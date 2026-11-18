World Naturopathy Day: राजस्थान में नई पौध तैयार, इंटर्नशिप की दहलीज पर 7 कॉलेज के स्टूडेंट्स, जानिए कैसे सुधारेंगे सेहत
वर्ष 2021 में शुरू हुआ BNYS का पहला बैच. साढ़े चार साल की पढ़ाई के बाद अब इंटर्नशिप की तैयारी है. कपिल पारीक की रिपोर्ट.
Published : November 18, 2026 at 1:50 PM IST
उदयपुर: प्रकृति के पांच तत्वों में स्वास्थ्य का आधार तलाशने वाली प्राकृतिक चिकित्सा (Naturopathy) अब राजस्थान में शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रही है. योग, संतुलित आहार, प्राकृतिक उपचार और जीवनशैली में बदलाव के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश देने वाली इस चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है. इस दिशा में राजस्थान में वर्ष 2021 में शुरू हुआ BNYS (बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज) पाठ्यक्रम अब अहम पड़ाव पर पहुंच गया. प्रदेश के सात कॉलेजों में साढ़े चार साल की पढ़ाई पूरी करने वाला पहला बैच अब इंटर्नशिप को तैयार है. इन संस्थानों में वर्तमान में 800 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं.
बेटियों की बड़ी भागीदारी: उदयपुर के मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के डीन किशोरी लाल शर्मा ने बताया, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर राजस्थान में इस क्षेत्र की शैक्षणिक प्रगति खास महत्व रखती है. मालवीय महाविद्यालय में पहले बैच के 10 विद्यार्थी इंटर्नशिप की तैयारी में हैं. इनमें सात छात्राएं हैं. इस बैच में बेटियों की भागीदारी 70 प्रतिशत है.
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2021 में पहली बार मिला प्रवेश: राजस्थान में BNYS पाठ्यक्रम वर्ष 2021 में शुरू हुआ. अब साढ़े चार साल की पढ़ाई के बाद पहला बैच इंटर्नशिप करेगा. प्रदेश में इस पाठ्यक्रम का संचालन सात कॉलेजों में किया जा रहा है. इनमें उदयपुर, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, कोटा और बहरोड़ के छह राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय तो सातवां जोधपुर स्थित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का स्वयं का संचालित कॉलेज है.
800 से अधिक विद्यार्थी : मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सातों संस्थानों में प्रत्येक महाविद्यालय में प्रतिवर्ष लगभग 30 से 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है. वर्तमान में इन कॉलेजों में 800 से अधिक विद्यार्थी BNYS की पढ़ाई कर रहे हैं. प्रवेश प्रक्रिया राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के माध्यम से पूरी होती है. विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के पात्र हैं. इसके लिए NEET परीक्षा अनिवार्य नहीं है.
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साढ़े चार साल में क्या सीखते हैं विद्यार्थी: BNYS प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम है. इसमें विद्यार्थियों को मानव शरीर की संरचना, शरीर क्रिया विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों की पढ़ाई कराई जाती है. योग, आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, मालिश, व्यायाम और जीवनशैली प्रबंधन जैसे विषय पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं. प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार शरीर की स्वाभाविक स्वास्थ्य-संरक्षण क्षमता को महत्व देना है. इसमें केवल बीमारी के उपचार के बजाय स्वास्थ्य संरक्षण, रोगों से बचाव और बेहतर जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया जाता है.
बढ़ती जागरूकता से खुलेंगी नई संभावनाएं: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनियमित खानपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनाव जैसी समस्याएं लोगों की जीवनशैली को प्रभावित कर रही हैं. ऐसे में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और संतुलित दिनचर्या के प्रति जागरूकता बढ़ रही है. प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों, योग एवं वेलनेस संस्थानों और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.
