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World Naturopathy Day: राजस्थान में नई पौध तैयार, इंटर्नशिप की दहलीज पर 7 कॉलेज के स्टूडेंट्स, जानिए ​कैसे सुधारेंगे सेहत

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा. ( ETV Bharat gfx )

उदयपुर: प्रकृति के पांच तत्वों में स्वास्थ्य का आधार तलाशने वाली प्राकृतिक चिकित्सा (Naturopathy) अब राजस्थान में शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रही है. योग, संतुलित आहार, प्राकृतिक उपचार और जीवनशैली में बदलाव के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश देने वाली इस चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है. इस दिशा में राजस्थान में वर्ष 2021 में शुरू हुआ BNYS (बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज) पाठ्यक्रम अब अहम पड़ाव पर पहुंच गया. प्रदेश के सात कॉलेजों में साढ़े चार साल की पढ़ाई पूरी करने वाला पहला बैच अब इंटर्नशिप को तैयार है. इन संस्थानों में वर्तमान में 800 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं.