कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद दामोदर अग्रवाल, अशोक कोठारी, जीतो अपेक्स के वाइस चेयरमैन महावीर सिंह चौधरी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, सहाड़ा विधायक लादू लाल पितलिया, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित बड़ी संख्या में नवकार मंत्र जाप करने वाले महिला-पुरुष एवं बच्चे मौजूद रहे.

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बाड़मेर में नवकार महामंत्र जाप से गूंजा वातावरण: विश्व नवकार दिवस के अवसर पर सरहदी जिले बाड़मेर में गुरुवार को नवकार मंत्र की गूंज हर तरफ सुनाई दी. बाड़मेर शहर के साधना भवन में जैन साधु-संतों की पावन निश्रा में जीतो लेडीज विंग व जीतो यूथ के तत्वावधान में सामूहिक नवकार महामंत्र जाप का कार्यक्रम आयोजित किया गया. बड़ी संख्या में जैन समाज के बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लेकर नवकार मंत्र का जाप किया, जिससे साधना भवन पूरी तरह नवकार मंत्र से गूंज उठा. कार्यक्रम को लेकर जैन समाज के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने एक स्वर में नवकार महामंत्र का मंत्रोच्चार कर पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया तथा दुनिया में शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना की.

108 देशों में मनाया जा रहा नवकार दिवस: जीतो यूथ चेयरमैन श्रीकांत कोटड़िया ने बताया कि जीतो के तत्वावधान में विश्व के 108 देशों में नवकार महामंत्र दिवस मनाया जा रहा है. इस उपलक्ष्य में बाड़मेर में ढाणी बाजार स्थित साधना भवन में करीब डेढ़ घंटे तक सामूहिक नवकार महामंत्र जाप का आयोजन किया गया. शुभम वडेरा ने कहा कि नवकार महामंत्र के जाप से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का भी विनाश होता है. विपुल बोथरा ने बताया कि इस जाप में भाग लेने वाले हर बंधु को लकी टोकन दिया गया. कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए.

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