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थ्योरी के साथ प्रेक्टिकल भी: मालवीय महाविद्यालय की छात्रा खुशी ने बताया, BNYS में विद्यार्थियों को प्राकृतिक चिकित्सा और योग से मरीजों के स्वास्थ्य सुधारने का प्रशिक्षण दिया जाता है. मानव शरीर की संरचना, शरीर क्रिया विज्ञान, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और मालिश जैसी उपचार पद्धतियां सिखाते हैं. साथ ही संतुलित खानपान, व्यायाम और बेहतर जीवनशैली का महत्व समझाते हैं. विद्यार्थियों को किताबी पढ़ाई के साथ प्रेक्टिकल प्रशिक्षण भी देते हैं, ताकि वे मरीजों की स्थिति को समझकर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार उपचार में सहयोग कर सकें.
जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में बढ़ी प्रासंगिकता: आज की बदलती जीवनशैली में उच्च रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, हृदय संबंधी समस्याएं, अर्थराइटिस और कमर दर्द जैसी समस्याएं तेजी से आम होती जा रही है. ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता और प्रासंगिकता बढ़ रही है. योग, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और जीवनशैली में सुधार से इन समस्याओं के प्रबंधन में सहायक भूमिका निभाई जा सकती है. प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य केवल बीमारी के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने पर भी जोर है. राजस्थान में BNYS पाठ्यक्रम के माध्यम से तैयार हो रहे विद्यार्थी भविष्य में इसी प्राकृतिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को समाज तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
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ऐसे मिलता दाखिला और भविष्य की संभावना: प्रवेश की योग्यता में विज्ञान में 12वीं पास. प्रवेश के लिए NEET परीक्षा एवं 12वीं की मेरिट से मौका. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के जरिए काउंसलिंग से एडमिशन दिया जाता है.केंद्र एवं राज्य सरकारें आयुष चिकित्सा पद्धतियों को निरंतर बढ़ावा दे रही हैं. कुछ वर्षों पूर्व आरपीएससी अजमेर की ओर से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक पदों पर नियुक्तियां की गई थी. हाल में भी NHM, योग विशेषज्ञ आदि विभिन्न माध्यमों से नियुक्तियां हुई हैं. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के निजी क्षेत्र में भविष्य में रोजगार एवं चिकित्सकीय सेवाओं की अच्छी संभावनाएं हैं. निजी अस्पतालों, योग केंद्रों, वेलनेस सेंटर और हेल्थ टूरिज्म में भी रोजगार के अवसर हैं.
एक साल की इंटर्नशिप: BNYS की पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों को एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप करनी होती है. इसमें हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, मसाज, डाइट एवं उपवास चिकित्सा, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है. साथ ही अस्पतालों के विभिन्न विभागों में रोगियों की जांच, प्राथमिक उपचार, पोषण प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव मिलता है. उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और माउंट आबू जैसे पर्यटन स्थलों पर वेलनेस टूरिज्म के विस्तार से भी इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी पदों का सृजन, नियमित भर्तियां और अनुसंधान के अवसर बढ़ाकर इस चिकित्सा पद्धति को और मजबूत किया जा सकता है.
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प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश: राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने को प्रेरित करना है. यह ऐसी उपचार पद्धति है, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाव के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग किया जाता है. इसमें मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, उपवास, मालिश, योग और संतुलित आहार जैसी विधियां शामिल हैं. इस पद्धति का मूल सिद्धांत शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बेहतर बनाने पर आधारित है. इस दिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से लोगों को खानपान में सुधार, नियमित व्यायाम, योग और दिनचर्या को संतुलित रखने का संदेश दिया जाता है.बदलती जीवनशैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के बीच प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता को लेकर जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है.
आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2018 में शुरुआत की. इस तारीख का महात्मा गांधी से विशेष संबंध है. 18 नवंबर 1945 को गांधीजी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने और उन्होंने ट्रस्ट के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे. गांधीजी प्राकृतिक चिकित्सा, स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण आधार मानते थे. उनका मानना था, प्राकृतिक जीवनशैली अपनाकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो सकता है.
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